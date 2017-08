Manipulan porque nadie comprueba

Que el Huffingtonpost tiene debilidad por Évole es un hecho, pero mentir y manipular por él esta muy feo.

Este medio publica un artículo alabando a Évole por un tuit suyo sobre el atentado de Barcelona. Mienten en el titular cuando dicen "aplauso unánime en las redes" porque tiene 36.000 me gusta, 36.000 de los 7 millones de usuarios que tiene Twitter en España. Pero además, uno entra en los 24.000 retuits, como he hecho yo, y resulta que más del 80% son tuits en contra, criticando sus palabras, así que unánime no parece ni de lejos.

No entro en si me gustan o no sus palabras, aunque no sentir odio por alguien cuando asesinan a tu hijo es raro, pero la manipulación de este periódico digital es vergonzosa y verificable por cualquiera. Otro medio que nos toma por bobos.