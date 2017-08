Elucubraciones

Me lo dijo, hace años, una compi de estudios, no sé con qué intención: "Tú como España: Una, Grande y Libre". Entonces me dije, como lo haría Carl Rogers, "porqué no?".

Es un programa de vida. Lo cantó Amancio Prada en palabras de García Calvo: "Libre te quiero". Y alta y grande y blanca y buena.

El problema son las envidias que se despiertan, pero pueden ser utilizadas como acicate, como estímulo. Te indican el camino.

Son incómodas, pero, como decía mi maestro de yoga Ramiro Calle, te mantienen alerta, que es una posición básica para mantener firme el timón de este deambular vital.

Si eres envidiado, envidiable, y puedes soportarlo, es que vas por un buen camino, creo yo.