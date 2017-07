40 aniversario de Annie Hall

Woody Allen creó en 1977 una obra maestra de un gran modernismo cinematográfico, un monólogo interior sobre la crisis de los 40 de un cómico que va recorriendo recuerdos y nostalgias.

A través de este film, Allen construye su personal neurosis. Una obra llena de dudas, romances con unos gags surrealistas y diálogos esplendidos, una comedia urbana y romántica rodada en la ciudad que más admira: su querido New York. Pero la pregunta es: ¿cuánto hay de Woody Allen en este film (en el que da vida a Alvy Singer)? Diane Keaton escribió en sus memorias (Ahora y siempre) "todos asumieron que Annie Hall era la historia de nuestra relación".

Sin embargo para Woody está muy lejos de la afirmación de Keaton. Así lo reconoció en la revista Rolling Stone en 1989, donde comentó que a la gente se le metió en la cabeza que era autobiográfica y no pudo convencerles de lo contrario, aunque sí hay un aspecto autobiográfico en el film: "He pensado en el sexo desde que tengo uso de razón, nadie entendió lo que pasaba en pantalla, sólo les preocupaba lo que pasaba entre mi personaje y el de Diane Keaton. Sea o no la vida de una pareja real o ficticia lo que sí considero es casi una historia de amor Urbana".

Ganadora de cuatro Oscar a mejor película, guión original, director y actriz, contó también con uno de los mejores directores de fotografía, Gordon Willis.

"¿Saben? Últimamente me pasan las ideas más raras por la cabeza, porque acabo de cumplir los 40, hum, y creo que estoy pasando por una crisis existencial. Yo, bueno, envejecer no me preocupa. No soy de esa clase de individuos, ya saben". Las palabras de Woody Allen cuando cumplió 40 años.