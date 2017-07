Buenas noticias

Hola feisbuqueros, ¿hay alguien ahí?

Estoy muy contenta, loca de alegría y no se trata de un cargamento de tabaco y de ron pá Armería, no.

Había un problema que me agobiaba y he encontrado una respuesta que espero sea eficaz, que espero que sea una solución. He podido comprobar las desventajas de la especialización: "El que sólo Medicina sabe, ni Medicina sabe" que decía don Gregorio (Marañón). Efectivamente. Hace falta un humanismo en cada especialidad. No solo hay que saber mucho de una cosa, no es suficiente. Hay que buscar la sabiduría dentro del conocimiento y eso implica la interrelación muy bien documentada de varias disciplinas.

Hay que buscar la excelencia en cada campo de actividad.

La especialización lleva al tratamiento sintomático y esto es un empobrecimiento y un riesgo de error que no se debe cometer cuando hay riesgo de vida de por medio.

Que Dios bendiga a los héroes y a los salvadores y a todos aquellos que como los gitanos van por el monte solos, a los que ayudan, a los que salvan, a los que saben escuchar: seres humanos magníficos de los que quedan pocos.