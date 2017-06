A la sinceridad y valentía del cura párroco de la Inmaculada Concepción de Llobregat, Custodio Ballester Bielsa, puesta de manifiesto en su carta a los obispos de Cataluña.

Religión y política, combinado perfecto cuando los principios sociales y la fe escrita en el Calvario se respetan y no se entremezclan por intereses de grupo.

Ver cómo los obispos catalanes, vivo ejemplo del viejo nacional catolicismo, piden comprensión y apoyo a los sentimientos, minoritarios, de independencia no sólo dá pena sino que además produce desengaño moral y religioso.

No existen cristianos catalanes y ustedes, Reverendísimos, no tienen derecho a someter la fe sincera de sus feligreses al dictamen político interesado.

No entré en la Iglesia con banderas, ni me bautizaron para arrodillarme ante la jerarquía selecta que ustedes representan. Entré en la Iglesia de la mano invisible de la fe y, señores obispos, nadie me pidió el carnet del nacionalismo.

Elogios a la verdad de muchas vidas de servicio sacerdotal. Elogios a la dedicación silenciosa de muchísimos curas olvidados. Elogios a la valentía que significa disentir del jerarca sin pensar en los traslados.

Gracias, señor cura párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de Llobregat.