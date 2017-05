Este año la gala de los oscar ha contado con una gran presencia Afroamericana, tres películas nominadas, dos actores, cuatro actrices, un director y tres premios; Mahershala ali mejor actor de reparto, Viola Davis mejor actriz de reparto y oscar mejor película para Moonlight (Barry Jenkins).

Es un buen momento para ser Afroamericano apostilla Mahershala Ali.

Viola Davis tuvo que luchar contra estereotipos y prejuicios. "Además de mi físico, demasiado rotundo, me sorprendía que los personajes negros no tuvieran vida propia sólo eran complementos". Las tres películas nominadas al oscar 2017 nos han demostrado que el cine Afroamericano es un cine de historias,de personajes y de diálogos brillantes: "Déjame decirte algo hay negros donde quiera. Recuerda eso no hay lugar en el mundo donde no haya negros. Fueron los primeros en el planeta". (Moonlight).

Un cine que nos cuenta la marginalidad y el rechazo de una sociedad blanca;"Fuí al señor Rand y le pregunté: ¿por qué los blanco conducen y los negros cargan? ¿Crees que solamente los blancos saben manejar un camión? Me dijo hablalo con el sindicato".(Fences).

Las películas ganadoras y la ganadora de este año describen todo lo dicho.

Moonlight es una historia de drogas, barrios bajos, violencia, acoso y negros gays en un mundo homófobo.

Fences es un descarnado drama ambientado en los años 50, denuncia la frustración y el determinismo racial (versión de una obra de teatro de culto).

Figuras ocultas nos revela como tres mujeres negras propulsaron el cohete de la igualdad durante la guerra fría.

Los personajes de estos tres films tratan de buscar un lugar en la sociedad que les tocó vivir.