Prepárate... Va a estallar el PP

“No soy una princesa, soy una khaleesi”, Cristina Cifuentes portaba en su camiseta esa frase diferenciadora, esa alusión a la exitosa serie de televisión, Juego de Tronos, de la que servidora, es muy fan. Era un guiño hacia todos los seguidores de la tan exitosa serie y además el punto y parte de la gran princesa que había reinado durante mucho tiempo en Madrid, Esperanza Aguirre, destronada después de una gran batalla con espadas de acero valyrio, se convertiría en Cristina de la tormenta, madre de dragones y no se cuantos nombres más que hasta ahora se había labrado con su mérito, después de ser la esperanza de regeneración del PP, la verdadera, los ataques a su persona y las tramas de el periódico La Razón, toda esa humareda que se encontraba tras ella, los insultos y ataques, nos hacen ver al fin a una verdadera rompedora de cadenas.

Pero ese gran reinado se ve envuelto por la dichosa, repetitiva y ofensiva corrupción que su partido lleva como, parece ser, habitual, una noticia sorprendía en la palestra informativa española, la Unidad Central Operativa (UCO), ve indicios de que Cristina Cifuentes esté relacionada con la financiación ilegal del PP, prevaricación y cohecho vemos en títulos grandes, otro escándalo, una más de las tantas que nos hemos enterado y de tantas que nos quedarán por vivir. Lo cierto es que, personalmente, Cifuentes me cae bien, parece sensata, es muy distinta a Aguirre, para los que buscábamos ese cambio, sería una gran decepción que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid fuera “más de lo mismo” esos intentos de regeneración quedarían guardados en el tercer cajón de la habitación de invitados que se encuentra en el ala norte a muchos metros de la entrada principal…

Después de todo lo que estamos viviendo con la Operación Lezo, las continuas corrupciones, las palabras de progreso que nunca se cumplen las supuestas regeneraciones que harán de ese PP un partido limpio y del pueblo, de todos, pero no es así, las promesas de que nunca necesitaremos a un PODEMOS que surja para salvarnos de la casta, no es verdad…

Antes o después, prepárate, va a estallar el PP, puede que explote por sus continuas mentiras, por sus supuestas estrellas que ocupan un cargo que antes estaba manchado por la inutilidad o la propia corrupción, con una cara diferente pero con la misma intención… Esperemos que el caso de Cifuentes no sea así… Que haya un dragón caído, el vicepresidente, que dimita, no signifique su lado oscuro.

“No has escuchado aún lo que hacemos, y vas diciendo que no funciona, ¿no será amigo que tienes miedo?, ¿y que te escondas para no verlo? Prepárate… Puede que sea un eslogan parecido al que uso indistintamente el PP y PODEMOS para caer en sus redes en un caso recientemente y en otro un Like a Virgin, puro y nuevo lleno de ilusión, los dos pueden nutrirse de esa letra del grupo ochentero Obús, pidiendo a gritos que nos fijemos en ellos, en lo nuevo inmaculado o en lo nuevo regenerado, uno y otro destacan tanta desconfianza que hacen que te fijes en el PSOE, por muy mal que esté o haya estado, buscas diferencias o cualidades aunque a sus espaldas cuelgue el gran saco de los ERES de Andalucía también, tampoco nos termina de convencer, uno y otro y sobretodo el otro que está gobernando crean tanta desorganización e indignación que hace que te plantees... ¿Es esto lo que hemos elegido para gobernar? ¿Es esta la gente pionera? ¿Es esta la élite preparada para los retos, para el progreso, para representar nuestros deseos y ambiciones?

Te traslada al pensamiento de: ¿Cómo será nuestra sociedad entonces? Sociedad que permitimos que PP nos robe y se ría de nosotros, que PODEMOS juegue con nuestra ilusión y nos engañe, PSOE que permita que la ambición ajena pueda a todo un partido político, Ciudadanos que sea una veleta que gira según de la fuerza del viento, y que permita que se incumplen promesas para poder estar al filo de la ola… A algunos nos hace reflexionar sobre la clase de personas que somos, que todos permitimos, que nada sorprende que todo lo mal hecho volvemos a votar, pero como siempre ¿A quién eliges? Con lo que hemos permitido que se conviertan en políticos siendo casi una canción de Alaska y Dinarama envuelta en tragicomedia, ¿Qué podemos pedir? Sólo nos queda pedir que de verdad, no estalle el PP… Sería una gran guerra protagonizada por Mariano Nieve, Susana o Pedro Lannister y Pablo Stark, las cabezas rodarán sin miramientos y nosotros seríamos los testigos perjudicados.