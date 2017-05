Madrid necesita asfalto

Echando la vista atrás, creo recordar que desde la época del alcalde Rodríguez Sahagún, aquí no se ha hecho ninguna operación asfalto ni nada que se le parezca.

Y no es por poner a la señora Carmena como hoja de perejil, que sí, es que una persona mayor operada de espalda , que como yo tiene prohibido dar botes en ciertos transportes se ve reducida a caminar o al Metro que gracias a Dios, hasta ahora no tiene baches, porque los transportes de superficie son más que una tortura a base de botes sobreactuados, una auténtica amenaza contra la integridad de los sufridos sujetos de desplazamiento. Es tan brutal y cafrune la forma de conducir de algunos conductores de autobús y taxi y tal el sufrimiento y perjuicio que producen en espaldas operadas y reforzados con las pertinentes piezas de titanio, que no hay día en que no regrese a casa perjurando e incluso a medio camino decida hacer intervenir una asociación de consumidores, de ciudadanos o de damnificados para demandar a toda la corporación municipal por daños y perjuicios.

Y me pregunto si en vez de invertir la recaudación de mis impuestos en cartelería inconsútil para las estaciones de metro, o en subvenciones irrelevantes para adular a los padres de tiernos infantes que para mantener las prebendas votarán en carmín ( jeje, carmín-carmena), los dedicasen a mantener el asfalto de la ciudad en perfectas condiciones, sería menor la inversión en analgésicos de los usuarios nacidos antes del 50. Mi caso por ejemplo.

Sin otro particular. Un atento saludo.