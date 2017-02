Lección de consenso en la votación del nuevo Presidente Alemán

Ayer domingo se eligió en el Bundesversammlung alemán al candidato del partido socialdemócrata SPD Frank Walter Steinmeier, como nuevo presidente de la República Federal Alemana.

Pero no solo Steinmeier fue la estrella de la jornada. El consenso entre los dos grandes partidos CDU/ SPD al presentar un candidato conjunto ha sido el otro protagonista en la elección del Presidente en el Parlamento Alemán. El sacrificio por la concordia, ha sido una gran señal de democracia.

Llevado al terreno español, como si PP y PSOE se unieran y presentaran un candidato común y a mayores, el candidato elegido fuera del partido con menos votos en el Parlamento, ¡impensable! Realidad en esta democracia consolidada y ausente de luchas fratricidas.

La elección de presidente de la República Federal alemana tiene alguna que otra curiosidad, como que no solo votan los parlamentarios, sino también representantes de cada país federal. A estos hay que añadirles también prominentes personalidades del país como artistas, deportistas, intelectuales y esta vez la más famosa drag queen del país, siendo elegidos éstos por los parlamentos de los países federales. En total 1.260 integrantes de los cuales la mitad exacta son los parlamentarios. Hoy han votado a favor de Steinmeier 931 integrantes.

El nuevo presidente de la República tiene amplias cualificaciones para el puesto. Ha sido dos veces ministro de Exteriores en los gobiernos de la gran coalición CDU/ SPD. Fue también ministro director del Gabinete de Schroeder y en el 2009 candidato a la cancillería contra Merkel. Pero muchos se preguntan: ¿Cómo llevará Steinmeier pasar de un puesto en el ejecutivo al papel representativo que significa ser presidente de la República?

Como ministro de Exteriores Steinmeier ha ejercido un papel muy importante en la presencia de Alemania en el mundo y ha intervenido como un destacado mediador en conflictos como las tensiones entre Israel e Irán y la crisis de Ucrania. Es un buen interlocutor, sabe escuchar y puede dirigir discursos que llegan a ser referentes en las Relaciones Internacionales. Todo esto le hace estar muy capacitado para el nuevo papel que se la ha encomendado.

Durante años ha sido el político mejor valorado en las encuestas. No tiene un gran carisma pero su cualidad fundamental es que no divide a la sociedad, no es agresivo, es un moderado que siempre intenta llegar a acuerdos. De todos modos el papel que le corresponde como Presidente es un papel importante pero tan solo representativo, él no ha sido elegido para resolver problemas.

En su discurso de aceptación al cargo ha puesto el acento en mantenerse unidos en estos tiempos revueltos en los que muchos se sienten inseguros. Dice sentirse muy orgulloso de ver como para muchas personas de fuera de Alemania, este país ha llegado a ser un ancla de esperanza.

Los jóvenes son otro de los puntales que quiere tener muy presente en su nuevo puesto. Los quiere tener cerca como interlocutores que le transmitan sus problemas y sus preocupaciones.

Por supuesto es consciente de los tiempos difíciles e inestables que vive Europa y el mundo. Acechando están los partidos radicales de extrema derecha en los flancos de las próximas elecciones de Holanda y Francia. Steinmeier quiere tener un papel moderador y dice verse en la obligación de ir mandado señales conciliadoras que podrían influir en decisiones que afectarán el futuro de nuestras sociedades.