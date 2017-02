Se busca gente formada con estudios

Con Estudios superiores (30%), por debajo de 25 años con estudios (22%), que acabaron educación secundaria (26,09%). PYMES y autónomos (7,15%). Por edades, el 40% de los votantes está entre 35 y 45 años, el 22% de los votantes está entre 18 y 24 años. Estos porcentajes que van descendiendo a medida que aumenta la edad. Por sexos: 51,39% mujeres + 48,61% hombres. Y por perfiles profesionales: técnicos y cuadros medios (10,49%), estudiantes (10,21%) y directivos (9,06%). Este es el resumen del perfil de votante de C’s. Fuente: eldiario.es / Barómetro del CIS.

¿Cómo te quedas? Esto explica muchas cosas: si bien la misión electoral de cualquier partido político, pasa por hacer captación de votos entre público y colectivos afines, el centro político en España, a través de C’s lo tiene más difícil que el resto, cuando la gente formada, con estudios y trabajando o emprendiendo, es una minoría numérica en comparación con los mayores, los jubilados, los parados y las personas sin estudios. Desde luego no es para tomárselo a broma.

Esto no es un alarde intelectual, ni un llamamiento a las élites, ni una afirmación de listos contra tontos. No es una calificación de aptos y no aptos: es un síntoma grave, demasiado grave, que nos hace una radiografía de un país, en el que la mayoría de la población, no tiene medios para valerse por sí misma. Empezando por la formación, por los estudios, por la educación, carente en el perfil del votante medio y su reflejo en lo que nos dieron las urnas. Y no por ser votante, sino porque si una persona no está formada, siempre lo va a tener más difícil para acceder y permanecer en el mercado laboral, para valerse por sí misma, para tomar decisiones y en definitiva, para ser un ciudadano libre dueño de su vida.

La educación, la formación, el acceso a los estudios medios, superiores o técnicos, el conocimiento en general, es lo que nos hace libres. Tampoco nos engañemos, no es garantía de vida porque no te la soluciona mágicamente, pero es la herramienta básica que por derecho todos debemos tener al alcance de la mano. Por eso no se debe politizar, ni trastornar con ideologías partidistas, ni volverse inaccesible para pertenecer a una élite, ni manipular bajo otros intereses que no sean el interés general.

Si emprender sigue siendo un vía crucis, porque todo está diseñado para que las grandes empresas y corporaciones, se hagan más grandes; si la gente formada y con estudios, se tiene que ir a trabajar fuera para buscarse la vida, es que lo estamos haciendo mal. Si el talento se escapa, es porque no encuentra un país preparado para asumirlo. La gente que no puede hacer esto, que no tiene medios a su alcance, que se ha quedado fuera del mercado laboral, que no es independiente por sus propios medios, o que se encuentra en una posición de debilidad, también vota. Y, de hecho, lo hace.

Lo primero que deberíamos aprender, es a ser activos y no a esperar rescates o salvadores de arriba. La educación es enemiga de la esclavitud. Un esclavo depende siempre de lo que le digan, de lo que le prometan, de lo que le reserven, sin tener nunca el control sobre su propia vida. ¿A quién le interesa una población débil y sin formar? El miedo a la exclusión social, a quedarse fuera, o a no tener nada, no puede ser el motor de un país.