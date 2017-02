A vueltas con la socialdemocracia y el liberal progresismo

Anda Ciudadanos en este debate filosóficotaurino. Es decir, de planteamiento general de su identidad y de cómo enfoca la faena en las próximas plazas que le corresponda lidiar.

El problema es que Rivera llegó anunciando un viaje hacia delante, sin quiebros a derecha o izquierda, y la realidad le ha colocado en medio de un ruedo que, como casi todos, es circular. Pero no debiera preocuparse de si va a derecha o izquierda siempre que mire al toro de frente y lo sepa colocar en el punto correcto en cada momento. Lo importante será evitar torear como otros mirando al tendido, o queriendo picar al toro más de lo necesario. Por otra parte, haga lo que haga, siempre llegará alguien del 7 para decirle que no sabe torear, porque está claro que si un torero no es capaz de enmudecer por unos segundos Las Ventas, no dejará de ser un trabajador taurino de mejor o peor factura y, al fin y al cabo, tampoco debemos esperar que el cielo nos llegue de la mano de un político, más que nada porque esa es, y/o debe ser, harina de otro costal.

Dicho esto ¿Qué puede aportar la socialdemocracia y el liberalismo progresista a la gestión de este país?

La socialdemocracia centra sus objetivos en el conjunto de los ciudadanos, la gestión liberal en los individuos de la sociedad. Es difícil entender que un conjunto funcione si no lo hacen las partes e, igualmente, para muchos es imposible que muchas partes dispersas formen un conjunto cohesionado. Con este último concepto, conjunto cohesionado, es como entiendo yo el liberalismo progresista, diferenciado de otros liberales.

Como mi mundo es el sanitario me centraré en ese espacio. La socialdemocracia tiene como prioridad la Sanidad Pública y deja la Sanidad Privada como algo que, en el mejor de los casos, se tolera y en los planteamientos más radicales quiere su desaparición. De ahí que la Marea Blanca proponga Sanidad Pública 100%.

El liberalismo, por su apoyo a los individuos como eje básico de su política, entiende que el objetivo de la Sanidad es la salud de cada individuo. La vertiente liberal más radical plantea que esa salud es tan del individuo que éste es libre de apostar por su salud o no (pagar un seguro de salud o no, fumar o no, beber o no), cada individuo debe ser libre, e imponer una Sanidad Pública coarta su libertad.

¿Qué entiendo yo debe proponer el liberalismo progresista? Para lograr los mejores niveles en cualquier parámetro sanitario ya no es suficiente con contar con los mejores avances tecnológicos o fármacos de última generación, es necesario que estos logros científicos puedan llegar a cada ciudadano y para ello cada individuo debe tener garantizada la prestación sanitaria. Por tanto, la Sanidad Pública del máximo nivel para asegurar la mejor Sanidad del conjunto y la Sanidad Privada como garantía de la libertad de los individuos, por supuesto libre de corruptelas, independiente aunque colaboradora con los poderes públicos y, a ser posible, sin compartir profesionales que se esquizofrenizan en una lucha interior por la diferencia de discurso en un espacio y otro.

Desde el punto de vista sanitario, España será un conjunto cohesionado si la salud no es un privilegio de personas o territorios. Pero tampoco será un conjunto cohesionado si los individuos no tienen libertad para poder elegir un centro que les guste más, sus profesionales le den más confianza o haya alguna tecnología que en otro no está implantada. De igual modo, los profesionales no pueden verse obligados a mantener un trabajo que quizá no cumpla sus expectativas científicas, económicas o del ámbito que sea por el hecho de estar sujetos a estructuras rígidas. Aunque no todos dispondrán económicamente de la libertad de elección, se verá favorecida por la competencia creada y, a la vez, la misma competencia debe ser motor de cambios positivos en la Sanidad Pública. No sólo no son incompatibles en su crecimiento sino que el mejor servicio de una redunda sobre el de la otra. Sanidad Pública y Privada deben tomar aquello de lo que carecen para ofrecer todas sus capacidades.

Para terminar y volviendo al inicio, entiendo que Ciudadanos debe discurrir por la senda del liberalismo progresista y construir esa idea de conjunto cohesionado de individuos libres.