Trumpeando

¡Me gusta su apellido, Mr Trump! Por esas casualidades fonéticas del español, que a usted parece atraerle tan poco, se puede asociar a la palabra trampear. Y créame, trampear casa estupendamente con su persona.

Trampear es “engañar a alguien o eludir alguna dificultad con artificio y cautela” y “pedir prestado o fiado con ardides y engaños”, que es lo que usted ha hecho con sus votantes; no todo es negativo, también significa “discurrir medios lícitos para hacer más llevadera la penuria o alguna adversidad” y quiero pensar que es eso lo que hará…Al fin y al cabo, todos tendremos que trampear; en su última acepción aclara que es “conllevar los achaques”.

Le quería dar el beneficio de la duda y no empezar prejuzgando. Asimismo, no soy quién para meterme en las votaciones de un país democrático y respeto enormemente la decisión del pueblo norteamericano. Hasta me resulta curioso ver qué tal lo hace como Presidente; a mí tampoco me gusta el establishment.

Sin embargo, cada vez que Ud. dice algo, se me ocurren un sinfín de matizaciones o interrogantes:

1) Ganó bajo el eslogan “Make America Great Again”. Ese famoso MAGA escondía una trampa ¿cuándo ha dejado América de ser grande? Mejor dicho ¿cuándo dejó usted de creer en la grandeza de Norteamérica? Ese “again” sobraba pero es por lo que le han votado.

2) Otra de sus famosas frases: “America first”. ¿Sinceramente cree que esa no ha sido la máxima de sus predecesores, incluyendo al infausto Nixon, y a George Bush (W, of course)?

3) Un gran resbalón fue criticar la política migratoria de Angela Merkel. Canciller de un país elegida democráticamente ¿Pensaba que una persona criada en la RDA en los duros años de la Guerra Fría y que vio construir El Muro no tendría sensibilidad con los refugiados?

4) Vamos con México. Durante la campaña apuntó maneras, calificando de narcotraficantes, criminales y violadores. Inaudita dicha generalización, como pensar que todos los estadounidenses son asesinos en serie fijándonos en Bundy. Los mexicanos, en general los hispanos, son gente corriente; la mayoría trabaja, quizás en empleos mal pagados e infravalorados; es lo que tiene ser emigrante, habitualmente vas a realizar aquellos trabajos que no quieren realizar ni los trabajadores poco cualificados del país, o bien no lo quieren realizar por el salario que la sociedad del país al que se emigra está dispuesta a pagar. Ha aumentado la apuesta: exige que México pague la construcción del muro fronterizo. Las fronteras de cada uno se las paga cada uno. La puerta de mi casa me la he comprado yo y soy la única responsable de contratar los mecanismos para guardarla ¡estaría bueno que fuera con la factura a mi vecino! Recuerde, que nunca está de más, en la tragedia del Katrina, México ayudó a su país (soldados, comida, agua, medicamentos). Fox dijo "México y los EE.UU. son países vecinos y amigos y en momentos difíciles, los buenos amigos siempre están presentes. Haremos todo lo que está en nuestras manos para ayudar en esta situación tan desafortunada. Cuenten con todo nuestro apoyo".

5) Ahora rompe el TTP. Yo soy empresaria, como usted; bueno, exactamente como usted no, ya que mi patrimonio es bastante inferior, tal vez porque no tenga su olfato para los negocios o bien porque nunca me he acogido a la bancarrota… Pero bien, ambos empresarios; y cualquier empresario sabe que los tratados están para cumplirse. El TTP es especialmente importante porque pone contra las cuerdas a China y protege la propiedad intelectual, lo cual beneficiaba enormemente a su país. Menos mal que donde EE.UU. no llega, llegará Japón.

6) Lo último: crear un verdadero caos en su propio país sin dejar pasar a personas con visado, es decir, con un documento que te posibilita la entrada en un país. No debería apelar al 11S (15 secuestradores eran de Arabia Saudí, 2 de los EAU, uno de Egipto y otro del Líbanos; ninguno de países “señalados”). Tampoco a San Bernardino (Farook nació en Chicago y su mujer, en Pakistán, país no vetado) ni a Orlando (Mateen era neoyorquino). ¿Qué hubiera sucedido si los estadounidenses hubieran creído que los alemanes o descendientes de alemanes eran todos filonazis? Estoy convencida de que a su padre no le gustó ocultar sus orígenes y se preguntaría qué demonios tenían, él y su familia, que ver con un cruento ser que había llevado el terror al mundo. Pues créame, muchos de los refugiados se preguntan qué demonios tienen ellos que ver con Al Qaeda o el ISIS.

7) Respecto a sus burlas y exabruptos a discapacitados y mujeres no seré yo quien le enseñe respeto y empatía a un septuagenario; eso se aprende en la infancia; Mamá y Papá Trump no lo hicieron nada bien. Me entristece que no se haya topado en su vida más que con mujeres que se dejaban coger el “pussy” porque Ud. era rico o una celebrity. Debe de ser un infierno que nadie te valore por lo que eres si no por lo que tienes…

God bless you y de paso que nos bendiga a todos porque lo vamos a necesitar. El mundo es un lugar peor que hace dos semanas