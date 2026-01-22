URL copiada

Reportaje El renacer del mejor secreto del Caribe mexicano: una villa ‘verde’ sobre las dunas El Valentin Imperial Riviera Maya eleva la apuesta al ultra lujo creando un hospedaje sostenible en un lugar mágico: la playa del Secreto en Riviera Maya.

Buscar un lugar en el mundo en el que sentirse en sintonía con uno mismo y con lo que te rodea no es tarea fácil. El ruido, las interferencias, las alteraciones del entorno o la falta de conexión son baches en el camino hacia el verdadero descanso. Pero lo realmente difícil es encontrar ese paraíso físico y mental en una de las zonas más visitadas del planeta: el Caribe. Por eso, el Valentin Imperial Riviera Maya, en la costa mexicana, lleva tiempo pensando cómo conseguir que el lujo sea un atardecer silencioso o un baño en una de las pocas playas casi vírgenes que quedan en la zona o un paseo integrado en un paisaje salvaje. Una experiencia en la que la naturaleza, y sobre todo el mar, sean los que marquen el ritmo al que tiene que vivir no sólo el huésped, sino también el orden del alojamiento.

Se trata de su nueva área Premium levantada sobre las dunas de Playa del Secreto –el nombre ya es sugerente–, que se ha realizado con un diseño especial para no alterar ni un sólo grano de arena. En estos tres edificios levantados en primera línea se vive el lujo de una energía imantada por el ir y venir de las olas y, sobre todo, en unas habitaciones donde, mires donde mires, ves azul y dorado a tu alrededor. “Hemos concebido un diseño que se adapta a la duna, utiliza materiales resistentes al clima caribeño y busca que los edificios envejezcan bien, respiren con el entorno y respeten la vista al mar como protagonista absoluto. Este enfoque de arquitectura invisible y respetuosa es uno de los aspectos más singulares de este nuevo espacio”, explica Javier Ortega, director de Obras y Proyectos de Valentin Hotel Group. La habitación del Obispo en el primer hotel cinco estrellas de Granada donde durmió Bruce Springsteen La magia se inicia con el lugar que ha elegido este resort sólo para adultos: Playa del Secreto, en plena Riviera Maya. Se trata de uno de los arenales más bellos del Caribe mexicano rodeado de una zona de manglares protegidos por su riqueza en flora y fauna. Un paraíso que, aunque parezca un secreto a voces al estar a solo 40 kilómetros de Cancún, sigue siendo una reserva natural impresionante.

Lo especial de las instalaciones del Dunas Private Pool Ocean View Suites es que miran directamente a este trozo del Caribe mexicano con la garantía de unas innovadoras técnicas arquitectónicas que protegen toda la biodiversidad local y que se comprometen a conservar la energía de la joya mexicana. Los responsables del Valentin Imperial son conscientes de que experiencias como las de las Dunas es lo que están demandado ahora los clientes que buscan el ultralujo: reposar sobre un manto natural sin alterar su esencia y generando unas sinergias que benefician el descanso al mismo tiempo que crean una vivencia única. La habitación de un faro en activo donde puedes dormir mirando al mar casi en 'el fin del mundo' De hecho, cerca de estas 36 suites privadas de más de 60 metros cuadrados cada una se pueden experimentar sensaciones únicas, como seguir el rastro de las tortugas marinas al amanecer que anidan en un lugar muy próximo a las villas y que dejan sus huellas durante un tiempo en la arena hasta el que la marea las borra. Alojarse en estas villas es como ser testigos de los lentos cambios de una naturaleza casi inalterada que se desnuda desde la terraza de las habitaciones, donde crees que puedes tocar el horizonte simplemente alargando la mano.

El superlujo es esto Las perspectivas de turismo internacionales desvelan que el sector que más potencial de crecimiento tiene en el año 2026 es precisamente el de ultralujo, pero siempre que sea capaz de aportar algo más que un servicio exquisito, una gastronomía especial y una decoración diferente. Este “algo más” es lo que ha llevado al grupo Valentin a apostar por este nuevo proyecto que ofrece “experiencias frente al mar, mayor privacidad y un nivel de personalización superior dentro del modelo Todo Incluido”, según explican. Para conseguir que en Dunas Private Pool Ocean View Suites todo parezca flotar sobre el mar de arena previo al azul intenso del Caribe han contado con una ayuda que está siendo clave en la construcción de otro Caribe: la del prestigioso estudio de paisajismo Maat Handasa. Estos arquitectos han estudiado otras culturas en partes del mundo muy diferentes para entender cómo la naturaleza no sólo puede integrarse en las nuevas construcciones, sino guiarlas con el respeto a la luz, al agua y a la belleza de un entorno que manda en cualquier decisión.

El diseño de cada una de estas villas se ha basado en criterios bioclimáticos y de sostenibilidad y se ha optado por utilizar especies nativas para estabilizar la duna, mejorar el microclima y reforzar la biodiversidad de un ecosistema vivo. Ha sido la mejor forma de dar al huésped una experiencia diferente en la que es posible no perder de vista el poder calmante del mar casi desde cualquier punto de las habitaciones. Pero si queremos ver el agua desde el agua, todas las suites cuentan con una piscina privada de ocho metros cuadrados y con vistas al amanecer que permiten flotar en todas las dimensiones bajando simplemente unos escalones. Desde Valentin Group son conscientes de que Dunas Private Pool Ocean View Suites duplica su apuesta y refuerza el posicionamiento del resort dentro de los estándares internacionales del lujo adulto ya que, desde que lleva abierta esta extensión, se ha convertido en un referente de innovación hotelera.

El secreto de Playa Secreto La naturaleza siempre ha sido un elemento esencial en la experiencia del Valentin Imperial Riviera Maya, el resort que ha dado origen a las dunas. Este hotel sólo para adultos está rodeado de más de 35 hectáreas de jardines y manglares protegidos que ahora se han integrado como piezas perfectas de un puzle con las nuevas villas. Y es que el mayor secreto de Playa del Secreto es precisamente su selva y naturaleza salvaje, que han actuado como una especie de cadena de protección para salvaguardar un arenal increíble de la llegada de turistas. De hecho, este trocito de paraíso mantiene un ambiente rústico, casi virgen, sin apenas hoteles ni clubes de playa ruidosos por alrededor, donde suelen ir los espíritus libres que buscan disfrutar del auténtico Caribe. Aquí se puede disfrutar de los ricos fondos marinos simplemente poniéndose unas gafas de snorkel o de largos paseos por la arena viendo lo que el mar trae hasta la orilla en formas de conchas o de rocas de distintos colores. O simplemente sentarse sobre la arena y ver el viaje del sol en cada momento del día. Por eso, Maat Handasa ha apostado por un diseño en las villas en el que el paisaje es concebido como un activo estratégico, que potencia la experiencia del huésped, mejora la sostenibilidad operativa y refuerza el posicionamiento de este lugar como un lujo dentro del Caribe.

El resort para adultos Las Dunas tienen a su hermano mayor en el resort 5 estrellas Valentin Imperial Riviera Maya, un todo incluido sólo para adultos que, simplemente con su ubicación, ha tratado siempre de huir del concepto ruidoso que tienen otros establecimientos en la zona. Con una arquitectura tradicional hecha de materiales nobles y que recuerda a una hacienda mexicana, ha buscado siempre que sus amplias 576 suites se adaptaran lo mejor posible a los manglares y la playa virgen que las rodea. Comprometido con la sostenibilidad, el propio resort ha impulsado programas de conservación de fauna local, que incluye la protección de uno de sus vecinos más especiales, las tortugas marinas, y ha apostado por la recuperación de especies nativas como la palma chit. Y es que tiene claro que la preservación y supervivencia del ecosistema de manglar que rodea a esta propiedad será clave también para su propia supervivencia.

