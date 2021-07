Los Obama producirán 'Blackout', un evento de Netflix de seis romances adolescentes en Nueva York

Netflix quiere tener su propia antología romántica. Blackout estará compuesta por seis historias de romance adolescente dando pie a un evento que llegará a sus suscriptores en forma de película o serie de televisión. Higher Ground, la compañía de Michelle y Barack Obama que ganó el Oscar al mejor documental con American Factory, y Temple Hill, los responsables de la comedia con Kevin Hart Ser padre, serán los productores del proyecto.

Cuando las luces se apagan y las personas revelan verdades ocultas, el amor florece, las amistades se transforman y todas las posibilidades toman vuelo. Ese es el eslogan que ha lanzado Netflix en la puesta de largo del proyecto en The Hollywood Reporter. Las historias de Blackout transcurrirán en la ciudad de Nueva York durante un apagón que paraliza la ciudad en una calurosa noche de verano. Los protagonistas de estos relatos serán doce adolescentes afroamericanos que traerán consigo diferentes aproximaciones al amor.

La plataforma ha adelantado las premisas de las historias que protagonizarán Blackout. Una expareja debe enterrar sus problemas y recorrer Manhattan para poder llegar a una fiesta en Brooklyn. Dos chicas buscan una fotografía perdida y encuentran algo más. Dos niños atrapados en el metro deben hacer frente a sus sentimientos. Dos mejores amigos quedan atrapados en la biblioteca de Nueva York, donde se preguntarán si el futuro de su relación puede virar al amor. Un trío de niños se hace con el control de un autobús turístico de dos pisos mientras intentan divertirse y resolver el triángulo amoroso que tienen montado. Dos extraños debaten sobre la naturaleza filosófica de la identidad y se preguntan si puede haber algo más entre ellos.

Las seis guionistas vinculadas al proyecto son Dhonielle Clayton (Tiny Pretty Things), Tiffany D. Jackson (Allegedly), Nic Stone (Dear Martin), Angie Thomas (El odio que das), Ashley Woodfolk (The Beauty that Remains) y Nicola Yoon (Everything, Everything). Se desconoce por el momento qué formato de historia adaptará cada una de ellas.

Desde que firmaron un primer acuerdo de colaboración con Netflix en 2018, la productora de los Obama ha desarrollado documentales para la compañía como Mi historia y Campamento extraordinario y series infantiles como Gofre + Mochi.

