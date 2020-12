Las series que tienes que ver esta semana: de 'Equinox' a 'The Stand'

'The Stand', una nueva adaptación de la obra de Stephen King. Starzplay

Los últimos días de 2020 y los primeros de de 2021 nos traen estrenos de series, documentales y el de una película que no ha pasado por los cines, pero también vienen con dos finales muy esperados, el de Vikingos, que se despide después de seis temporadas en TNT y el de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, que dice adiós en su cuarta entrega en Netflix España.

Historias postapocalípticas, de superación, sobrenaturales, de ciencia ficción, fantasía épica, nostalgia ochentera, comedia y dos adaptaciones literarias; todos los géneros están cubiertos. Esto es lo que nos trae el calendario de esta semana.

Lunes 28 de diciembre

Un sueño real (HBO España)



Esta serie documental de HBO nos muestra cómo un modesto equipo de futbol de barrio, el Club Deportivo Tacón, salta de los campos de tierra de las Cárcavas a las fabulosas instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Los 4 capítulos narran desde dentro el día a día de las jugadoras: desde el vestuario, los campos de juego, los entrenamientos, las sesiones médicas, los desplazamientos del equipo, en su casas y con sus familias.

Zomboat (Dark)



Birmingham es el centro de esta historia distópica en la que el mundo vive un apocalipsis zombie. Las protagonistas son Kat y Jo, dos hermanas que huirán para salvar sus vidas en un pequeño barco que surca los canales de la ciudad.

Miércoles 30 de diciembre

Equinox (Netflix)

Los seguidores de Dark encontrarán en esta nueva serie danesa una buena sustituta. La protagonista es Astrid, hermana pequeña de uno de los adolescentes que desaparecieron en 1999 sin dejar rastro en un viaje de fin de curso.

En 2020, sus pesadillas reaparecen cuando uno de esos estudiantes contacta con ella por teléfono, lo que la llevará a embarcarse en la misión de averiguar qué le ocurrió a su hermana y al resto de su clase.



Tráiler 'Equinox'

Jueves 31 de diciembre

Las escalofriantes aventuras de Sabrina (Netflix)



Netflix estrena la cuarta y última parte de la historia de Sabrina Spellman, sus tías y amigos en Greendale. Para la despedida, la serie contará con el cameo de Caroline Rhea y Beth Broderick, las tías Hilda y Zelda de la serie original.

Viernes 1 de enero

Cobra Kai (Netflix)

La plataforma ha decidido adelantar una semana el estreno de la tercera entrega de esta serie que recupera el universo de Karate Kid. Protagonizada por Johnny Lawrence, Daniel LaRusso, en estos nuevos episodios deberán resolver el destino de Miguel, quien se encuentra hospitalizado.

La increíble historia de David Copperfield (Movistar+)

Armando Iannucci (In the Loop, Veep) reimagina este clásico literario de Charles Dickens, cuya aproximación ha sido destacada por la crítica y varios premios especializados por ofrecer una visión muy fresca y brillante. El reparto es de lujo, con Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Ben Whishaw, Peter Capaldi y Gwendoline Christie, entre otros.

Brigada de Élite (AXN Now)

Ambientada en París, los protagonistas de esta serie forman parte de un escuadrón especial de la policía cuyos agentes viven atrapados en una espiral de violencia por la que, más a menudo de lo que a algunos de ellos les gustaría, se ven obligados a trabajar con métodos poco ortodoxos.

Sábado 2 de enero

Vikingos (TNT)

La parte final de la sexta temporada de la serie se emitirá del fin de semana del 2 y 3 de enero en maratón en TNT (el sábado 2, a partir de las 15:45h, episodios del 11 al 15; y el domingo 3, a partir de las 15:45, los restantes). Con estos diez episodios la épica historia de Ragnar y de sus hijos llegará a su fin.

Domingo 3 de enero

The Stand (Starzplay)

Stephen King ha escrito un nuevo final para esta adaptación de una de sus novelas, en la que el destino de la humanidad recae sobre los hombros de la Madre Abigail (Whoopi Goldberg) y un grupo reducido de supervivientes de una plaga que ha diezmado a la población. Sus peores pesadillas están representadas por un hombre con poderes indescriptibles: Randall Flagg (Alexander Skarsgård), el Hombre Oscuro.

Tráiler 'The Stand'

A Goldberg y Skarsgård los acompañan en el reparto James Marsden (Dead to Me), Jovan Adepo (Watchmen), Amber Heard (Aquaman), Brad William Henke (Manhunt), Katherine McNamara (Arrow) Daniel Sunjata (Manifest) y Greg Kinnear (House of Cards).