La escena postcréditos del final de ‘The Mandalorian’ adelanta una serie secreta de ‘Star Wars’

Aviso: En este artículo se comentará con spoilers el final de la segunda temporada de The Mandalorian. Si no habéis visto el episodio, dejad de leer, por favor. Si ya lo has visto o no puedes soportar la espera y quieres enterarte ya de lo que ha pasado, que la fuerza te acompañe. Lo vas a necesitar.

Disney se guardaba un as en la manga. El final de la segunda temporada ha adelantado por sorpresa un proyecto que Lucasfilm había dejado fuera deliberadamente de la presentación del Disney Investor Day, en el Disney + anunció numerosas novedades para su plataforma de streaming con el universo de Star Wars en el centro de sus tramas. Una se quedó fuera: The Book of Boba Fett, una nueva historia centrado en el legendario cazarrecompensas de la trilogía original y que llegará a Disney + en diciembre de 2021. El método escogido por la compañía del ratón para anunciarlo ha sido una escena postcréditos en final de temporada de The Mandalorian, un recurso característico del Universo Cinematográfico de Marvel y que hasta ahora no había adoptado Star Wars.

En la escena en cuestión se puede ver cómo, primero Fennec Shand (Ming-Na Wen) y posteriormente Boba Fett (Temuera Morrison) entran en la guarida de Jabba el Hutt, ahora controlada aparentemente por Bib Fortuna. Al menos hasta ese momento. El alienígena cae muerto (suponemos) de un disparo y Boba se hace con el lugar. Dos minutos y diez segundos han sido suficientes para provocar la locura entre los seguidores de Star Wars, además de dejar varias preguntas en el aire. La más importante de todas es sencilla. ¿Qué pasará con la tercera temporada de The Mandalorian que Disney + había anunciado para esas mismas fechas? Solo el tiempo lo dirá.

En el famoso anuncio de inversores la plataforma había anunciado dos spin-offs surgidos de las tramas de la serie protagonizada por Pedro Pascal: Ashoka, con Rosario Dawson como la jedi con una espada láser de color blanco, y Rangers of the New Republic, de la que apenas se conocen detalles. Otras ocho series (de animación, de acción real, secuelas, precuelas… hay de todo) están también en marcha con la galaxia como telón de fondo. Solo una cosa está clara: hay Star Wars para rato.