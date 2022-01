'After Life' | Temporada 3 | Netflix Hasta ahora, Tony (Ricky Gervais) solía llevar una vida perfecta. Sin embargo, el repentino fallecimiento de su esposa le llevará a conocer el límite del bien y del mal. Hasta ahora, Tony había sido consciente de sus actos, pero ya no distingue entre lo que se puede o no hacer, y todo el mundo a su alrededor observa desesperado el poco control que tiene sobre sí mismo.