A Coruña debate sobre el nuevo cerebro digital que está transformando la energía: "No vamos a dejar que la IA tenga la última palabra"

La relación entre tecnología y energía centró este miércoles una nueva edición del Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA, celebrado en el Espacio Avenida ABANCA, en pleno Cantón Grande de A Coruña. Bajo el título "La energía en la era de la IA y los datos", el evento reunió a expertos del sector para analizar cómo la digitalización está transformando el modelo energético y la forma en la que se produce, gestiona y consume la electricidad.

En el encuentro participaron Eilon Basurto Ardanza, Head of Power Digital Solutions de Iberdrola, y David Iglesias Sar, gerente en NTT DATA y Client Manager para Iberdrola Renovables. La conversación estuvo moderada por el director de Quincemil, Pablo Grandío, que abrió el debate destacando el cambio profundo que vive el sector.

Pablo Grandío explicó que la energía ya no puede entenderse como un sistema estable y predecible. "Estamos entrando en un círculo virtuoso entre energía y datos que permite hacer un sistema mucho más eficiente", señaló. El director de Quincemil recordó además cómo la transición hacia las renovables ha cambiado el escenario: "Gran parte de los costes ahora dependen del clima y de fuentes renovables que pueden ir cambiando".

Eilon Basurto subrayó que el cambio en el sector energético está marcado por los objetivos europeos. "En Europa el objetivo es cero emisiones. Eso implica olvidarse de la generación tradicional basada en carbón o ciclos de gas y apostar por renovables", explicó.

Este cambio introduce un factor de incertidumbre que antes no existía. "No podemos predecir exactamente cuándo habrá sol o viento para gestionar la red", apuntó. Por eso, la digitalización se ha convertido en una herramienta fundamental para anticipar el comportamiento del sistema.

El directivo de Iberdrola recordó además que el sector ha aprendido lecciones importantes tras grandes incidencias eléctricas, como ocurrió con el Apagón. "Hemos aprendido que no se puede pensar solo en el precio, porque el coste de un apagón es mucho mayor", afirmó.

Más generación, más datos

La expansión de las energías renovables también ha multiplicado los puntos de producción eléctrica. Pablo Grandío señaló que hoy existen muchos más generadores repartidos por el territorio que hace unas décadas.

Eilon Basurto explicó que este fenómeno obliga a gestionar una enorme cantidad de información. "Cada vez hay más puntos de suministro porque cada vez tenemos más demanda. Una instalación fotovoltaica acaba siendo un generador y todo eso genera muchísimos datos", indicó.

Para el experto, esa información es la base de las futuras redes inteligentes. "Los datos son clave para gestionar esta situación de red inteligente que necesitamos y que todo funcione bien".

David Iglesias también incidió en el papel de la tecnología en este proceso de transformación. "A tiempo real, la digitalización no es solo poner pantallas. Hay que automatizar cosas y transformar este modelo a elementos que permitan a los equipos técnicos mejorar", explicó.

Según señaló, la clave no está solo en recopilar información, sino en integrarla en los procesos operativos para que los profesionales puedan tomar decisiones con mayor rapidez y eficiencia.

Anticiparse a las averías

Uno de los grandes avances que permite el análisis de datos es el mantenimiento predictivo de las instalaciones energéticas. Eilon Basurto explicó cómo ha cambiado la forma de gestionar las infraestructuras.

"Antes esperabas a que algo se rompiera. Si no te adelantas a la rotura puede provocar una parada larga o necesitar perfiles muy especializados para arreglarla", explicó.

Ahora, gracias al análisis de datos, es posible anticiparse a esos fallos. "Si soy capaz de detectar que algo va a romper en diez días, puedo intervenir antes y volver a poner la máquina en marcha", señaló.

David Iglesias añadió que esta capacidad también permite tomar decisiones más eficientes desde el punto de vista económico. "Hoy podemos decidir cuándo hacer una reparación en el momento en el que tenga el mejor coste. Antes esto no se podía hacer".

IA sí, pero con supervisión humana

A pesar del avance de la inteligencia artificial, ambos expertos coincidieron en que las decisiones críticas siguen dependiendo de las personas.

Eilon Basurto fue claro al respecto. "No vamos a dejar a la IA tomar decisiones operativas en una central", afirmó. Según explicó, los sistemas de inteligencia artificial se utilizan para analizar datos y ofrecer recomendaciones, pero "la última palabra sigue siendo de los operadores".

David Iglesias coincidió con esa visión y añadió que también hay motivos de seguridad. "Exponer un sistema crítico a internet es exponer el propio sistema", explicó. Por ello, defendió que los profesionales deben evaluar siempre lo que propone la inteligencia artificial: "Estas decisiones tienen que seguir siendo de los operarios. Que tengan la actitud de juzgar y valorar si lo que propone la IA es la decision correcta".

Tecnología en el terreno

La digitalización también está transformando el trabajo en el campo con el uso de nuevas herramientas tecnológicas. Eilon Basurto explicó que no existe una única tecnología capaz de resolver todos los retos del sector.

"No hay una tecnología que cubra todas las necesidades", señaló. Entre las soluciones que se utilizan actualmente mencionó drones para inspeccionar aerogeneradores, robots que recorren plantas fotovoltaicas o sensores capaces de detectar incendios.

También destacó tecnologías destinadas a proteger el entorno natural. "Hay sistemas de radar capaces de identificar si un ave protegida se acerca a un aerogenerador", explicó.

David Iglesias insistió en que la clave es aplicar las herramientas que realmente aportan valor. "No descartaría ninguna tecnología, pero siempre hay que preguntarse qué impacto real va a tener y quién la va a gestionar después".

Un cambio cultural

Más allá de la tecnología, los ponentes coincidieron en que el proceso de transformación también implica un cambio en la forma de trabajar dentro de las empresas.

David Iglesias señaló que todavía existe cierto temor hacia la inteligencia artificial en algunos sectores. "Hay un miedo de que la IA vaya a quitar el trabajo, pero yo no lo veo así. Es más bien una herramienta para evitar repeticiones innecesarias y mejorar el trabajo".

Eilon Basurto ilustró esta idea con una metáfora personal relacionada con el ciclismo. "Un amigo me dijo que si compraba una bicicleta eléctrica me cansaría menos. Yo le respondí: me voy a cansar lo mismo, pero voy a llegar más lejos", relató.

Para el directivo de Iberdrola, esa comparación refleja bien el papel de la inteligencia artificial. "La IA es el motor eléctrico de la bicicleta".

Redes eléctricas bajo presión

Durante el turno de preguntas también se abordó uno de los grandes desafíos del sector: la capacidad de las redes eléctricas para adaptarse al crecimiento de la generación renovable y al aumento del consumo energético.

Eilon Basurto reconoció que el sistema está llegando a ciertos límites. "Hemos crecido muy rápido con la generación y las redes no dan abasto", explicó.

Por eso, defendió la necesidad de reforzar las infraestructuras eléctricas en los próximos años. "Primero hay que mejorar las redes. Hemos apostado mucho por la generación y ahora toca acompañarla con más capacidad de red".

El encuentro dejó una conclusión clara: la transición energética no solo depende de nuevas fuentes de energía, sino también de la capacidad de analizar y gestionar enormes cantidades de datos. Un proceso en el que la inteligencia artificial ya juega un papel fundamental, aunque, al menos por ahora, las decisiones finales sigan estando en manos humanas.