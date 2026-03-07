“El 70% de las personas que vienen a nuestros centros son mujeres: por fin nos estamos priorizando”

Crys Dyaz y Sofía Toro durante su charla en el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 Pablo Rocha

Cada vez más mujeres incorporan el ejercicio físico a su rutina diaria. Así lo percibe la entrenadora personal y empresaria Crys Dyaz, que dirige varios centros de entrenamiento en España.

“El 70% de las personas que vienen a nuestros centros son mujeres”.

Para Dyaz, este dato refleja un cambio importante en la forma en la que muchas mujeres entienden el cuidado de su salud.

“Por primera vez nos estamos priorizando”, explicó durante el Foro Mujeres Referentes de Quincemil. Este evento celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.

El ejercicio como espacio propio

Según la entrenadora, muchas mujeres deciden reservar un momento del día para hacer ejercicio antes de afrontar otras responsabilidades.

En sus clases matinales, explicó, suele recordar a sus alumnas que empezar el día dedicando tiempo a su propio bienestar puede marcar una diferencia importante en el resto de la jornada.

“Lo primero que hemos hecho hoy ha sido para nosotras”, suele decirles.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026: Entrevista Crys Dyaz

Un cambio que todavía tiene recorrido

Dyaz también señaló que todavía existen aspectos culturales que influyen en la forma en la que las mujeres se relacionan con el deporte.

Por ejemplo, uno de los momentos en los que muchas mujeres empiezan a entrenar es durante el embarazo, motivadas por los beneficios para el bebé.

Para la entrenadora, el reto ahora es seguir avanzando para que el ejercicio se perciba como una prioridad personal y no solo como una obligación vinculada a otras etapas de la vida.