“No hay ninguna albañila. Es que no existe ni la palabra”: la reflexión de una CEO gallega sobre el papel de la mujer en la construcción

La construcción sigue siendo uno de los sectores más masculinizados del mercado laboral. Y para la empresaria gallega Silvia Sánchez Añón, hay un detalle que resume bien esa realidad.

“No hay ninguna albañila. Es que no existe ni la palabra”.

Así lo aseguró la CEO de Casas Cube durante su intervención en el Foro Mujeres Referentes organizado por Quincemil, donde reflexionó sobre la falta de mujeres en algunos puestos del sector. Este evento celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.

Según explicó, en la construcción sí se ha avanzado en determinados perfiles técnicos o de responsabilidad. “Hay muchas arquitectas, muchas aparejadoras o jefas de obra”, señaló. Sin embargo, ese avance no se ha trasladado todavía a los trabajos más operativos de obra.

Para la empresaria, la evolución del sector puede cambiar esta situación en los próximos años. La clave, explicó, está en la industrialización de la construcción, un proceso que reduce el peso del trabajo físico y aumenta el papel de la tecnología y la planificación.

“Cada vez se usa más la cabeza y menos el bíceps”, resumió.

Ese cambio puede abrir la puerta a que más mujeres se incorporen también a la parte operativa del sector, especialmente en entornos industriales o de fábrica.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026: Entrevista a Silvia Sánchez Añón

Una empresa nacida en Galicia

Sánchez Añón es fundadora de Casas Cube, una empresa creada en 2014 con el objetivo de transformar la forma de construir viviendas unifamiliares. El modelo se basa en la fabricación de módulos en una planta industrial que posteriormente se ensamblan en el terreno.

La idea surgió tras una conversación familiar durante unas Navidades. Su hermano, vinculado al sector, le trasladó una convicción: la construcción necesitaba cambiar.

La empresaria decidió entonces dejar su puesto en multinacionales de marketing en Barcelona para regresar a Galicia y poner en marcha el proyecto.

El futuro de la construcción

En la actualidad, la empresa cuenta con presencia en Galicia, Madrid y Barcelona y trabaja en nuevos desarrollos vinculados a la construcción industrializada.

Según su CEO, el futuro del sector pasa por procesos más rápidos, limpios y eficientes, capaces de levantar edificios en menos tiempo y con menos impacto en el entorno urbano.

Un cambio que, a su juicio, también puede contribuir a equilibrar la presencia de hombres y mujeres en un sector que todavía arrastra grandes desigualdades.