Así fue el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 celebrado en A Coruña

"Inspirar, liderar e impulsar". Este fue el lema bajo el que se desarrolló el pasado jueves 5 de marzo el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, un evento que reunió en el Club Cámara Noroeste de A Coruña algunas de las voces femeninas más influyentes de la empresa, la tecnología, el deporte y la construcción en Galicia.

Presentado por la periodista Mónica Martínez y con las conclusiones finales de la subdirectora de Quincemil Loreto Peteiro, el evento contó con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.

El foro comenzó minutos después de las 19:00 horas con las palabras de la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Lorenzana reivindicó que "el liderazgo femenino es absolutamente necesario" en el inicio de un discurso en el que afirmó que este evento de Quincemil se ha convertido en "una cita indiscutible" que visibiliza el talento femenino.

"Creo que la igualdad no debe ser un principio inspirador, sino que tenemos que ser capaces de demostrar que es una herramienta de transformación económica y social", afirmó la conselleira de Economía e Industria, que concluyó: "Galicia necesita a las mujeres, su ambición y su manera de liderar".

Inés Rey, por su parte, explicó que "quedan muchos retos por superar, porque la igualdad más que una aspiración tiene que ser un compromiso" y señaló la importancia de apostar por políticas públicas, reivindicando el trabajo que realiza su Ejecutivo local. La regidora, además, señaló que es fundamental que las mujeres estén en los "centros de decisión".

Y es que ellas deben "estar" en los lugares en los que se deciden las cosas, no "ocuparlos", una palabra que tiene una connotación negativa: "Estamos donde tenemos que estar, porque esos espacios también nos pertenecen. Las mujeres no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población y no ocupamos el sitio de nadie, estamos donde tenemos que estar".

Crys Dyaz

Crys Dyaz conversa con Sofía Toro. Pablo Rocha

La gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, Sofía Toro, moderó la conversación con Crys Dyaz, entrenadora personal, fisioterapeuta y exdeportista de élite de la Selección Española de Natación, quien centró su discurso en el deporte, la mujer y el emprendimiento en este sector.

Crys Dyaz confesó que cuando emprendió no tenía una estrategia como tal, sino un sueño que transformó en personas reales para mejorar su salud física y mental. Actualmente cuenta con cinco centros físicos y trabaja con mujeres en el momento de la adolescencia, embarazadas o que están pasando por procesos oncológicos, entre otros.

"Si tu salud no está bien, no vas a poder construir relaciones sanas en el trabajo, con la pareja o con los amigos", añadió la entrenadora personal, que tuvo palabras de cariño para la ciudad: "A Coruña ha vivido mis momentos de gloria y vengo siempre que puedo. Cuando pude rentabilizar mi negocio en Madrid, tenía clarísimo que quería abrir otro aquí. Me parece una ciudad muy inspiradora donde se trabaja desde la lealtad y la humildad".

Crys Dyaz, por último, señaló que cuando hablamos de deporte, hablamos de movimiento. "No debemos relacionar el ejercicio físico con una carrera o con una hyrox; hay que moverse y eso implica diversos escenarios".

Isabel Torres

Isabel Torres Taboada en conversación con Tais San Vicente. Pablo Rocha

La EMEA SIOP Business Partner de Resonac, Isabel Torres Taboada, explicó en una conversación con la directora de Negocio de Quincemil, Tais San Vicente, qué características requieren las posiciones de liderazgo y la forma en la que en su empresa apuestan por la escucha activa y la solución rápida de problemas.

El sector en el que opera Resonac, el reciclaje del acero, ha evolucionado mucho desde el nacimiento de la empresa en 1968. Así, la firma se ha ido adaptando a los cambios, apostando por entornos seguros en los que todos pueden compartir conocimientos y la comunicación es ágil: "Lo que es difícil de entender es difícil de ejecutar".

Taboada señaló a este respecto que la empresa respeta la seguridad psicológica: "Significa que podemos hablar, cometer errores sin miedo a ser juzgados o malentendidos". Además, apuestan por bad news first, decir lo antes posible lo que va mal para poder buscar una solución.

La conversación terminó con un consejo de Isabel Torres a las jóvenes que quieren trabajar en la industria o a su yo pequeña: "Levanta la mano, hazte oír, aprovecha todas tus oportunidades aunque no te sientas preparada".

Una mesa con mucho que compartir

Mesa redonda Liderazgo femenino en 2026. Pablo Rocha

La sostenibilidad, la región responsable y las redes de apoyo entre mujeres directivas fueron los temas centrales de la mesa redonda 'Liderazgo femenino en 2026', moderada por la presidenta de Empresarias Galicia, Gala Llano. Una mesa redonda que contó con tres invitadas de lujo que conversaron sobre techos de cristal o la exportación de talento, entre otros temas.

La Manager Región Noroeste de Comunicación Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, María Troncoso, explicó que "en los altos cargos siguen existiendo techos de cristal, también en el emprendimiento femenino rural" e hizo referencia a los cambios: "El cambio cultural cambia la puerta y el cambio estructural hace que se mantenga abierta".

"Algo que personalmente me hace mucha ilusión tiene que ver con que las nuevas generaciones de mujeres están dispuestas a liderar y no tienen miedo a hacerlo. Vamos en el buen camino", aseguró por su parte la Deputy Manager Energy división en Xeal, Adriana Trillo, que señaló que hay una fuga de cerebros global, ni femenino ni masculino.

La directora Global Corporativa en Tecalis y vicepresidenta y cofundadora de Ellas Innovan, Berta Caro, aseguró que "liderar desde Galicia no es un hándicap, sino un activo de marca". Caro, sin embargo, señaló que para seguir avanzando, "necesitamos que el eje gallego se crea su potencial".

Verónica Bolón

Verónica Bolón conversa con Saray Rodríguez. Pablo Rocha

La directora de la Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes y profesora titular de la Universidade da Coruña, Verónica Bolón, destacó durante su conversación con la periodista Saray Rodríguez la importancia de que las mujeres no solo usen la tecnología, sino que también la diseñen, y explicó que la tecnología no es neutra.

"Las personas tendemos a diseñar algo como si fuese para nosotras, y perdemos el punto de vista de las mujeres, como pasó con el cinturón de seguridad, que es más seguro para hombres", explicó Bolón, que invitó a reflexionar: "¿Queréis ser usuarias o parte del futuro?"

Respecto a los algoritmos verdes, la profesora de la UDC indicó que haciendo que los algoritmos requieran menos recursos, o bien usándolos para abordar problemas derivados del cambio climático, la IA puede ser al mismo tiempo parte del problema y la solución. En todo caso, añadió Bolón, es fundamental concienciar a la sociedad sobre su uso y que las empresas se hagan cargo de su responsabilidad.

La directora de la Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes explicó que la IA evolucionó de facilitar la obtención de buenos datos a hacerlo más velozmente. Actualmente, el reto se encuentra en que sea lo más sostenible posible. "Con la IA generativa somos cobayas, la estamos probando en tiempo real. No somos conscientes de lo que se nos viene encima", concluyó Bolón.

Silvia Sánchez Añón

Silvia Sánchez Añón y Nuria Prieto durante su conversación.

La CEO de Casas Cube, Silvia Sánchez Añón, considera que "el futuro de la construcción está lleno de mujeres", tal y como explicó el jueves en una amena conversación con la doctora en Arquitectura Nuria Prieto. Sánchez Añón, además, tuvo un recuerdo para las referentes de su vida: su abuela, su madre y ahora su hija Lía.

La empresa nació en Carballo en 2014 con el objetivo de "darle un vuelco a la construcción tradicional". En los primeros años del emprendimiento, la CEO de la firma tuvo que enfrentarse a comentarios nada agradables: "Al principio decían 'qué mona, la sobrina de Añón va a hacer casetas'. Ni son casetas ni las financia mi tío".

Casas Cube, sin embargo, comenzó a crecer y actualmente es todo un referente en el sector. "La demanda que tenemos de producto es más salvaje de lo que somos capaces de atender. Tenemos que crecer con cabeza, con un desarrollo lógico", explicó Silvia Sánchez Añón, que explicó que en el sector en el que trabaja, las mujeres se acercan cada vez más a la parte operativa gracias a la industrialización.

"Con respecto a otros sectores, en el de la construcción las mujeres a lo mejor no entraron directamente en los puestos de dirección, pero sí en la toma de decisiones. Hay muchas aparejadoras, arquitectas y jefas de obra. No hay albañila, no existe ni la palabra. Yo quiero tener electricistas y albañilas", concluyó la CEO de la empresa.