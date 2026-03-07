“Ellos cumplen el 50% de una oferta y se sienten cracks; tú no cumples una y ya no aplicas”

La forma en la que hombres y mujeres afrontan las oportunidades profesionales sigue mostrando diferencias que pueden acabar condicionando el acceso a puestos de responsabilidad. Así lo señaló Adriana Trillo Montero, directiva del sector energético, durante la mesa redonda sobre liderazgo femenino celebrada en el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026.

“Ellos ven una oferta, cumplen el 50% y se sienten los cracks. Tú no cumples uno y ya piensas: esto no es para mí”.

Con esa reflexión, Trillo puso el foco en uno de los obstáculos menos visibles en el desarrollo profesional de muchas mujeres: la autolimitación a la hora de presentarse a determinadas oportunidades laborales.

Barreras que empiezan antes de la entrevista

La directiva explicó que en sectores como la energía o la industria todavía existen varios niveles de barreras. El primero aparece incluso antes de entrar en el mercado laboral, con el menor número de mujeres que acceden a carreras STEM.

A ese factor se suman después los sesgos que pueden aparecer en procesos de selección o en la percepción sobre la disponibilidad para asumir determinados puestos.

Sin embargo, Trillo insistió en que también existe un componente interno que muchas veces condiciona las decisiones profesionales.

“Nosotras muchas veces somos nuestro propio freno”, afirmó.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026: Mesa redonda Liderazgo femenino en 2026

Cambiar la cultura empresarial

Durante el debate, la directiva defendió la necesidad de avanzar hacia entornos laborales más igualitarios, donde el talento se valore sin prejuicios y donde las empresas revisen los sesgos que pueden aparecer en la contratación o en la promoción interna.

También subrayó que la transformación tecnológica y la automatización están cambiando el perfil de muchos trabajos industriales, reduciendo el peso de la fuerza física y abriendo nuevas oportunidades para perfiles diversos.

“Hay muchas posiciones donde las habilidades y la capacidad de gestión son más importantes que la fuerza”, señaló.

Confianza y meritocracia

Frente a estas barreras, Trillo defendió un enfoque basado en la confianza en las propias capacidades y en la meritocracia.

“Yo valgo exactamente lo mismo que la persona que tengo al lado, independientemente de si es chico o chica”, afirmó.

Para la directiva, el reto pasa por construir culturas empresariales donde las mujeres se sientan igual de legitimadas para aspirar a puestos de responsabilidad y donde las oportunidades se valoren únicamente por talento y capacidad.