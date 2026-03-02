“Inspirar, liderar e impulsar”: llega a A Coruña el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

El próximo jueves 5 de marzo, el Club Cámara de A Coruña acogerá un encuentro con voces referentes del empresariado, la tecnología, el deporte y el ámbito social que inspiran desde sus trayectorias.

El Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 se celebrará el próximo jueves 5 de marzo en el Club Cámara de A Coruña, un encuentro que reunirá a voces destacadas del ámbito empresarial, tecnológico, deportivo y social para reflexionar sobre los desafíos y avances en materia de igualdad, liderazgo y talento femenino.

Bajo el lema Inspirar, liderar e impulsar, el acto arrancará a las 18:30 horas con la recepción de invitados, seguida de las inauguraciones institucionales a cargo de María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, y de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a partir de las 19:00 horas.

Entre las protagonistas del foro destaca la entrenadora y empresaria Crys Dyaz, que abrirá el ciclo de entrevistas hablando sobre el papel de la mujer en el deporte. Le seguirá Isabel Torres Taboada, EMEA SIOP Business Partner en Resonac, quien abordará los nuevos liderazgos en la industria del futuro.

A continuación, una mesa redonda reunirá a distintas profesionales bajo el lema Liderazgo femenino en 2026, con un foco especial en la gestión responsable y la sostenibilidad.

La jornada continuará con las entrevistas a Verónica Bolón, directora de la Cátedra UDC-Inditex de Algoritmos Verdes, y a Silvia Sánchez Añón, CEO de Casas Cube, que hablará de cómo su empresa impulsa el futuro de la construcción.

La clausura correrá a cargo de Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil, a las 21:15 horas, y dará paso a un cóctel final que pondrá cierre a una velada de inspiración, conexión y diálogo sobre el presente y futuro del liderazgo femenino.

Programa provisional

19:00: Inauguración institucional

María Jesús Lorenzana , conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

, de la Xunta de Galicia Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

19:30: Entrevista: Ellas cambian el juego

Crys Dyaz , entrenadora personal, fisioterapeuta y ex-deportista de élite de la Selección Española de Natación

, Modera: Sofía Toro: gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar

19:45: Entrevista: Nuevos liderazgos en la industria

Isabel Torres Taboada, EMEA SIOP Business Partner (RESONAC)

20:00: Mesa redonda: Liderazgo femenino en 2026

María Troncoso , Manager Región Noroeste de Comunicación, Asuntos Público y Sostenibilidad en Coca-Cola Europacific Partners Iberia

, Adriana Trillo Montero , Deputy Manager Energy division en Xeal

, Berta Caro , directora Global Corporativa en Tecalis y vicepresidenta y cofundadora de Ellas Innovan

, directora Global Corporativa en Tecalis y vicepresidenta y cofundadora de Ellas Innovan Modera: Gala Llano, presidenta de Empresarias Galicia

20:45: Entrevista: Una revolución digital respetuosa

Verónica Bolón , directora de la Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes y Profesora Titular de la Universidade da Coruña

, directora de la Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes y Profesora Titular de la Universidade da Coruña Modera: Saray Rodríguez, periodista, directora de Sal de Marketing y creadora en @senparaxe

21:00: Entrevista: El futuro de la construcción

Silvia Sánchez Añón , CEO de Casas Cube

, CEO de Casas Cube Modera: Nuria Prieto, doctora en Arquitectura

21:15: Clausura

Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil

Quincemil consolida su cita con el liderazgo femenino gallego

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, Quincemil organiza un encuentro anual dedicado a poner en valor el trabajo de mujeres que están transformando Galicia desde distintos ámbitos. Este foro es la segunda edición de Mujeres Referentes tras la celebración del primer encuentro el año pasado, y supone además el tercer evento impulsado por este medio con el objetivo de dar voz y espacio propio a las mujeres, tras el I Foro de Emprendimiento femenino de 2024. En todas estas citas, el medio refuerza su filosofía: crear espacios de referencia para dar voz a mujeres que lideran en Galicia, generar referentes cercanos y fomentar redes de apoyo y colaboración que contribuyan a derribar estereotipos y brechas de género.

El primer Foro Mujeres Referentes se celebró el año pasado en el Club Cámara Noroeste y contó con el apoyo de grandes compañías y de diversas instituciones. El evento combinó intervenciones institucionales, mesas sobre liderazgo femenino en ámbitos STEM y en la empresa, y testimonios inspiradores como el de la cirujana Cristina Varela, que compartió su innovadora técnica de reconstrucción mamaria Nupple.