La incertidumbre en las empresas gallegas: "La geopolítica ya es un recurso estratégico; influye en los resultados"

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, y la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago, Rosa Mary Cardeso Trillo, charlan con la presidenta del Consello Galego de Economistas, Lucy Amigo. Enrique Romanos Tardío

Las empresas gallegas necesitan mayor agilidad en los trámites burocráticos y más inversión en infraestructuras, así como navegar hacia una autonomía energética. Así lo señalaron ayer la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, y la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago, Rosa Mary Cardeso Trillo, en el Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil en Santiago.

Ambas coincidieron, además, en reivindicar la necesidad de crear y potenciar una macrorregión Atlántica que permita reforzar Galicia como polo empresarial, tal y como le trasladaron a la presidenta del Consello Galego de Economistas, Lucy Amigo, que moderó la intervención "Incertidumbre geopolítica y sus consecuencias en las empresas gallegas".

Precisamente, la "incertidumbre" fue uno de los factores más nombrados durante la conversación. A este respecto, Rosa Mary Cardeso señaló la Cámara de Comercio de Santiago está muy cerca de sus empresas, lo que les permite observar que "no estamos en una época de cambio sino en un cambio de época": "Los paradigmas en los que se movían las empresas han cambiado completamente. Estamos en ese mundo en el que la volatilidad y la rapidez son claves".

Así, se ha pasado de una economía caracterizada por la hiperglobalización de una certidumbre ética basada en la eficiencia de costes a una fragmentación geopolítica basada sobre todo en la soberanía nacional. Esto lleva a que el comercio se haya dividido en bloques, de forma que ya no se comercializa todos con todos. "Ya no vamos a producir y a fabricar donde sea más rápido, sino en países con la misma visión política y que estén cerca", añadió Cardeso.

"Galicia es una comunidad abierta al exterior y nos afectan los aranceles. Lo resistimos mejor aunque hay estancamiento de exportaciones, que en los primeros meses del 2026 ha bajado un 4%" Rosa Mary Cardeso Trillo, secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago

Las empresas, como consecuencia, han reorganizado las cadenas de suministro, asumiendo costes de almacén para evitar cierres si llega a haber una falta de material. "La geopolítica ya es un recurso estratégico porque influye en la cuenta de resultados", añadió la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago, que considera que las firmas deberán tomar mejores decisiones desde el punto de vista de la resiliencia.

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia indicó por su parte que frente a la incertidumbre generada por un fallo técnico del apagón, ahora las compañías se enfrentan a una incertidumbre derivada de decisiones políticas: "El marco energético europeo ha cambiado completamente".

La secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, Rosa Mary Cardeso, y la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, en el Foro Empresa Resiliente. Enrique Romanos Tardío

El nuevo contexto lleva a un mundo más fragmentado y volátil, "impredecible", algo que afecta directamente al comercio internacional de las empresas gallegas. "Aquellas que responden mejor son las que han hecho sus deberes, que han diversificado su mercado y tienen equipos que toman decisiones de forma ágil", añadió María Borrás.

Las compañías de Galicia, en todo caso, actúan ahora de forma más prudente, tomando decisiones de inversión más conservadoras ante la reducción de márgenes y disponiendo de cadenas de suministro alternativas para prevenir posibles contratiempos.

Un último punto, según Borrás, es todo lo que afecta a la energía. La guerra de Ucrania hizo que las empresas cambiasen a proveedores más estables aunque más caros: "Es mejor que las empresas asuman precios más elevados de forma constante que jugar cada día con la volatilidad de precios, lo que genera producción de márgenes y decisiones de inversión más conservadoras".

"El coste de los seguros y las primas va a ser más alto porque hay más incertidumbre, más riesgo" María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia

"Galicia es una comunidad abierta al exterior y nos afectan los aranceles. Lo resistimos mejor aunque hay estancamiento de exportaciones, que en los primeros meses del 2026 ha bajado un 4%. Los gallegos somos resilientes: la mayor parte de nuestras exportaciones están en Europa, donde la regulación es estable, pero hay un 20% que no y que nos está afectando", indicó la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago.

Rosa Mary Cardeso Trillo señaló que la polarización social, además, se refleja a nivel empresarial. Lo ejemplificó señalando que si una empresa exportadora establece en sus contratos que paga el flete de un producto hasta el puerto de destino, pero debido al cierre del estrecho de Ormuz la mercancía llega tarde o no llega, hay un vacío que acaba derivando en el deterioro de las relaciones comerciales: ¿quién se responsabiliza?

María Borrás, por su parte, añadió que las compañías de seguros ahora asumen riesgos que antes no asumían, lo que deriva en más gastos en este ámbito para las empresas gallegas: "El coste de los seguros y las primas va a ser más alto porque hay más incertidumbre, más riesgo".

Dependencia de la energía

Rosa Mary Cardeso Trillo indicó que teniendo una economía dependiente de la energía, como los combustibles fósiles, se produce un encarecimiento de todos los insumos en momentos como el actual: "La subida del petróleo o del gas no solo afecta a los combustibles, se proyecta en toda la cadena económica. Los costes suben, y baja el margen de las empresas, lo que les obliga a hacer reajustes".

"Como tenemos vocación de expandirnos, y de crecer fuera, si el precio sube los créditos se encarecen y se frena la inversión. ¿Cuál es el potencial que tenemos frente a otras comunidades? Podemos ir hacia una soberanía energética, tenemos renovables" Rosa Mary Cardeso Trillo, secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago

La inflación hace que las empresas sufran el encarecimiento del precio del dinero. "Como tenemos vocación de expandirnos, y de crecer fuera, si el precio sube los créditos se encarecen y se frena la inversión. ¿Cuál es el potencial que tenemos frente a otras comunidades? Podemos ir hacia una soberanía energética, tenemos renovables", señaló la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago.

A este respecto, Cardeso apeló a construir infraestructuras para almacenar la energía y a invertir en conectividad, creando una macrorregión Atlántica. "Galicia es una comunidad industrial y básicamente exportadora. Esa apuesta que ha hecho con las energías renovables ha sido un acierto, tenemos que seguir dando pasos adelante en ese aspecto", añadió la presidenta del Consello Galego de Economistas.

Estanflación

Cardeso Trillo, por otro lado, considera que hay riesgo de desaceleración, algo sobre lo que ha advertido el Fondo Monetario Internacional, que prevé que España crezca un 2% este año y, en 2027, un 1,8%: "La economía sigue creciendo pero a un ritmo menor. A nivel global está en un 3%".

La desaceleración es preocupante, pero lo es más la estanflación. La actual situación afecta a las empresas, algo que se repercute sobre las familias y, como consecuencia, de nuevo en las compañías. "Es importante la colaboración público-privada, pero sobre todo que los gobernantes tengan en cuenta esta situación y establezcan medidas que tengan un impacto real en la economía. Es importante escuchar a todos los agentes socioeconómicos".

"Me gusta ser positiva. En Galicia tenemos un tejido empresarial resiliente, pero no basta solo con eso. Las empresas no pueden esperar a que venga otra crisis, tendrán que anticiparse" María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia

María Borrás, por su parte, concordó en que existe una desaceleración pero no un cambio brusco: "Me gusta ser positiva. En Galicia tenemos un tejido empresarial resiliente, pero no basta solo con eso. Las empresas no pueden esperar a que venga otra crisis, tendrán que anticiparse. Estamos en un crecimiento que va a ser menor del que se esperaba".

Dado que no se puede cambiar el contexto internacional, la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago pidió que las normas que se dicten garanticen la seguridad jurídica. "No podemos cambiar las reglas del juego de un día para otro porque genera incertidumbre", añadió, señalando que es clave que las empresas tengan la posibilidad de ir hacia esa soberanía energética: "La energía no es solamente un activo, es una herramienta geopolítica".

Rosa Mary Cardeso señaló que están trabajando por el Corredor Atlántico y por la creación de una macrorregión atlántica: "Nos va a permitir influir en las decisiones de Europa y nos va a permitir captar fondos para las empresas gallegas". La secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago avanzó que el próximo año organizarán el foro de las cámaras del Atlántico, y añadió: "Es importante, si queremos captar inversión extranjera, que los gobiernos planifiquen suelo industrial, que agilicen la burocracia y las licencias".

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, por su parte, hizo referencia al absentismo como factor que "asusta" a las compañías extranjeras a la hora de decidirse a instalarse en la comunidad. "Vigo no compite con A Coruña, ni al revés, competimos con España y el resto del mundo. Le pediría a las instituciones que las empresas sepamos de antemano qué es lo que va a ocurrir", indicó Borrás, que coincidió con Cardeso en que "el caballo de batalla sigue siendo la burocracia".