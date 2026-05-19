BBVA: “El gran reto de la IA en las pymes gallegas no es tecnológico, es de mentalidad”

Alba Meijide habla con Ricardo Oliver, director de IA del BBVA, en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña Enrique Romanos

La inteligencia artificial ya está al alcance de cualquier empresa, pero el verdadero desafío sigue estando dentro de las organizaciones. Esa fue una de las principales reflexiones que dejó Ricardo Oliver, director de Inteligencia Artificial de BBVA en España, durante su participación en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial organizado por Quincemil y Altia y celebrado este miércoles en A Coruña.

“El reto no es tecnológico, no es de disponibilidad de la tecnología. El gran reto es de cambio de mentalidad”, afirmó durante una conversación centrada en el impacto real de la IA en el tejido empresarial.

Oliver defendió que herramientas como ChatGPT o los asistentes basados en inteligencia artificial han democratizado el acceso a esta tecnología y han reducido las barreras de entrada para pequeñas y medianas empresas.

“Muchas pymes sienten que esto no va con ellas”

Pese a ello, el responsable de IA de BBVA reconoció que todavía existe una gran distancia entre el potencial de la inteligencia artificial y la percepción que muchas empresas tienen sobre ella.

“Hay muchísimas pymes que esto lo sienten muy lejos, como que no va con ellas”, explicó.

Durante el encuentro, organizado por Quincemil y Altia, Oliver señaló que muchas compañías siguen viendo la IA como algo reservado para grandes corporaciones tecnológicas, cuando en realidad ya existen aplicaciones accesibles para cualquier negocio.

En este sentido, insistió en que el principal desafío pasa por “repensar los procesos” y adaptar la organización interna para aprovechar realmente las capacidades de estas herramientas.

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Formación y acompañamiento para perder el miedo

El directivo aseguró que uno de los objetivos actuales de BBVA es acompañar a las pequeñas y medianas empresas en esa transición.

“Es importante acompañar, formar y animar a las empresas a utilizar esta tecnología”, señaló.

Para ello, la entidad financiera ha lanzado contenidos específicos orientados a pymes, con ejemplos prácticos y casos de uso aplicables a distintos sectores empresariales.

Además, BBVA ha puesto en marcha una iniciativa junto a OpenAI mediante la que ofrece licencias de ChatGPT Business a empresas clientes del banco.

Según detalló Oliver, el programa se lanzó hace apenas dos meses y ya suma unas 8.000 pymes adheridas.

“El objetivo es que le pierdan el miedo”, resumió.

La IA como herramienta para ahorrar tiempo

Durante la conversación también se abordó cómo la inteligencia artificial está dejando de verse únicamente como una gran revolución tecnológica para convertirse en una herramienta cotidiana que agiliza tareas y mejora procesos.

Desde automatizaciones internas hasta asistentes para gestionar incidencias o mejorar la atención al cliente, Oliver defendió que muchas aplicaciones actuales de la IA tienen un impacto directo en la productividad diaria de las empresas.

En el caso de BBVA, explicó que la entidad ya utiliza inteligencia artificial en ámbitos como la personalización de servicios, la optimización de procesos internos, el análisis de riesgos o el apoyo a empleados y desarrolladores.

“La transformación viene”

El director de IA de BBVA comparó el momento actual con otras grandes revoluciones tecnológicas como internet o la electricidad, aunque advirtió de que la velocidad de adopción de la inteligencia artificial está siendo mucho mayor.

“ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en dos meses”, recordó.

Por ello, insistió en la necesidad de que tanto empresas como administraciones comiencen a adaptarse a un cambio que considera inevitable.

“La transformación viene”, concluyó.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña tuvo lugar el miércoles 13 de mayo en el Árbore da Veira del Monte de San Pedro, organizado por Quincemil y Altia. El foro contó con el patrocinio de BBVA y Qaroní, el apoyo del Concello da Coruña y la colaboración de Sugema Eventos Creativos y Breogán Motor.