A Coruña quiere usar IA para predecir problemas en la ciudad antes de que ocurran

Emilio Álvarez-Miranda en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña Enrique Romanos

¿Qué pasaría si una ciudad pudiera anticiparse a los atascos, prever qué contenedores se llenarán antes de tiempo o saber dónde harán falta más bicicletas públicas antes de que los usuarios las reclamen? A Coruña quiere explorar ese camino con inteligencia artificial.

El Concello trabaja ya en el proyecto europeo Allocate, una iniciativa con la que busca convertir la ciudad en un laboratorio urbano de IA aplicado a servicios públicos y gestión municipal. La propuesta fue una de las seleccionadas por la Unión Europea dentro del programa de Naciones Innovadoras Urbanas, una convocatoria a la que se presentaron más de un centenar de ciudades europeas.

El proyecto fue presentado el pasado miércoles durante el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña organizado por Quincemil y Altia por Emilio Álvarez-Miranda, director del Área de Medio Ambiente, Fondos Europeos y Digitalización del Concello, en una conversación moderada por Laura Lodeiro, adjunta a la Subdirección de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA).

Una ciudad como “laboratorio” de inteligencia artificial

Allocate no busca únicamente digitalizar servicios municipales. El objetivo, según explicó Álvarez-Miranda, es crear un ecosistema donde empresas, administración y universidad puedan desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial utilizando datos y recursos públicos.

“A Coruña tiene mucho potencial para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial”, señaló el responsable municipal, que destacó además la presencia de la AESIA en la ciudad y el ecosistema tecnológico coruñés como factores diferenciales.

El proyecto se desarrolla en colaboración con Altia, la Universidade da Coruña —a través de la Cátedra de Algoritmos Verdes—, el Clúster TIC y otros socios vinculados a innovación urbana.

Bicicletas, residuos y movilidad: los primeros casos reales

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que la IA se aplicará a problemas muy cotidianos de la ciudad.

Uno de los ejemplos que ya estudia el Concello es Bicicoruña. El sistema municipal de bicicletas públicas genera miles de datos diarios sobre desplazamientos, horarios o demanda en distintas estaciones. Con modelos predictivos, el Ayuntamiento quiere anticipar dónde harán falta más bicicletas según factores como el clima, grandes eventos o cambios en la movilidad urbana.

“Sabemos qué recorrido pueden hacer las bicicletas, cómo se comportan los usuarios o qué ocurre durante determinados eventos meteorológicos”, explicó Álvarez-Miranda.

La gestión de residuos es otra de las áreas prioritarias. El Concello trabaja en modelos que permitan prever cuándo determinados contenedores pueden desbordarse, especialmente en épocas como Navidad o durante grandes eventos en la ciudad.

El objetivo sería optimizar rutas de recogida y redistribuir recursos antes de que aparezca el problema. Incluso se plantean escenarios vinculados a temporales en el paseo marítimo o cambios de comportamiento según barrios y épocas del año.

Foro Empresa e IA de A Coruña 2026: El proyecto ALLOCATE

La clave: unir todos los datos de la ciudad

Detrás de estas aplicaciones hay un reto mucho mayor: integrar la enorme cantidad de información que genera una ciudad.

El Concello reconoce que actualmente dispone de datos dispersos procedentes de múltiples fuentes: cámaras, sensores IoT, formularios web, sistemas de atención ciudadana o servicios municipales.

“La idea es poner antes el dato que el algoritmo”, explicó el director del área municipal. Es decir, organizar primero la información y crear una gobernanza del dato que permita después desarrollar sistemas de inteligencia artificial útiles y fiables.

Para ello, el proyecto trabaja ya en la creación de una infraestructura tecnológica que se ubicará en la Cidade das TIC y que servirá como espacio de pruebas para empresas y desarrolladores.

Un ecosistema para pymes y empresas gallegas

Allocate también quiere convertirse en una plataforma para que pequeñas y medianas empresas puedan desarrollar soluciones de IA sin asumir el enorme coste tecnológico que suele requerir este tipo de proyectos.

El Ayuntamiento prevé lanzar convocatorias para que compañías puedan acceder a recursos de computación, datos municipales y herramientas de desarrollo. Posteriormente, se seleccionarán casos de uso concretos que recibirán financiación para convertirse en proyectos reales.

“Nosotros no buscamos crear las soluciones desde el Ayuntamiento, buscamos que nos las creen”, resumió Álvarez-Miranda.

El otro gran reto de la IA: el consumo energético

El proyecto coruñés también incorpora una dimensión poco habitual en este tipo de iniciativas: la sostenibilidad.

La inteligencia artificial requiere grandes capacidades de procesamiento y consume enormes cantidades de energía. Por eso, Allocate cuenta con la participación de la Cátedra de Algoritmos Verdes de la UDC, centrada en desarrollar modelos más eficientes y herramientas para calcular la huella de carbono de los algoritmos.

“Queríamos aprovechar esa oportunidad y darle también ese enfoque sostenible al proyecto”, explicó el responsable municipal.

Un proyecto pensado para durar más allá de 2029

Allocate se desarrollará hasta marzo de 2029, aunque el Concello insiste en que la intención es que el impacto vaya mucho más allá de las fechas del proyecto europeo.

La aspiración es convertir A Coruña en un polo tecnológico vinculado a la inteligencia artificial y aprovechar la combinación de universidad, empresas tecnológicas, administración y la cercanía de la AESIA.

“Somos conscientes de que innovar es caro”, afirmó Álvarez-Miranda. “Queremos generar un activo y un ecosistema que permanezca en la ciudad en el futuro”.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña tuvo lugar el miércoles 13 de mayo en el Árbore da Veira del Monte de San Pedro, organizado por Quincemil y Altia. El foro contó con el patrocinio de BBVA y Qaroní, el apoyo del Concello da Coruña y la colaboración de Sugema Eventos Creativos y Breogán Motor.