Antonio Soto pone el foco en el gran miedo de la IA: “La velocidad sin dirección me da miedo”

Antonio Soto, en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña Enrique Romanos

La inteligencia artificial avanza cada vez más rápido, pero no todo el mundo mira esa velocidad con tranquilidad. Antonio Soto, director de Data Analytics de Altia, lanzó una advertencia durante el Foro Empresa e Inteligencia Artificial celebrado en A Coruña y organizado por Quincemil y Altia: el verdadero problema no es que la IA evolucione, sino hacerlo sin dirección ni responsabilidades claras.

“La velocidad sin dirección me da miedo”, afirmó durante una conversación con Idoia Salazar, presidenta y fundadora de OdiseIA.

El debate, centrado en inteligencia artificial responsable y ética, dejó uno de los momentos más llamativos de la jornada cuando Soto comparó el desarrollo de la IA con un Fórmula 1.

“Los Fórmula 1 corren mucho, pero tienen frenos y airbag”, señaló para explicar que la tecnología necesita mecanismos de control capaces de acompañar el ritmo de innovación actual.

“¿Quién responde cuando la IA se equivoca?”

Durante la conversación, Soto puso sobre la mesa una de las grandes preguntas que empiezan a preocupar a empresas y expertos: quién asume la responsabilidad cuando un sistema de inteligencia artificial toma una mala decisión.

“Creo que esos debates no se están produciendo o estamos intentando evitarlos”, advirtió.

El directivo de Altia explicó que muchas organizaciones están acelerando la implantación de herramientas de inteligencia artificial mientras todavía existen enormes dudas sobre gobernanza, supervisión y límites.

Según apuntó, parte del problema está en que muchas empresas reducen la conversación ética únicamente al cumplimiento legal.

Foro Empresa e IA de A Coruña 2026: Inteligencia artificial responsable y ética

La crítica al “humano en el medio”

Uno de los momentos más interesantes del debate llegó cuando Antonio Soto cuestionó una de las fórmulas más utilizadas actualmente en inteligencia artificial: mantener a una persona supervisando el resultado final.

“No pasa nada, implementamos un patrón de humano en el medio y ya tenemos todo el problema resuelto”, ironizó.

Para Soto, limitar la responsabilidad humana a pulsar un botón al final del proceso no resuelve realmente los problemas éticos o de gobernanza que plantea la inteligencia artificial.

La reflexión surgió mientras ambos debatían sobre sistemas capaces de tomar decisiones relacionadas con empleo, créditos, pensiones o procesos automatizados dentro de empresas y administraciones.

Empresas que miran solo el mínimo legal

El director de Data Analytics de Altia también alertó de la actitud que observa en algunas compañías cuando empiezan a trabajar con IA.

“Hay quien solo se preocupa de si su modelo es o no de alto riesgo”, explicó.

Soto señaló que muchas empresas centran toda la conversación en evitar problemas regulatorios sin entrar realmente en cuestiones de impacto social, responsabilidad o confianza.

Ese escenario, advirtió, puede generar riesgos difíciles de controlar a medida que la inteligencia artificial vaya ganando capacidad y autonomía.

Una tecnología “absolutamente rompedora”

Pese a sus advertencias, Antonio Soto dejó claro que no se sitúa entre quienes rechazan la inteligencia artificial o defienden frenar su desarrollo.

“La inteligencia artificial es una tecnología absolutamente rompedora y sería de necios darle la espalda”, afirmó.

Sin embargo, insistió en que la rapidez actual obliga a abrir un debate mucho más profundo sobre gobernanza y responsabilidad antes de que la tecnología avance más deprisa que la capacidad de entender sus consecuencias.

“La velocidad de la tecnología y la velocidad de la regulación son completamente distintas”, concluyó.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña tuvo lugar el miércoles 13 de mayo en el Árbore da Veira del Monte de San Pedro, organizado por Quincemil y Altia. El foro contó con el patrocinio de BBVA y Qaroní, el apoyo del Concello da Coruña y la colaboración de Sugema Eventos Creativos y Breogán Motor.