BBVA señala a Galicia como uno de los territorios con potencial para liderar la innovación en IA

Ricardo Oliver, director de IA de BBVA en España, en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña Enrique Romanos

Galicia se está posicionando como uno de los territorios con mayor potencial para liderar el desarrollo de la inteligencia artificial en España. Así lo defendió este viernes en A Coruña Ricardo Oliver, director de Inteligencia Artificial de BBVA en España, durante su intervención en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial organizado por Quincemil y Altia.

El directivo del banco destacó el crecimiento del ecosistema tecnológico gallego y aseguró que en la comunidad “se está construyendo un ecosistema sólido de innovación” capaz de atraer talento e inversión en torno a la inteligencia artificial.

Oliver participó en una conversación moderada por Alba Meijide, responsable de venta especialista de IA del territorio norte de Telefónica, centrada en cómo esta tecnología está transformando el sector financiero y el tejido empresarial.

“Hay que encontrar un equilibrio entre regulación e innovación”

Durante su intervención, el responsable de IA de BBVA defendió la necesidad de impulsar la innovación tecnológica sin caer en una “sobrerregulación” que pueda frenar el desarrollo del sector.

“Hay que encontrar un equilibrio adecuado entre regulación y el no sobrerregular”, señaló durante el encuentro, en el que también hizo referencia a cuestiones como la protección de datos, la ciberseguridad o la seguridad tecnológica.

En este contexto, Oliver aseguró que Galicia está dando “los pasos adecuados” para consolidar un entorno favorable para la innovación tecnológica y el desarrollo de empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

“Esto va de atraer talento y de atraer inversión pública y privada”, resumió.

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BBVA sitúa la IA en el centro de su estrategia

El directivo explicó además que BBVA ha convertido la inteligencia artificial en una de las grandes prioridades de su plan estratégico para el periodo 2025-2029.

Según detalló, la entidad financiera trabaja en múltiples líneas de transformación relacionadas con la IA: desde la personalización de servicios para clientes hasta la automatización de procesos internos, la optimización del análisis de riesgos o el apoyo a empleados y desarrolladores de software.

BBVA también ha desplegado herramientas como ChatGPT o Gemini entre su plantilla y mantiene acuerdos estratégicos con compañías como OpenAI para acelerar esta transformación tecnológica.

“La transformación viene”

Ricardo Oliver insistió en que la inteligencia artificial supone una revolución comparable a internet, la electricidad o el automóvil, aunque con una velocidad de adopción mucho mayor.

“ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en dos meses”, recordó, frente a los años que necesitaron otras plataformas tecnológicas para alcanzar cifras similares.

Para el responsable de IA de BBVA, esta aceleración obliga tanto a las administraciones como a las empresas a prepararse para un cambio profundo en la forma de trabajar y de relacionarse con los clientes.

“La transformación viene”, concluyó durante su intervención en A Coruña.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña tuvo lugar el miércoles 13 de mayo en el Árbore da Veira del Monte de San Pedro, organizado por Quincemil y Altia. El foro contó con el patrocinio de BBVA y Qaroní, el apoyo del Concello da Coruña y la colaboración de Sugema Eventos Creativos y Breogán Motor.