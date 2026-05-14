El proyecto ALLOCATE de A Coruña: "No buscamos digitalizar la ciudad, sino cambiar el paradigma"

Emilio Álvarez-Miranda, director del Área de Medio Ambiente, Fondos Europeos y Digitalización del Concello de A Coruña Enrique Romanos Tardío

El proyecto ALLOCATE fue otro de los asuntos tratados en la IV edición del Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña, organizada por Quincemil y ALTIA y celebrada ayer en el restaurante Árbore da Veira y que contó con la participación de profesionales y expertos del ámbito tecnológico y empresarial.

En este contexto, la última conversación de la tarde, moderada por Laura Lodeiro, adjunta a la subdirección de la AESIA, contó con la participación de Emilio Álvarez-Miranda, director del Área de Medio Ambiente, Fondos Europeos y Digitalización del Concello de A Coruña.

"Buscamos cambiar el paradigma"

"Nos dimos cuenta de que A Coruña tenía mucho potencial para desarrollar soluciones de IA que todavía estaban por explotar". Con este mensaje desembarcó Emilio Álvarez-Miranda en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña 2026.

El director del Área de Medio Ambiente, Fondos Europeos y Digitalización del Concello de A Coruña explicó que con ALLOCATE "no buscamos digitalizar la ciudad, sino cambiar el paradigma".

"Queremos crear un ecosistema para que las empresas puedan generar soluciones con un impacto ciudadano. El objetivo es crear una comunidad que, utilizando los recursos del Ayuntamiento, pueda generar soluciones".

ALLOCATE, en marcha desde 2025

Emilio Álvarez-Miranda, director del Área de Medio Ambiente, Fondos Europeos y Digitalización del Concello de A Coruña Enrique Romanos Tardío

ALLOCATE inició su andadura en octubre de 2025. "Llevamos pocos meses, pero ya hemos lanzado el primer trabajo con las empresas y sus expectativas: qué esperan de un espacio de datos, qué tipos de datos necesitarían, qué normas hay...".

A nivel municipal, ya ha desarrollado dinámicas en diferentes áreas para ver qué problemas hay y cuáles se podrían solucionar a través de la IA. Además, para poder proveer esos recursos técnicos, ALLOCATE se alojará en la Cidade das TIC de A Coruña.

Álvarez-Miranda también afirmó que la IA no es tecnología: es organización. Por ello, el principal desafío, más allá de los problemas técnicos, es la gestión del cambio desde el punto de vista municipal. "Aporta mucho valor".

Por otro lado, apuntó que el primer caso de uso de ALLOCATE corresponde al de atención ciudadana. "Estamos trabajando en cómo obtener mejor integradas las fuentes de información. Otro escenario que tenemos es de movilidad, como BiciCoruña".

Innovar es caro y el acceso de los recursos también. Como no todas las empresas pueden acceder a procesadores de datos, ALLOCATE quiere "generar un activo y un polo estratégico con la IA" con un enfoque en la IA verde.

"Es un impacto muy interesante en A Coruña", finalizó Emilio Álvarez-Miranda.

Foro Empresa e IA de A Coruña 2026: El proyecto ALLOCATE

¿En qué consiste el proyecto ALLOCATE? Más detalles

El proyecto ALLOCATE, siglas de 'Accelerating Local Leadership by Open Computing and AI for Technological Empowerment', es un proyecto del Ayuntamiento de A Coruña financiado por el FEDER en el marco de la 3ª convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea (IUE).

Como ya mencionó Emilio Álvarez-Miranda, ALLOCATE persigue tres grandes objetivos: impulsar la competitividad económica, reducir la huella medioambiental y garantizar un desarrollo urbano inclusivo impulsado por la IA.

En este sentido, ALLOCATE hará frente a los retos urbanos inmediatos, fomentando la participación de las Pymes locales, que desarrollarán soluciones de IA verde y éticas. Además, pondrá en marcha una nueva comunidad colaborativa apoyada por el Clúster TIC.

Con un presupuesto de 5,5 millones de euros, el proyecto arrancó en 2025 con la colaboración de empresas y otras ciudades europeas para desarrollar soluciones tecnológicas para mejorar los servicios públicos y fortalecer las capacidades de la urbe coruñesa.

ALLOCATE cuenta con la participación de la Universidade da Coruña (UDC), el Clúster TIC de Galicia, Altia Consultores y Khora Urban Thinkers, y la colaboración de las ciudades de Viana do Castelo, Heidelberg (Alemania) y Reggio Emilia (Italia).

Así fue el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña 2026

Bajo el lema 'De la estrategia al impulso', Quincemil y ALTIA celebraron ayer la cuarta edición del Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña. En esta ocasión, la cita analizó cómo la IA está revolucionando todos los sectores y generando un impacto real.

El Foro reunió a destacados profesionales y expertos del ámbito tecnológico y empresarial: Idoia Salazar, presidenta de OdiseIA; Ricardo Oliver, director de IA de BBVA en España; José Delgado, CEO de Qaroní; Pablo Méndez, director de IA de ALTIA y Antonio Soto, director de data de ALTIA, entre otros.

Tras la finalización del Foro Empresa e Inteligencia Artificial en A Coruña, los participantes compartieron una cena tipo cóctel y una sesión de networking.