La IA como oportunidad para que las empresas gallegas se reinventen: "Hay que actuar ya"

El presidente corporativo de Arealva (Cofrico-Gradhoc), José Luis Fernández, en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Quincemil y ALTIA Enrique Romanos Tardío

La adaptación a los cambios es una habilidad indispensable para las empresas. Ejemplo de ello es Arealva (Cofrico-Gradhoc), una compañía gallega que ha logrado encontrar nuevas oportunidades en el sector refrigeración industrial y comercial y software avanzado gracias a la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Fue así como esta empresa pasó de ser analógica a tecnológica, tal y como explicó en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial organizado por Quincemil y ALTIA su presidente corporativo José Luis Fernández.

En conversación con Pablo Méndez, director de IA de ALTIA, el empresario detalló la evolución de su compañía en un escenario cambiante.

Un proyecto que se materializó hace 10 años

Todo empezó en 1985, cuando José Luis Fernández tenía 22 años y nacía Cofrico. Con los años, el negocio no le satisfacía laboralmente y siguiendo su ambición comenzó un proceso de expansión que se vio truncado por la crisis del 2008.

"La situación era grave", recordó. En este contexto, viajó hasta Latinoamérica para conocer a otras empresas de su sector y ver nuevas oportunidades de negocio.

"Descubrí que no podíamos ir allí porque no teníamos la tecnología necesaria para controlar las instalaciones a distancia. Había mucho descontrol y riesgo. Trabajamos en la seguridad alimentaria y era una situación que no me convencía", reconoció.

No fue hasta 2016 que Fernández pudo hacer realidad su idea. "No se daban las circunstancias hasta entonces", explicó. Pero todo cambió ese año, cuando nació Gradhoc para la "optimización de los sistemas de frío en energía y mantenimiento".

Pablo Méndez, director de IA de ALTIA en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial Enrique Romanos Tardío

Para ello utilizó la IA, que comenzaron a implementar en el 2018 a raíz de un proyecto desarrollado junto a la Universidade de Santiago. "A partir de ahí iniciamos los recorridos, pero nuestra base desde el primer día era la IA", subrayó.

Ahí estuvo también su oportunidad, ya que "plataformas de gestión de datos o de adquisición de datos son infinitas. Nuestro valor no podía estar ahí".

Por eso, lo combinaron con su "conocimiento profundo de 40 años de historia como instaladores de sistemas de frío, que engloba el frío industrial, para la alimentación, supermercados o climatización de hoteles, industria farmacéutica o centros comerciales".

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Equipo multidisciplinar

El personal de esta empresa está formado por un equipo multidisciplinar que se integra con informáticos, ingenieros, físicos o frigoristas, todos ellos piezas fundamentales.

"Cada uno desarrolla su parte. El gran valor que tenemos es la integración en la evolución de una empresa analógica a una tecnológica", destacó el empresario.

Por eso, todos los puestos son indispensables.

"Nunca sobrarán los frigoristas. La tecnología viene a amplificar el conocimiento del frigorista y a darle contexto de lo que sucede en una planta", puntualizó Fernández.

Como ejemplo, señaló que cuando un cliente gestiona una temperatura y tiene un problema, debe recurrir a ellos: "Dicen: 'Esta cámara no enfría'. Y esa es toda la información que dan. El frigorista tiene que ir y ser analista, técnico y descubridor del problema".

La experiencia profesional del personal humano se combina así con la tecnología.

Expansión internacional y nuevas oportunidades

Gracias precisamente a ella, Arealva está pudiendo llevar adelante una expansión internacional, con presencia en países como México, Bélgica o Francia.

Fernández recalcó que seguirá apostando por "una gestión autónoma y nuestro cerebro inteligente. Esa es la base de nuestro ecosistema para poder desarrollar las estrategias a mejor coste".

En esta compañía el foco está claro y el futuro es esperanzador.

"Tenemos el camino trazado y tenemos la tecnología, pero lo que se está desarrollando va a ser mayor" con acciones centradas no solo en la gestión de la planta "sino en cómo reportar el conocimiento transversal a toda la organización. Cómo convertir el conocimiento técnico en algoritmos y cómo trasladarlo a todo el equipo".

En el largo plazo, seguirán investigando y "conociendo las capacidades que nos puede dar la tecnología y en mejorar las plantas, que es para lo que Gradhoc ha nacido. Es lo que está arrastrando a Cofrico a clientes y a lugares donde era impensable que pudiera entrar como empresa analógica".

Y como especialista en el sector de los congelados, el consejo de José Luis Fernández no podía ser otro que seguir el refrán que dice "camarón que se duerme, se lo lleva la corriente".

"A partir de aquí, va a haber dos velocidades. El que sea capaz de seguir la tecnología se va a distanciar del que no y la banda cada día va a ser más ancha. No hay tiempo para pensar. Hay que actuar ya", concluyó.

Esta nueva edición del Foro Empresa e Inteligencia Artificial, organizado por Quincemil y ALTIA, ha reunido en A Coruña por cuarto año a voces expertas en la materia tanto del sector empresarial como el tecnológico y de diferentes instituciones.