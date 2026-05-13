Galicia apuesta por su ecosistema tecnológico para aprovechar "una oportunidad sin precedentes"

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Quincemil y ALTIA Enrique Romanos Tardío

Galicia está ante "una oportunidad sin precedentes" haciendo uso de la tecnología y más concretamente de la inteligencia artificial para crecer en todos los ámbitos. El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, lo indicó así esta misma tarde en A Coruña, en la inauguración del Foro Empresa e Inteligencia Artificial organizado este miércoles por Quincemil y ALTIA.

En su intervención, el conselleiro puso en valor el buen momento del sector pero también el impulso del Gobierno gallego para brindar apoyo a las empresas, una parte fundamental de este ecosistema.

Crecimiento del sector TIC gallego

Corgos destacó un dato que revela el posicionamiento de Galicia en materia tecnológica: es la quinta comunidad de España con más empresas TIC, una cifra que ha crecido un 7% en los últimos cinco años.

"El sector vive un momento de pujanza", resaltó.

Dentro de Galicia, A Coruña es una pieza fundamental, una ciudad adelantada que albergó la primera facultad de Informática, que es la sede de la AESIA y que es un "polo de referencia nacional y porque junto a su área metropolitana concentra casi el 25% de empresas TIC gallegas y el 40% de empleo del sector".

Una de las claves que explican este crecimiento, apuntó Corgos, está en el impulso por parte de la Xunta de Galicia a la especialización tecnológica del territorio.

Una oportunidad "sin precedentes"

En esta línea el conselleiro señaló el eje transversal de la Estrategia 2030 "que persigue reforzar las capacidades y las infraestructuras tecnológicas de gran impacto".

¿Por qué esto es importante?, preguntó Corgos, porque "el crecimiento a futuro de la tecnología representa para Galicia una oportunidad sin precedentes".

La apuesta por la tecnología, más allá de la IA, cambia la utilidad del territorio gallego.

Antes relegado a una periferia, ahora en este contexto se abre una nueva oportunidad que permite "salvar limitaciones geográficas. Nuestra posición periférica no supone una barrera al desarrollo de la industria y viene con la responsabilidad de gestionar un territorio diverso y privilegiado".

"Con la IA se nos permite escuchar al territorio, hablar con él y adelantarnos a sus necesidades", subrayó.

Atracción de proyectos y de talento

Corgos también recordó que la Xunta apuesta por la especialización tecnológica para atraer conocimiento y capacidades y consolidar así un sector "propio, competitivo y que aporte soluciones tecnológicas adaptadas a nuestras necesidades".

A modo de ejemplo, además de la Aesia, citó proyectos en materia de ciberseguridad industrial, gemelos digitales, ayudas para las redes territoriales del Gobierno de España y financiadas con fondos europeos o el Pacto Digital, creado en el 2013, con empresas tecnológicas.

El titular de Facenda también mencionó la participación en el Consello Galego de IA de agentes del sector y del ecosistema del conocimiento como las universidades y su función como "un órgano pionero para guiar la implantación de la IA en el ámbito público y en el privado".

A corto plazo, para el periodo 2026-2028, la Xunta aprobó recientemente un programa de inteligencia artificial financiado con 54 millones de euros que marca "la hoja de ruta para el uso de la tecnología en la administración, en las empresas y en el día a día de los gallegos".

Así, la Xunta trabaja para ofrecer a la ciudadanía "una administración más eficaz, más próxima, más personalizada y más accesible con un sistema de gestión inteligente en la atención ciudadana, con asistentes virtuales que informen de trámites o ayuden en la gestión de procedimientos administrativos y el uso de automatizaciones o robots para hacerlo más ágil y sencillo".

Cómo Galicia está aplicando ya la IA

Como ejemplos concretos, el conselleiro recordó que la IA ya se está usando en Galicia en el ámbito sanitario, como en la interpretación de pruebas médicas a la hora de localizar lesiones o en los cribados de cáncer.

También se hace uso de esta tecnología para detectar incendios forestales, monitorizar el bienestar y la salud de las personas mayores y dependientes tanto en residencias como en sus domicilios o conectar el empleo y su demanda en base a perfiles profesionales.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo la comunidad apuesta a nivel tecnológico para hacer mejor la vida de la ciudadanía.

Para ello resulta imprescindible el tejido empresarial.

"Necesitamos a las empresas gallegas", reconoció Corgos, reiterando la apuesta de la Xunta por invertir en la tecnología o la digitalización económica, todo ello a través de ayudas como las IA360 o el Programa Ticket Innova.

El objetivo último del Gobierno gallego, señaló Corgos, es el de "mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a la administración, simplificar gestiones y mejorar la calidad de vida y la seguridad de las personas".

"Desde la Xunta apoyamos la especialización tecnológica y la soberanía digital de Galicia para favorecer la calidad de vida, la creación de empleo y riqueza y un desarrollo sostenible".

La cuarta edición del Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Quincemil y ALTIA continúa esta tarde con expertos en la materia de distintas instituciones y empresas que reflexionarán sobre su aplicación en empresas de software o en el sector financiero, así como la IA responsable y ética o esta herramienta como estrategia.