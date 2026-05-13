A Coruña sigue posicionándose como referente internacional en IA: "Es un escaparate tecnológico que reivindicar"

El concelleiro de Economía de A Coruña, José Manuel Lage, en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Quincemil y ALTIA. Enrique Romanos Tardío

Con un ecosistema empresarial envidiable en el sector TIC y el apoyo de las administraciones públicas, A Coruña es una ciudad que atrae y retiene talento y proyectos que la posicionan a nivel nacional e internacional como referente en inteligencia artificial. Así lo ha destacado José Manuel Lage Tuñas, concelleiro de Economía y Planificación Estratégica, en la inauguración del Foro Empresa e Inteligencia Artificial organizado este miércoles por Quincemil y ALTIA.

El también portavoz del gobierno municipal puso en valor cómo la ciudad de A Coruña continúa llevando adelante proyectos e iniciativas de alcance local y global en el ámbito de la IA. En esta ocasión, la alcaldesa Inés Rey no pudo acudir al foro debido a la celebración del III Encuentro de Alcaldesas.

En su intervención, Lage aseguró que "en esta ciudad hay una apuesta clara. Entre quedarnos atrás o ser abanderados de la vanguardia, elegimos vanguardia".

Así, el concelleiro destacó la calidad de los proyectos y empresas tecnológicas de la ciudad y lo que esto supone para ella "tanto en términos de empleo como de perspectiva de presente y de futuro, potenciando la economía del conocimiento y que nos hace poder competir en un mundo global".

Escaparate tecnológico

Para Lage, A Coruña es un escaparate tecnológico ante el resto del mundo.

El responsable de Economía del Concello reivindicó la colaboración público-privada. Por ello, ante la pregunta de "¿qué puede hacer la ciudad para ayudar a las empresas?", el concelleiro dejó claro que "tener una oferta suficientemente transversal para reivindicar la bandera de esa cultura de vivir, esa calidad de vida y servicios y la posibilidad de que alguien hoy opte por una alternativa laboral en A Coruña y no en Madrid, en Barcelona, en Bilbao o en Valencia".

Desde el gobierno municipal "colaborar con las empresas es una obligación moral", independientemente del color, con el objetivo de llevar a cabo un proyecto compartido entre la sociedad y el tejido empresarial y las compañías ubicadas en A Coruña "que estamos orgullosos de reivindicar".

En los últimos años, según apuntó Lage, la consecución de la sede de la Aesia para la ciudad fue un "punto de inflexión".

Esta designación, "fundamental por la unión de la investigación universitaria y el ecosistema empresarial", ha permitido que A Coruña sea referente a nivel español y europeo en la supervisión de esta nueva tecnología.

Además de albergar la sede de la Aesia, la urbe también cuenta con la Cidade das TIC —que en los próximos 4 años recibirá un impulso de 10 millones de euros—, otro elemento reivindicado por el concelleiro, y participa en Spot4Dis, un proyecto de Google en materia de movilidad.

En este sentido, Lage subrayó que el hecho de que una multinacional como la estadounidense seleccionase a A Coruña es muestra de que la urbe es "un escaparate tecnológico y con un sector TIC puntero que hay que reivindicar y del que estamos orgullosos".

Una IA útil para la ciudadanía y para las empresas

Asimismo, el titular de Economía en el Concello destacó el proyecto ALLOCATE —que cerrará las conversaciones que tendrán lugar en este foro, en este caso con Emilio Álvarez-Miranda— con el que A Coruña logró hace un año 4,4 millones de euros de una convocatoria de la Comisión Europea. La inversión total asciende a 5,5 millones de euros.

La iniciativa, con la que la urbe gallega fue seleccionada como una de las 20 ciudades más innovadoras de Europa, se presentó el pasado mes de noviembre y tiene como principal objetivo situar A Coruña a la vanguardia en el desarrollo de la IA desde el ámbito local con la vista puesta en una tecnología verde, ética y que de servicio a la ciudadanía.

Con este proyecto, se investigará con la IA cómo implantar esta tecnología para mejorar servicios como BiciCoruña, pero también cómo crear una administración "más eficiente, con trámites más simplificados".

Por eso, la estrategia municipal pasa por tender la mano a las empresas con proyectos progresistas y beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía, incluso más allá de las fronteras de la ciudad.

Lage recordó el peso de la ciudad en su área metropolitana por la que "diseñar estrategias económicas significa tener en cuenta que nuestras empresas no están solo aquí dentro. Tenemos que entender A Coruña como una Gran Coruña, abierta al mundo, capaz de captar talento, de ofrecerle a las personas que vienen oportunidades y cooperar y colaborar con aquellas que crean empleo y oportunidades".

Por ello, la ciudad herculina es el escenario esta tarde de la cuarta edición del Foro Empresa e Inteligencia Artificial.

Aquí, expertos en la materia de distintas instituciones y empresas reflexionarán sobre su aplicación en empresas de software o en el sector financiero, así como la IA responsable y ética o esta herramienta como estrategia.