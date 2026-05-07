Idoia Salazar, referente en tecnología ética y humanista, visitará A Coruña para debatir sobre el futuro de la IA

Debatirá en una de las charlas principales del Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Quincemil sobre inteligencia artificial responsable y ética con Antonio Soto, director de Data Analytics de ALTIA

La fundadora y presidenta de OdiseIA, Idoia Salazar, será una de las grandes protagonistas del IV Foro Empresa e Inteligencia Artificial que organizan Quincemil y Altia el próximo 13 de mayo en A Coruña. La experta visitará la ciudad para participar en un debate centrado en el desarrollo de una inteligencia artificial ética, humanista y respetuosa con las personas, uno de los grandes retos tecnológicos y sociales de la actualidad.

El encuentro, que celebrará su cuarta edición este 2026, reunirá a referentes del sector tecnológico y empresarial para analizar el impacto real de la IA en las empresas y en la sociedad. Bajo el lema “De la estrategia al impulso real”, el foro abordará cómo esta tecnología está transformando distintos sectores económicos y cuáles son los desafíos pendientes para lograr una implantación sostenible y responsable.

Junto a Salazar participarán también José Delgado, CEO de Qaroní; Ricardo Oliver, director de IA de BBVA en España; Pablo Méndez, director de IA de ALTIA; y Antonio Soto, director de data analytics de la compañía tecnológica gallega, entre otros expertos del ámbito de la innovación y la transformación digital. La jornada estará conducida por la periodista Alba Meijide.

Idoia Salazar está considerada una de las principales voces en España sobre regulación y ética aplicada a la inteligencia artificial. Como presidenta de OdiseIA —el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial— ha defendido en numerosos foros la necesidad de impulsar una IA transparente, inclusiva y alineada con los derechos fundamentales.

Creatividad del IV Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña

Un foro con trayectoria desde 2023

Esta será la cuarta edición del Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Quincemil, uno de los más veteranos de España, que se celebró la primera vez en octubre de 2023. Desde entonces, cada año el Foro ha analizado cómo la IA está revolucionando el sector empresarial, sin perder de vista la necesidad de que sea respetuosa con la ética.

En la edición de este año se hablará también de cómo la IA está revolucionando el desarrollo de software, en una charla con José Delgado, CEO de Qaroní; de cómo está cambiando las finanzas, en una conversación con Ricardo Oliver, director de IA de BBVA, y también de proyectos como ALLOCATE, una iniciativa del Concello de A Coruña que cuenta con el apoyo de fondos europeos.

El acceso al foro es mediante invitación, que puede solicitarse escribiendo a eventos@quincemil.com.