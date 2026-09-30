El escaneo 3D de personas o la IA privada para empresas, a análisis en el Foro CTV de A Coruña

Crear una representación tridimensional de una persona o utilizar la documentación de una empresa para alimentar un asistente de inteligencia artificial son dos de las aplicaciones tecnológicas que tendrán protagonismo en el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia 2026. El encuentro organizado por Quincemil e ITG Technology Center se celebrará este jueves 1 de octubre en A Coruña, con una mañana de conversaciones sobre proyectos de innovación y sus usos en distintos sectores.

Bajo el lema «Innovación gallega con impacto mundial», el foro tendrá lugar en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en Cantón Grande, 9. La asistencia es gratuita, con inscripción previa a través de Eventbrite.

A las 13:20 horas, Laura Fernández, gestora de proyectos de ScanMeNow, protagonizará la conversación «ScanMeNow: Cómo escanear a las personas», moderada por Tais San Vicente, directora de negocio de Quincemil. La sesión acercará al público el trabajo de esta empresa coruñesa dedicada a la creación de avatares y representaciones digitales de personas.

Su tecnología combina la captura de imágenes con herramientas de inteligencia artificial para generar un modelo tridimensional. El resultado puede visualizarse desde un navegador, sin necesidad de instalar una aplicación, e integrarse en escenarios digitales personalizados. La compañía orienta sus soluciones a ámbitos como el turismo, la moda, los museos y los eventos.

Entre sus propuestas se encuentra la posibilidad de que los asistentes a una gala o un evento obtengan su propia representación en 3D dentro de un entorno diseñado para la ocasión. Estas escenas pueden compartirse mediante un enlace, convirtiendo la captura en un recuerdo digital. La intervención de Fernández permitirá conocer el proceso que hay detrás y las posibilidades de aplicación de esta tecnología.

De los datos de una empresa a los agentes inteligentes

A continuación, a las 13:40 horas, llegará la conversación «IA privada para empresas: de los datos propios a los agentes inteligentes». Participará Juan Antonio García Carrasco, Senior Presales Consultant Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company, con Pablo Grandío, director de Quincemil, como moderador.

La sesión pondrá el foco en cómo aprovechar la información que una organización acumula en sus documentos, manuales y procedimientos para desarrollar herramientas de inteligencia artificial adaptadas a su actividad.

Fsas Technologies trabaja en este ámbito con soluciones como Private GPT, diseñada para consultar conocimiento interno mediante un sistema de conversación que puede desplegarse en la infraestructura de la propia empresa. Entre sus aplicaciones figuran el análisis de documentos, la consulta de información sobre productos y el acceso a procedimientos de trabajo, con procesamiento local de los datos.

El título de la conversación incorpora también el paso hacia los agentes inteligentes, capaces de ejecutar tareas mediante herramientas y permisos definidos. La compañía desarrolla soluciones en esta línea como MAMORU, orientada a la gestión de infraestructuras informáticas y a la automatización de operaciones bajo supervisión humana.

Ambas intervenciones completarán una jornada que también abordará la energía, las comunicaciones y la computación cuánticas, la ciberseguridad, la tokenización y la recuperación del cultivo del lúpulo en Galicia. La inauguración contará con Inés Rey, Antonio Couceiro y Román Rodríguez, mientras que Carmen Cotelo, directora de GAIN, protagonizará la clausura.

Las personas interesadas pueden reservar gratuitamente su plaza a través de Eventbrite.

Programa completo del Foro CTV 2026

9:10 horas. Recepción de ponentes y acompañantes

9:30 horas. Inauguración institucional

Inés Rey , alcaldesa de A Coruña.

, alcaldesa de A Coruña. Antonio Couceiro , presidente de ITG Technology Center.

, presidente de ITG Technology Center. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia.

9:55 horas. La energía ante el reto de generar más y contaminar menos

Santiago Rodríguez Charlón , director de la División de Energía de ITG.

, director de la División de Energía de ITG. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

10:15 horas. En Galicia ya hay comunicaciones cuánticas y están en A Coruña

Víctor Gomis , director de desarrollo de negocio de Luxquanta.

, director de desarrollo de negocio de Luxquanta. Ana Almécija , directora de innovación QuantumTech de ITG.

, directora de innovación QuantumTech de ITG. Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil.

10:45 horas. IA disruptiva: prever cuándo fallan las máquinas y cómo automatizar la cría de mosca soldado negra

Álex Blanco , director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy.

, director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy. Jesús Rodríguez , CEO de Bioflytech.

, CEO de Bioflytech. Modera: Iria Álvarez, CEO de ALMAMARK.

11:15 horas. Cómo tokenizar la economía desde Matogrande antes de cumplir los 23

Pablo Gómez , CEO y fundador de Metlabs.

, CEO y fundador de Metlabs. Modera: Aida Estévez Delgado, fundadora de Como Darwin.

11:35 horas. Pausa café y networking

12:15 horas. Por qué Galicia lidera la computación cuántica en España

Cora Vinagre Sendino , Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company.

, Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company. Ignacio López Cabido , director de Infraestructuras Científicas e Apoio á Investigación del CESGA.

, director de Infraestructuras Científicas e Apoio á Investigación del CESGA. Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil.

12:45 horas. El nuevo reto de la ciberseguridad es el tiempo máquina

José Suárez de la Puente , Sales Manager de Palo Alto Networks.

, Sales Manager de Palo Alto Networks. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

13:00 horas. Cómo recuperar el cultivo del lúpulo en Galicia

José Luis Olmedo , gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera.

, gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera. Modera: Paula Mahía, redactora de Quincemil.

13:20 horas. ScanMeNow: Cómo escanear a las personas

Laura Fernández , gestora de proyectos de ScanMeNow.

, gestora de proyectos de ScanMeNow. Modera: Tais San Vicente, directora de negocio de Quincemil.

13:40 horas. IA privada para empresas: de los datos propios a los agentes inteligentes

Juan Antonio García Carrasco , Senior Presales Consultant Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company.

, Senior Presales Consultant Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

14:00 horas. Clausura

Carmen Cotelo, directora de GAIN.

14:10 horas. Final del Foro CTV 2026: Ciencia y Tecnología de Vanguardia