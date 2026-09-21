A Coruña volverá a ser capital de la innovación gallega con el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

A Coruña volverá a situar la innovación gallega en el centro del debate el próximo jueves 1 de octubre. Quincemil y el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) organizan la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, que se celebrará en el auditorio de la sede de ITG, dentro de la Fundación Barrié, en el número 9 del Cantón Grande.

La cita tendrá lugar de 9:30 a 14:00 horas, con apertura de puertas a las 9:00 horas. La asistencia será gratuita y las personas interesadas ya pueden reservar su plaza a través de Eventbrite.

Bajo el lema «Innovación gallega con impacto mundial», el encuentro pondrá el foco en la ciencia y las tecnologías de vanguardia que se desarrollan en la comunidad. Quincemil e ITG renuevan así su colaboración para abrir un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro de la innovación en Galicia y su proyección internacional.

Un foro para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad

Esta segunda convocatoria da continuidad a un encuentro que nació en 2025 con una propuesta abierta a la ciudadanía y centrada en las aplicaciones de la tecnología. Su primera edición planteó siete coloquios temáticos, con conversaciones ágiles para conocer experiencias empresariales y analizar los cambios que trae consigo el desarrollo científico y tecnológico.

Esta segunda edición volverá a centrarse en proyectos de investigación e innovación hechos en Galicia, y también en el momento actual del mundo. Se hablará de cómo las primeras tecnologías cuánticas ya se están aplicando en la comunidad, de usos disruptivos de la IA y de cómo transformar el territorio cambiando los cultivos. También habrá contenidos sobre defensa y sobre los nuevos retos de la ciberseguridad: cómo afrontar el riesgo que suponen los agentes de IA para los sistemas conectados a la red.

Quincemil anunciará el programa durante los próximos días. En solo 10 días, el Foro CTV volverá a convertir A Coruña en la capital gallega de la innovación. La asistencia es completamente gratuita y puede reservarse a través del siguiente enlace.