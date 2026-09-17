La presión del mercado inmobiliario: "La vivienda asequible es hoy un problema por la escalada de precios"

Javier Piñeiro y Carlota Vidal en su intervención en el Foro Construcción e Inversión 2026 Quincemil. Enrique Romanos Tardío

El precio de la vivienda en España, en una dinámica creciente que dificulta desde hace años el acceso a un nuevo hogar, define un preocupante escenario para el mercado inmobiliario en el conjunto del país y en sus comunidades, cada una con su diversidad y particularidades. Un análisis del sector dibuja un panorama poco optimista y convierte la "vivienda asequible" en un bien de difícil acceso.

Estas ideas las explicaron y desarrollaron en el Foro Construcción e Inversión Quincemil la directora de Negocio Promotor Territorial Galicia de Santander, Carlota Vidal, y el director de Negocio Promotor & Real Estate de Santander España, Javier Piñeiro.

Moderada por la directora de Negocio de Quincemil, Tais San Vicente, la mesa abordó la situación del mercado, la construcción y demanda de vivienda en el país y en Galicia y el acceso a la financiación.

"La banca no es el problema, el problema lo tienen las constructoras. Tenemos capacidad de financiación, pero si en 2006 los bancos dábamos a las empresas inmobiliarias el 47% de la financiación, ahora damos el 20%", detalla Piñeiro. "Hemos concedido préstamos ahora por valor de 15.000 millones de euros cuando la banca gana 40.000, así que no creo que haya un problema de solvencia".

"Es complicado promover vivienda asequible con los costes del suelo, de la construcción y de la mano de obra. Hay una ruptura de mercado que solo puede solucionar la administración" Javier Piñeiro, director de Negocio Promotor & Real Estate de Santander España

El problema, por tanto, está en la producción de vivienda, acuciada por falta de formación y empleo y aumento de costes, como se destacó en otras mesas del foro. "En muchos casos, hay permisos de obra, pero los promotores no encuentran constructoras ajustadas a un precio razonable", añade Piñeiro, que alude a que factores como el desarrollo de las ciudades o los flujos migratorios definen de manera distinta la situación del sector en distintas zonas del país.

Javier Piñeiro expone su visión del mercado inmobiliario nacional. Enrique Romanos Tardío

A escala autonómica, Vidal apunta que Galicia también presenta un escenario inmobiliario "diverso". "La mayor demanda y la mayor actividad promotora se concentran en el Eje Atlántico, con disparidades en cada ciudad, por ejemplo en Santiago vinculada a la actividad económica de la ciudad".

A Coruña y Vigo, indica, sufren "mayor presión por el precio del suelo, no tan profunda en localidades pequeñas". "Hay que saber exactamente qué tipo de producto se quiere llevar a cabo y que sea acorde a la capacidad de los compradores".

Ruptura de mercado e inversión exterior

"Por menos de 500.000 euros es imposible encontrar vivienda en Madrid, de dos dormitorios y en una zona normal. En algunas zonas del país, no en Galicia, se está llegando a límites de precios que van a suponer un punto de inflexión, porque la capacidad de compra se está agotando".

Javier Piñeiro comparte esta alarma para poner de manifiesto que los pisos de protección pública o "viviendas asequibles" son ahora un gran problema debido a la "escalada de precios": "Es complicado promoverlas con los costes del suelo, de la construcción y de la mano de obra. Hay una ruptura de mercado que solo puede solucionar la administración, que ha empezado tarde a promover la vivienda de protección oficial".

Carlota Vidal explica la situación del mercado inmobiliario en Galicia. Enrique Romanos Tardío

Vidal considera que Galicia es un mercado atractivo para los inversores de fuera de la comunidad o del extranjero, aunque condicionado por "una estructura territorial y urbanística compleja".

"Llegaremos a un mercado más equilibrado si conseguimos coordinación entre la administración, los promotores y las entidades financieras" Carlota Vidal, directora de Negocio Promotor Territorial Galicia de Santander

"Buscan mercado sólido y en crecimiento y con capacidad de recorrido. Tenemos ciudades con demanda residencial alta, gran atractivo turístico y buena calidad de vida. Pero hace falta un buen conocimiento de los trámites urbanísticos y los plazos. Se puede ayudar a fomentar el producto de mercado que tenemos y generar más oferta acorde a las necesidades de las familias", juzga.

Predicciones

A la hora de hacer predicciones a corto plazo, los representantes del negocio promotor de Santander consideran que los problemas actuales tardarán más tiempo en resolverse.

"El problema de construcción no se va a resolver en dos años. Seguirá existiendo el problema de mano de obra y la ley del suelo no permitirá que haya más oferta de suelo finalista. En términos de precio puede haber diferencia: los precios ya están al límite en las grandes ciudades", pronostica Javier Piñeiro.

Carlota Vidal apela a la colaboración de agentes para rebajar las tensiones: "Llegaremos a un mercado más equilibrado si consiguiésemos coordinar a la administración con los promotores y las entidades financieras".

El Foro Construcción e Inversión 2026

Quincemil ha reunido en la mañana de este miércoles, 16 de septiembre, al sector de la construcción e inmobiliario de toda Galicia con motivo de la celebración de la segunda edición del Foro Construcción e Inversión 2026.

El Foro ha contado con la participación de destacados profesionales y expertos del ámbito de la construcción y la inversión.

La jornada ha comenzado hablando de construcción, sostenibilidad y digitalización; ha continuado con diferentes tipos de inversiones inmobiliarias y, finalmente, ha concluido con algunas reflexiones sobre arquitectura. El evento ha contado con el patrocinio de Abeconsa, Grupo Atlante, Brigantia Real Estate, E.nova Enerxía y Orona; junto con la colaboración de HMY y Grupo Breogán.