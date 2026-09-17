Las nuevas fórmulas de inversión en el sector inmobiliario: "Hay mercado, pero hay que trabajar mucho"

El Foro Construcción e Inversión Quincemil 2026, celebrado ayer en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, llegó casi al ecuador con la conversación entre el director general de Atalaya Invest, Carlos Portela Leiro, y la periodista Leticia García Chas.

"Un vehículo de inversión colectiva de tipo cerrado es un formato de inversión regulado por la Ley 22/2024", "Este tipo de esquemas aporta unas reglas de juego muy claras" y "Atalaya Invest fija una rentabilidad objetivo del 13%" son algunos de los titulares más interesantes que dejó la charla.

Las inversiones a través de vehículos regulados, una capa extra de protección

Con el título 'Inversión en el sector inmobiliario a través de vehículos regulados', el experto arrancó su intervención con una breve definición de la estructura financiera 'Vehículo de inversión colectiva de tipo cerrado'.

"Es un formato de inversión regulado por la Ley 22/2024 que se divide en dos formas jurídicas: FICC (Fondos de Inversión Colectiva de Tipo Cerrado) y SICC (Sociedades de Inversión Colectiva de Tipo Cerrado)".

En este contexto, Atalaya Invest tiene bajo gestión dos Sociedades de Inversión Colectiva de Tipo Cerrado. En ellas, "los inversores se agrupan en torno a una política de inversión, a unas reglas de juego definidas desde el principio y a un puente informativo que define cómo va a funcionar la inversión".

En pocas palabras, el papel del inversor es comprar acciones o participaciones de una Sociedad de Inversión Colectiva en el porcentaje que comprometa la inversión. "En una sociedad de inversión de 40 millones de euros, si decide invertir 2 millones, lo que está haciendo es adquirir el 5%".

"A partir de ahí, se despliega la inversión a distintos proyectos o sociedades que despliegan su business cloud (nube empresarial en castellano) para obtener rentabilidades".

Sobre este asunto, el director general de Atalaya Invest agregó que "hay muchas diferencias" entre participar como inversor y comprar directamente. "Lo que puede aportar este tipo de esquemas son unas reglas de juego muy claras y un equipo de profesionales detrás del fondo o de la sociedad de inversión".

También apuntó que el sector inmobiliario es un sector "muy intensivo" en capital: "hace falta mucho dinero para invertir y es muy poco líquido". El elevado riesgo es otro aspecto a tener en cuenta: "la capacidad de tener un equipo con el que invertir, es importante. A nivel de regulación, es una capa más de protección".

Carlos Portela, director de Atalaya Invest Enrique Romanos Tardío

En lo que respecta a la aportación mínima, Carlos Portela contestó a la pregunta de Leticia García señalando que los fondos de inversión alternativos están reservados a profesionales. "Hay un importe mínimo para invertir, pero, además, el inversor tiene que estar cualificado para ello".

Legalmente hay un mínimo: 100.000 euros. "La ley marca esta cifra, pero las condiciones están cambiando para invertir menos cantidades. En nuestro caso, el ticket mínimo es de 100.000 euros".

Antes de realizar una inversión, Atalaya Invest primero estudia los proyectos paralelos. En este sentido, la empresa necesita comprobar que cumpla con la tesis de inversión y los requisitos de rentabilidad, y, lo más importante, que cumpla con la política de riesgo de la empresa.

"Puede ser el proyecto más rentable del mundo, pero si hay riesgo urbanístico, no podemos entrar", ejemplificó.

Rentabilidad objetivo del 13%

En su documentación, Atalaya Invest fija una rentabilidad objetivo del 13% y prevé recuperar aproximadamente 1,45 euros por cada euro invertido. "Es la rentabilidad neta que esperamos que el inversor pueda obtener una vez finalizado el vehículo sobre la inversión ejecutada", explicó Carlos Portela.

"Cualquier inversor que se plantee invertir en este tipo de vehículos tiene que tener muy claro durante un periodo de cinco años no va a disponer de ese dinero. Lo normal es que lo pueda recuperar antes porque en cuanto la sociedad de inversión tiene capital suficiente, lo primero que hace es devolverlo".

Antes de finalizar su intervención, el director general de Atalaya Invest advirtió que el sector inmobiliario es un mercado "muy competitivo y complejo". "Los riesgos son brutales; hemos identificado que hay mercado, pero hay que trabajar mucho".

El Foro Construcción e Inversión 2026

Quincemil ha reunido en la mañana de este miércoles, 16 de septiembre, al sector de la construcción e inmobiliario de toda Galicia con motivo de la celebración de la segunda edición del Foro Construcción e Inversión 2026.

El Foro ha contado con la participación de destacados profesionales y expertos del ámbito de la construcción y la inversión.

La jornada ha comenzado hablando de construcción, sostenibilidad y digitalización; ha continuado con diferentes tipos de inversiones inmobiliarias y, finalmente, ha concluido con algunas reflexiones sobre arquitectura. El evento ha contado con el patrocinio de Abeconsa, Grupo Atlante, Brigantia Real Estate, E.nova Enerxía y Orona; junto con la colaboración de HMY y Grupo Breogán.