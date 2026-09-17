La inversión inmobiliaria como alternativa: "En 25 años la vivienda estará más cara, pero será un buen activo"

La vivienda se adquiere para vivir, pero también se invierte con ella. Comprarla o venderla puede proporcionar una rentabilidad de la que se pueden aprovechar los particulares y que permite operar a fondos de inversión con su cartera de propiedades inmobiliarias.

"Los españoles ahorramos poco en activos financieros, pero somos unos grandes ahorradores en activos inmobiliarios". Esta impresión la expresó este miércoles en el Foro Construcción e Inversión Quincemil Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos en Grupo Mutua Madrileña, para detallar una manera de "hacer líquida" una inversión inmobiliaria.

A través de la solución Viventua, Mutuactivos, la gestora de activos de Grupo Mutua, ayuda a la población mayor jubilada mediante la venta de su casa y el derecho a seguir viviendo en ella de por vida.

"Esta operación hay que hacerla de una manera impecable, porque nuestros dueños son los mutualistas. Les ofrecemos comprarles su casa con el descuento equivalente al lucro cesante que tenemos por tener esa casa en propiedad y no poderle sacar una renta, pero ofreciéndoles un precio absolutamente justo", explica.

"Les ofrecemos que se puedan quedar en esa casa a vivir hasta el día que fallezcan sin tener que cambiar nada en ella, solo que la casa va a ser nuestra y las personas van a poder vivir allí".

Con este modelo, "se cede al antiguo dueño el derecho de habitación, que lo protege más". Con las viviendas adquiridas, se crea un vehículo, un fondo de inversión que las administra con el fin de conseguir rentabilidad "y dar servicio a los habitacionistas".

El director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos admite que "está costando comprar casas". "Ofreces esta solución a gente que no había pensado en ella, que desconocía este servicio. El tiempo que te va a llevar comprar la casa es largo y el éxito es escaso. Creemos que es algo que va a explotar positivamente en algún momento".

Un momento de la conversación sobre nuevos vehículos de inversión inmobiliaria. Enrique Romanos Tardío

Para acompañar la explicación de la propuesta, Dolz de Espejo apuntó que "el 90% de la gente que vive en el barrio de Salamanca de Madrid no se podría comprar la casa en la que vive".

"Si lo que hace es transmitir esa vivienda y puede quedarse en el barrio, va a poder vivir bastante bien hasta el día que fallezca. Queremos insistir mucho en esta idea, porque creemos que seremos justos con el precio y ayudaremos a crear un mercado que hoy no existe", resalta.

Comprar o invertir

Con visión a largo plazo, Dolz de Espejo es optimista respecto a la rentabilidad que se puede obtener de una inversión inmobiliaria: "Dentro de 25 años el precio de la vivienda estará más caro y con la inflación de ahora tiene pinta de que será buen activo".

"El tiempo que va a llevar comprar la casa es largo y el éxito es escaso. Creemos que es algo que va a explotar positivamente en algún momento" Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos

"Con la inflación al 4% o 5% en España, si te endeudas al 3% y compras una vivienda, parece que no te va a ir mal. Frente a comprarte una casa como negocio, nuestra propuesta ofrece un vehículo con 40 o 50 casas con diversificación amplia que mantienen su valor", explica.

¿Está la inversión inmobiliaria al alcance de todo el mundo? El experto cree que sí: "Hoy es para todo el mundo. Si hay algo que tienen los españoles es inmobiliario. Entre los 25 y los 35 años tenemos una generación que no compra casa sino que invierte en bolsa y no les va mal. El español invierte, y el joven que no gana como para comprarse su primera vivienda a lo mejor invierte en bolsa o en alternativas de vivienda".

El Foro Construcción e Inversión 2026

Quincemil ha reunido en la mañana de este miércoles, 16 de septiembre, al sector de la construcción e inmobiliario de toda Galicia con motivo de la celebración de la segunda edición del Foro Construcción e Inversión 2026.

El Foro ha contado con la participación de destacados profesionales y expertos del ámbito de la construcción y la inversión.

La jornada ha comenzado hablando de construcción, sostenibilidad y digitalización; ha continuado con diferentes tipos de inversiones inmobiliarias y, finalmente, ha concluido con algunas reflexiones sobre arquitectura. El evento ha contado con el patrocinio de Abeconsa, Grupo Atlante, Brigantia Real Estate, E.nova Enerxía y Orona; junto con la colaboración de HMY y Grupo Breogán.