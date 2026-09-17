La gran transformación de la vivienda en Galicia: "Nos espera una rehabilitación completa de un parque obsoleto"

De izquierda a derecha, Manuel Carbajo Capenáns, socio y arquitecto de Carbajo Barrios; Celsa Pesqueira, arquitecta directora del estudio Pesqueira; María Pierres, secretaria del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG); y María Sánchez Ontín, arquitecta en Cambium Estudio Enrique Romanos Tardío

La mesa redonda 'Los proyectos residenciales del futuro' puso fin a la segunda edición del Foro Construcción e Inversión Quincemil 2026, que tuvo lugar ayer en el Club Cámara Noroeste de A Coruña.

Moderado por María Sánchez Ontín, arquitecta en Cambium Estudio, el debate contó con la participación de Celsa Pesqueira, arquitecta directora del estudio Pesqueira; María Pierres, secretaria del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG); y Manuel Carbajo Capenáns, socio y arquitecto de Carbajo Barrios.

Así será la vivienda del futuro en Galicia

Cuando hablamos de la vivienda del futuro tendemos a pensar en obra nueva. Sin embargo muchas de esas viviendas están ya construidas, pero tienen que adaptarse. Esta fue la conclusión a la que llegaron los participantes de la mesa redonda 'Los proyectos residenciales del futuro'.

El coloquio arrancó con la participación de María Sánchez Ontín. La experta apuntó que, dentro de 20 años, la sostenibilidad será el factor diferencial de la vivienda en Galicia, puesto que "todo camina hacia ella".

Por una cuestión sociocultural, Celsa Pesqueira se decantó por una evolución de los modelos y un cambio en metros cuadrados, mientras que Manuel Carbajo señaló que "va a cambiar poco". Pero, ojo, no porque no haya intención, sino porque, en materia de vivienda, 20 años "es poco".

"Creo que va a hacer más calor", bromeó el socio y arquitecto de Carbajo Barrios. No obstante, esta afirmación esconde una realidad: "Las viviendas, en nuestro entorno geográfico, no están preparadas para lo que está viviendo".

¿Cómo deberían responder las viviendas a nuestra forma de vivir?

"El contenedor día --salón, cocina y despensa-- se va unificando más" por razones conceptuales y porque las viviendas son cada vez más pequeñas y más caras.

Por otro lado, la vivienda, en palabras de Manuel Carbajo, no tiene que transformarse dimensionalmente de forma sensible, pero existen "ciertas cuestiones de movilidad o de acompañamiento que necesitan de algún elemento que aporte flexibilidad".

En el ámbito de la vivienda unifamiliar, Celsa Pesqueira lamentó que ahora llaman "flexibilidad" a que la cocina y el salón estén unidos. "Eso es falta de espacio, no flexibilidad", zanjó. Sin embargo, existe un "campo más experimental" en los espacios comunes, muy acompañado de espacios seriados.

Por su parte, María Pierres respondió a la pregunta de la moderadora poniendo como ejemplo las nuevas formas de habitar, como el cohousing y el coliving. "La gente lo está demandando. Un perfil muy mayoritario de personas del rango de 40 y 45 años buscan formar parte de comunidades cooperativas", apuntó.

¿Qué problemas resolver con arquitectura?

María Sánchez Ontín, arquitecta en Cambium Estudio, moderadora de la mesa redonda 'Los proyectos residenciales del futuro' Enrique Romanos Tardío

Un proyecto de arquitectura es un encaje de bolillos. Hay que pensar en el usuario, pero también en los cambios que se avecinan. Ante este panorama, María Sánchez lanzó la siguiente pregunta: ¿qué problemas estamos intentando resolver con tecnología que podríamos resolver con arquitectura?

"Tenemos que impulsar el camino de la medida pasiva: el mayor aislamiento, la búsqueda de ventilación cruzada, etc.", aseguró Manuel Carbajo. En definitiva, potenciar "elementos que, a medio plazo, van a ser más eficaces. La tecnología es como el coche, llegará un momento que quedará desfasada".

"No podemos olvidarnos de las medidas pasivas", coincidió la secretaria del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). "Son muy fáciles de implementar", agregó.

Aunque "la arquitectura tradicional gallega es muy sabia", a Celsa Pesqueira le preocupa el parque inmobiliario de los años 80 y 90. "Siempre que pensamos en rehabilitación hablamos de piezas en piedra, pero se nos viene encima una rehabilitación completa de un parque de viviendas obsoleto".

¿Cómo conseguir calidad sin disparar costes?

"Estamos intentando buscar soluciones eficaces y ser más creativos y ver cómo los espacios comunes cada vez son más importantes. Hay servicios de la vivienda que se pueden externalizar para afinar los costes. Agruparse es la única manera", confirmó el socio y arquitecto de Carbajo Barrios.

Para terminar, María Pierres también incidió en la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos habitacionales.

El Foro Construcción e Inversión 2026

Quincemil ha reunido en la mañana de este miércoles, 16 de septiembre, al sector de la construcción e inmobiliario de toda Galicia con motivo de la celebración de la segunda edición del Foro Construcción e Inversión 2026.

El Foro ha contado con la participación de destacados profesionales y expertos del ámbito de la construcción y la inversión.

La jornada ha comenzado hablando de construcción, sostenibilidad y digitalización; ha continuado con diferentes tipos de inversiones inmobiliarias y, finalmente, ha concluido con algunas reflexiones sobre arquitectura. El evento ha contado con el patrocinio de Abeconsa, Grupo Atlante, Brigantia Real Estate, E.nova Enerxía y Orona; junto con la colaboración de HMY y Grupo Breogán.