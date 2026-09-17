David Silvosa, socio director de Costa: "La arquitectura es un trabajo muy complejo donde hay muchas idas y venidas"

El título ¿El espacio se mide en metros? dio pie a una conversación muy interesante entre David Silvosa Rivera, socio director de Costa, y Paula Mahía, redactora de Quincemil.

En una breve charla de apenas 15 minutos, abordaron diversas cuestiones de interés, como qué pasa cuando un proyecto intenta gustar a todos y qué define el concepto de proyecto.

¿Cómo puede la arquitectura "ocupar un espacio mental" en el público?

"En este sector, todo se mueve por parámetros muy cuantificables: rentabilidades, edificabilidades, facturas, suelos, precios, ventas, etc. Esto hace que, en cierta medida, el dato mate el relato". Así lo manifestó ayer David Silvosa, socio director de Costa, durante su intervención el Foro Construcción e Inversión Quincemil 2026.

Hasta ahora, diseñar proyectos sin saber a quién van dirigidos ha funcionado bien y, en palabras del experto, se sigue haciendo "por inercia". "El comprador es algo que existe porque aparece en esa lógica del Excel, porque hay un precio y porque alguien tiene que hacerse con él".

No obstante, David Silvosa reconoce que el sector tiene que empezar a "ocupar un espacio mental" en el público para hacer más efectiva la relación entre oferta y demanda.

Pero, ¿qué pasa cuando un proyecto intenta gustar a todo el mundo y acaba sin conectar con nadie? "Si partimos de que el comprador no existe, cambian las reglas del juego. Primero hay que plantear qué decisión queremos tomar, no tanto pensando en el comprador final, sino en el público para el que estamos trabajando".

El experto puso como ejemplo A Coruña, donde se están desarrollando grandes bolsas urbanísticas. "En algunos casos, se está operando bajo estos contenidos. Es decir, se ha detectado un público objetivo, con un determinado poder adquisitivo y una situación familiar concreta".

¿Debe estar cerrado un proyecto antes de que exista un render?

David Silvosa, socio director de Costa Enrique Romanos Tardío

Ante la pregunta de Paula Mahía sobre qué define el concepto de proyecto y por qué debería estar cerrado antes de que exista un render, David Silvosa aclara que esta última afirmación no es del todo cierta. "La arquitectura es un trabajo muy complejo donde hay muchas idas y venidas. También estamos un poco a expensas de la incertidumbre".

"Aquí lo importante, antes de empezar a hacer el render, es qué decisiones se tienen que tomar", agregó. Eso sí, es fundamental contar con unas reglas de juego claras, pues "permiten medir hasta qué punto hemos acertado o no".

Por otro lado, el socio director de Costa afirmó que, para romper con el patrón y competir con algo distinto en un sector que lleva décadas compitiendo por lo mismo, tienes que posicionarte. "Eliges un sitio donde quieres estar y a partir de ahí, desarrollas tu negocio. Si no funciona, tienes que bascular".

Como conclusión final, David Silvosa respondió a la pregunta principal de la conversación: el espacio no solo se mide en metros, también se mide en recuerdos. "Muchas veces puede cambiar una decisión de compra y tener una percepción del valor más alto", concluyó.

El Foro Construcción e Inversión 2026

Quincemil ha reunido en la mañana de este miércoles, 16 de septiembre, al sector de la construcción e inmobiliario de toda Galicia con motivo de la celebración de la segunda edición del Foro Construcción e Inversión 2026.

El Foro ha contado con la participación de destacados profesionales y expertos del ámbito de la construcción y la inversión.

La jornada ha comenzado hablando de construcción, sostenibilidad y digitalización; ha continuado con diferentes tipos de inversiones inmobiliarias y, finalmente, ha concluido con algunas reflexiones sobre arquitectura. El evento ha contado con el patrocinio de Abeconsa, Grupo Atlante, Brigantia Real Estate, E.nova Enerxía y Orona; junto con la colaboración de HMY y Grupo Breogán.