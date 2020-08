La luz ultravioleta que mata las bacterias y los olores de tus zapatillas

El trauma del coronavirus ha provocado que seamos bastante más susceptibles a los virus ya las bacterias. Los fabricantes no han dejado pasar la ocasión, y han lanzado todo tipo de utensilios para combatir dichos agentes bacteriológicos; desde lámparas hasta esterilizadores para smartphone. Inclsuo Samsung ha comercializado el suyo propio.

¿Empezará esta tendencia una nueva oleada de gadgets con luz ultravioleta para acabar con las bacterias de nuestras cosas? Quizás sí, y es que ya hay hasta luces ultravioleta para zapatos, como este de Natural Fusion que promete, como el resto de dispositivos, acabar con el 99% de las bacterias de nuestros zapatos. También asegura que acabará con los malos olores provocados por dichas bacterias.

Eso sí, como en el resto de ocasiones, tenemos que aclarar que en ningún momento se ha probado que estos dispositivos acaben con el SARS-CoV-2, por lo que no hay garantía ninguna de que estos dispositivos (ni este ni ningún otro) acaben con el coronavirus.

Limpia tus zapatos de bacterias

El Natural Fusion, como muchos otros dispositivos, usa la ya archiconocida luz ultravioleta, y clama que podremos matar al 99% de las bacterias de nuestros zapatos. Según la firma, se podrán eliminar bacterias, virus, hongos, mohos y más, aunque de nuevo, no especifica nada sobre el coronavirus. Los malos olores que acompañan a las bacterias y que suelen estar presentes junto a las mismas.

La 'lámpara' se introduce dentro del calzado y la luz inunda el interior del mismo. Consta de 2 lámparas UV, una que además produce ozono para amplificar el radio de luz ultravioleta. Esto consigue una "desinfección de 365 grados".

Si bien está pensado para calzado, al ser tan pequeño y compacto tiene distintos usos para otros utensilios; podemos guardarlo en el bolso, en la canasta de la ropa, e incluso usarlo en coches (con la consecuente pérdida de rendimiento). Es recargable y se puede usar con un cable USB atado para no quedarnos sin batería.

La luz UV no debe usarse en la piel

UV Shield de intelliARMOR. intelliARMOR Omicrono

Los fabricantes ya han estado usando este tipo de tecnología para realizar promesas imposibles sobre desinfección del coronavirus. No es para menos; ¿un dispositivo portátil que mata el 99% de las bacterias? Estos productos se venden solos, pero no es oro todo lo que reluce.

La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que estos dispositivos con luz ultravioleta nunca se deben usar en la piel o para desinfectar manos. La radiación UV puede irritar la piel, dañar los ojos y ser completamente ineficaz contra el coronavirus. El "modo más eficaz de eliminar los virus es limpiarse las manos con un gel desinfectante hidroalcohólico o lavárselas con agua y jabón".

Los rayos UVC de los que presumen estos dispositivos son los rayos ultravioleta con mayor energía, lo que la hace la luz más dañina. Si bien se han conseguido diseñar auténticos prodigios tecnológicos para desinfectar bacterias gracias a esta tecnología, aún no se ha demostrado que esta sea eficaz en el caso del coronavirus, por lo que nos estamos exponiendo a rayos UVC sin confirmar que este elimina el COVID-19.

Todo parece indicar que sí, e incluso hay estudios privados que lo avalan. De hecho se están desinfectando sitios enteros e incluso mobiliario urbano con este tipo de tecnología. No obstante, hasta que no se confirme fehacientemente que la luz UV mata al coronavirus, no debemos caer en engaños milagrosos; debemos lavarnos las manos y actuar de forma consciente para combatir esta pandemia.