Un dron que cabe en la palma de la mano, así es el DJI Mavic Mini

En el mundo de los drones destinados a la creación de contenido, el que lleva la sartén por el mango es DJI. La firma ya ha sido famosa por algunos grandes productos como el Mavic Pro, quizás uno de los mejores drones de grabación que puedes comprar. Ahora se vuelven a lanzar a la piscina con el DJI Mavic Mini, un dron tan pequeño y ligero que puedes llevarlo en tu mano.

Esta es una importantísima ventaja frente a otros competidores, ya que estos drones no suelen ser especialmente pequeños. Para que puedan volar y a su vez puedan grabar grandes tomas a altas resoluciones usualmente se necesita un tamaño considerable; un impedimento para los creadores de contenido que tienen que llevar mucho equipo cinematográfico encima.

El Mavic Mini viene a solucionar precisamente eso con unas dimensiones que impresionan: tan solo 249 gramos de peso y unas dimensiones de 140 × 82 × 57 mm plegado, 160 × 202 × 55 mm desplegado y 245 × 290 × 55 mm desplegado con hélices. Además, también llega con un precio más económico: unos 399 euros.

DJI Mavic Mini: un dron para grabar tomas espectaculares en la palma de tu mano

La gracia de este DJI Mavic Mini es que no recorta demasiado frene a otros modelos superiores, pudiendo ofrecer una buena calidad de grabación con un tamaño reducido. Hacemos sacrificios por el camino, y eso hay que tenerlo en cuenta; por ejemplo, no es capaz de grabar a 4K sino a 2.7K a 30 frames por segundo o en 1080p a 60 frames por segundo. No obstante, sus características son impresionantes (podéis consultarlas al completo en la web de DJI):

Cámara: 1/2.3" CMOS

Píxeles efectivos: 12 MP

Objetivo: FOV: 83°

Formato equivalente a 35 mm: 24 mm

Apertura: f/2.8

Distancia de enfoque: 1 m a ∞

Tamaños de fotografía: 4:3: 4000×3000 / 16:9: 4000×2250

Resolución de grabación de vídeo: 2.7K: 2720×1530 25/30 p / FHD: 1920×1080 25/30/50/60 p

Tasa de bits máximo: 40 Mbps

Estabilizador de 3 ejes

Batería: 2600 mAh

Tiempo máximo de vuelo: 30 mins (medición realizada a 14 Km/h sin viento)

Altura máxima de servicio sobre el nivel del mar: 3000 m.

Rango de distancia máxima respecto al controlador: 2 Km

En un aparato tan pequeño la autonomía y el rango son muy importantes. Por ejemplo, su autonomía se traduce en unos 30 minutos de media, que dará de sobra a quienes quieran grabar unos buenos planos aéreos. El drone tiene un modo seguro para que pueda volver sin problemas; el dron calcula el tiempo restante de batería (el cuál se puede consultar en la app) y una vez que considera que queda poco para el agotamiento de esta, vuelve. No obstante, podemos acceder a un combo llamado Mavic Mini Fly More, que añade 2 baterías adicionales y un cargador conjunto.

DJI

El dron tiene modos especiales para los más iniciados en el mundo del vídeo aéreo; pretende ser un producto de acceso y por ende incluye modos de edición de vídeo básico, plantillas de creación y tutoriales de vuelo. Estos serán especialmente importantes ya que el mando no contará con pantalla; lo acoplaremos a nuestro smartphone pudiendo ver qué ve el dron a través de su pantalla a través de la app DJI Fly. Otro de los modos más interesantes del dron es QuickShots, que incluye tomas preprogramadas en movimiento que pretenden seguir al sujeto y mostrar el paisaje a partes iguales.

La clave del Mavic Mini es que no renuncia en exceso a características de modelos superiores. Gracias a su estabilizador de 3 ejes, pese a no tener 4K como tal, podremos conseguir tomas especialmente fluidas y suaves que dan la sensación de estar ante un dispositivo más caro y sobre todo más grande. Adicionalmente, contamos con sistemas de seguridad que, entre otras cosas, evitarán que entremos a zonas restringidas o que excedamos el límite de altitud de vuelo (o como hemos dicho antes permitirán que el drone aterrice suavemente o vuelva a nosotros en caso de desconexión con el controlador o agotamiento de la batería).

Precio y disponibilidad del DJI Mavic Mini

El drone ya se puede comprar en España desde la web de DJI a un precio de unos 399 euros. Un precio contenido si nos fijamos en otras alternativas de la firma en lo que a drones se refiere; el Mavic 2 Pro, que es un dispositivo mucho mejor en muchos apartado, se sube hasta los 1.449 euros. Por lo que es una opción genial para los más iniciados en este mundillo.