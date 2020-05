El despertador de toda la vida se reinventa contra el smartphone

Energy Sistem Smart Speaker Waker Up. Manuel Fernández Omicrono

Probablemente dejes, como yo, el smartphone en la mesita de noche. Con él puedes responder a tus mensajes, ver vídeos antes de dormir y mucho más importante, despertarte con la alarma. Sí, esa que tanto odias y que casi provoca que muchas mañana lo quieras machacar contra el suelo.

Pero, ¿desde hace cuánto no usas un despertador? Desde luego se siguen usando, pero el smartphone le ha desplazado en uso casi por completo. Ahora sin embargo, le ha salido un rival, el reloj despertador con Alexa de Energy Sistem: el Smart Speaker Wake Up (80 €).

Analizamos un concepto curioso de la compañía alicantina, que mezcla un altavoz con el que escuchar música, con un despertador de toda la vida así como un cargador inalámbrico con el que rellenar la batería de nuestros dispositivos por la noche.

Encaja en cualquier parte

El despertador encajará en cualquier mesa de noche. Manuel Fernández Omicrono

Si de algo puede presumir este Smart Speaker es de diseño. Energy Sistem ha bordado el aspecto de este aparato para que cumpla una de sus funciones más importantes como es la de encajar en nuestra mesita de noche. En un dispositivo pensado para ocupar una estancia tan importante, su aspecto es clave, agradecemos que la compañía haya puesto de su parte en este asunto.

Estamos ante un dispositivo relativamente compacto, detalle importante y que creemos que juega en su favor ya que así no ocupará demasiado espacio en la mesita en la que lo pongamos. El altavoz mide 200 x 136 x 100 mm y pesa poco más de 1.3 kilos. Sí, es más grande que los despertadores de toda la vida, pero tiene una buena justificación, ya que también servirá para reproducir música.

En general el despertador apuesta por una estética minimalista, con un mallado de tela que cubre todo su cuerpo y un panel LED con regulación de intensidad. Este es quizás uno de sus mejores detalles, y es que además de ser generoso muestra toda la información necesaria de forma sobria y elegante.

No destaca, pero tampoco se esconde. Manuel Fernández Omicrono

La malla de tela que nos advierte que estamos ante un altavoz también se integra perfectamente con el panel superior, que será el principal modo de interacción con el Smart Speaker de Energy Sistem. Contaremos con un total de 13 botones, no demasiado grandes que irán justo debajo del panel de carga inalámbrica Qi.

Sin embargo decimos que tiene un diseño compacto, pero de forma relativa. No deja de ser un despertador y para este concepto su tamaño es ciertamente voluminoso; las mesas de noche pequeñas tendrán problemas para alojarlo. Sin embargo, su construcción hace que este detalle se pueda pasar por alto, ya que la carcasa de madera recubierta con su malla textil hace que se sienta muy bien rematado.

Sobrio en conexiones, pero no le hace falta mucho más. Manuel Fernández Omicrono

En la parte trasera nos encontramos con el resto de la carcasa de madera, el conector para la corriente y unas únicas 2 conexiones más: un USB tipo A de carga (5V - 2A) además de un conector jack de 3.5 milímetros. Este detalle nos ha gustado sobremanera, ya que cubre las carencias que un usuario podría tener con este dispositivo. ¿No podemos usar la carga inalámbrica superior? Tenemos un USB para cargar el móvil. ¿No podemos hacer uso de Internet? Tenemos un puerto jack para conectarlo a lo que queramos.

Sobresaliente con algún pero

Su panel LED es quizás demasiado brillante. Manuel Fernández Omicrono

Vale, sí, es bonito por fuera. Pero de nada sirve ser bonito por la parte exterior si lo interior no da la talla, y no estamos hablando de un dispositivo precisamente económico. ¿Cómo se ha comportado este Energy Sistem Smart Speaker Wake Up?

En general, el rendimiento de este despertador ha sido excelente, pero lejos de ser perfectos. He aquí la hoja de características:

Potencia: 10 W, con 2 altavoces de rango completo de 2.25 pulgadas y 8W, con una frecuencia de 40 Hz - 18 kHz.

Pantalla LED regulable a color.

Puertos: Jack de 3.5 milímetros, USB 2.0 de carga, conector AC.

Conectividad: Bluetooth 5.0 y WiFi 802.11 b/gn a 2.4 GHz, cargador inalámbrico estándar Wi de 5 W.

Admite perfiles HSP / HFP / A2DP / AVRCP. Compatibilidad con Alexa y tecnologías como AirPlay, DLNA, Spotify Connect, tecnología Multiroom.

Tamaño: 200 x 136 x 100 milímetros.

Peso: 1.33 kilos.

Si bien el dispositivo ha tenido un desempeño más que bueno, está salpicado por pequeños detalles que hacen que necesitemos una curva de aprendizaje, especialmente si como yo lleváis ya un tiempo sin interactuar con un despertador "convencional". Y los primeros nos los encontramos en la construcción.

La disposición de los botones tiene un problema, y es que son demasiado parecidos. El botón de Alexa es algo más grande, pero recordemos que estos botones los pulsaremos, mayoritariamente, medio dormidos e intentando quitar la alarma. De hecho, esto nos ha llevado a invocar a Alexa las mañanas que nos hemos despertado con el cacharrete y usando la función de aplazar, sobre todo si se nos pegan un poco las sábanas.

Además, su configuración es algo engorrosa; tendremos que usar los botones físicos para interactuar con las alarmas y recurirremos como a la clásica combinación de menús y botones salteados para configurar la hora, la alarma y a Alexa. Con el manual, esto no deja de ser un trámite algo molesto, pero es un detalle a tener en cuenta.

Los botones son liosos, pero útiles Manuel Fernández Omicrono

Aunque los botones del Smart Speaker tengan ese problema, sí que están bien provistos de buenas funciones. Tenemos botones para configurar el multimedia, desactivar el micrófono del dispositivo, gestionar la alarma (incluso tiene un botón para posponer la alarma) y es algo que agradecemos mucho.

La pantalla LED es DEMASIADO eficiente en lo suyo Manuel Fernández Omicrono

Irónicamente, su panel LED trae una de cal y otra de arena. Nos ha gustado mucho porque es brillante y muestra toda la información del dispositivo, pero por otra parte es demasiado brillante y damos gracias por poder regular su intensidad, ya que el solito ha sido capaz de iluminar una habitación bastante grande incluso reflejando los números.

El añadido del panel de carga Qi es de agradecer, ya que podremos cargar tanto nuestro smartphone como algún dispositivo con carga inalámbrica que tengamos por casa, como unos AirPods. Una carga muy lenta, pero que servirá para tener el móvil lleno de batería cuando nos despertemos si lo posamos sobre el panel. Ninguna queja sobre él.

Podrás escuchar música en él

Sirve muy bien como altavoz Manuel Fernández Omicrono

Su parte de altavoz nos pone sobre la mesa 2 drivers de 2.25 pulgadas unidos a 2 radiadores pasivos, que se traducen en 10 watios de potencia acústica en sonido estéreo 2.0. Cumple sobremanera con su cometido, pero recordemos que sigue siendo un despertador. Bien equipado, desde luego.

El sonido del Smart Speaker de Energy Sistem es potente y claro, con unas frecuencias medias y altas bastante definidas y con unos bajos que no carecen de presencia. Lo que más nos ha gustado del sonido es que, en esencia, el sonido es definido y no echamos de menos matices, siempre teniendo en cuenta la potencia y tipo del dispositivo ante el que nos encontramos.

Si subimos el volumen, la cosa cambia; el sonido pierde nitidez, y además los graves perderán más consistencia. Pero los niveles de volumen están ajustados de tal forma que no necesitaremos muchos para poder escuchar música de fondo en una habitación de medio tamaño.

Está perfectamente equipado. Manuel Fernández Omicrono

La conectividad es su clave, ya que además de tener a Alexa como principal atractivo, es compatible con los principales servicios de sonido como Spotify y podremos emparejarlo con nuestras cuentas, como apps de radio o de música nativa. Podremos escuchar música a través de Bluetooth, WiFi y conexión auxiliar.

Además, podremos conectar el dispositivo mediante WiFi o Bluetooth para complementarlo con otros sistemas de audio. Si optamos por música local (es decir, transmitida por Bluetooth) sí tendremos que usar los botones de arriba en vez de controlarlo todo por nuestro smartphone. La función MultiRoom nos permitirá también conectarlo a otros dispositivos de Energy Sistem, pudiendo formar así una red de audio con los aparatos de la marca.

El único punto que realmente vemos negativo en contra de este altavoz es la app para el smartphone que tendremos que instalar; es pobre en diseño, tiene una interfaz muy liosa y su funcionamiento es bastante arcaico. Pero una vez todo configurado, no deberíamos tener problema alguno.

¿Realmente necesitamos un despertador?

El problema no es el aparato, sino la idea detrás. Manuel Fernández Omicrono

Aunque el Energy Sistem Smart Speaker Wake Up ha demostrado ser una gran alternativa si quieres un despertador que además te sirva para escuchar música, la pregunta que se lanza cuando estamos delante de él es simple: ¿realmente necesitamos un despertador?

A nivel personal, lo he usado para realizar este análisis, y mi único pensamiento es que aunque desempeñaba sus funciones de forma estupenda, estas las podía hacer también un smartphone. Nuestro smartphone también puede poner alarmas y reproducir música.

Este dispositivo es ideal para aquellos que necesiten algo más; lo mejor de Alexa, que sigue siendo su principal ventaja junto a un altavocito que puedan colocar en su mesita para escuchar música a un volumen medio. Si este Smart Speaker además puede despertarlos, mejor que mejor, ¿no? Si lo que buscais es un aparato de esta índole, el Smart Speaker es una de las mejores alternativas que podéis adquirir.

Está a unos 80 euros en webs como Amazon. Este es un precio que no consideramos especialmente elevado, ya que recordemos que otros asistentes con Alexa de similar precio no tienen las prestaciones a nivel de multimedia, ni mucho menos añadidos como la carga Qi para nuestro smartphone. Por lo tanto, no podemos más que recomendarlo.