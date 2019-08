Ninja, el streamer más famoso del mundo, se va de Twitch

Si has estado viviendo bajo una piedra los últimos años sabrás no solo que el mundo del streaming ha cogido más fuerza que nunca, sino que hay quienes se han forjado un nombre tan grande que son celebridades internacionales en el mundo de los videojuegos. Y sí, lo habrás adivinado: hablamos de Ninja, el streamer más famoso del mundo.

El considerado mejor jugador de Fortnite históricamente ha retransmitido sus partidas por Twitch, la plataforma que le está ganando terreno peligrosamente a YouTube. Ninja ha llegado a acoger a miles de personas y es el responsable junto a otros creadores de contenido como 'El Rubius' de organizar eventos de eSports alrededor del globo.

Twitch acaba de recibir unas noticias que seguro no le gustarán: Ninja deja Twitch para pasarse a Mixer, una de las plataformas que más está cogiendo fuerza frente a Twitch. Y ahora, con la ida de Ninja, la competencia va a ser todavía mayor.

Ninja, el streamer más famoso del mundo, abandona Twitch

Ha sido el mismo Ninja el cuál, desde su cuenta de Twitter, ha confirmado que se pasa a la plataforma Mixer. Tyler "Ninja" Blevins califica este cambio de "el siguiente capítulo" y por supuesto deja un enlace a su canal de Mixer.

En el vídeo vemos a Ninja hablar de este cambio:

"He estado aferrado a esto durante bastante tiempo. y estoy muy emocionado de que todos lo sepan. Transmitiré en Mixer a tiempo completo ahora y honestamente no tengo palabras. Me estoy volviendo loco de la mejor manera. Siento que voy a volver a las raíces del streaming".

Ninja asegura además que sus streamings serán "exactamente las mismas", confirmando otra cosa más: Ninja no dejará Fortnite (al menos de momento). No es para menos, ya que además de ser considerado el mejor jugador del popular título es quizás su cara visible más importante.

Problemas para Twitch, todo lo contrario para Mixer

Mixer es una plataforma de streaming propiedad de Microsoft que se lanzó como Beam en 2016 y luego se renombró en 2017. Es importante recalcar que Ninja emitirá de forma exclusiva para Mixer.

La respuesta de Twitch no se ha hecho esperar, y tal y como cuentan a The Verge:

"Nos ha encantado ver a Ninja en Twitch a lo largo de los años y estamos orgullosos de todo lo que ha logrado para él y su familia, y para la comunidad de jugadores. Le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros emprendimientos".

No obstante, no todo es oro lo que reluce. Twitch ya ha retirado la verificación al canal de Ninja. Algo a tener en cuenta dado que ha sido el miembro quizás más importante de la plataforma.

Captura Twitch

Esta noticia llega justo después de la final inaugural de la Copa Mundial de Fortnite en la ciudad de Nueva York. El mismo Ninja compitió en 2 torneos distintos y fue comentarista en el evento. Tal es la fama del ya considerado como streamer más famoso del mundo que su cara ha sido vista en a portada de la revista ESPN y apareció en The Ellen DeGeneres Show. Además, saldrá en Lollapalooza, en Chicago.

twitch

Sin duda Twitch no va a cerrar tras este cambio, y es algo que se sabe. Es la "YouTube" del mundo de los streamings y difícilmente su trono será arrebatado. No obstante, Ninja era uno de los streamers más importantes de la plataforma, y es la confidencialidad la que meterá en problemas a la web.

No solo Mixer ganará muchísima notoriedad ahora que tendrá a Ninja entre sus filas, sino que es posible que muchos espectadores de Twitch abandonen la plataforma, al menos de forma parcial, al no poder ver al streamer de Fortnite más importante. Eso es algo que estará por ver, pero sin duda no son buenas noticias para la empresa.

¿Empieza la era del intercambio de streamers?

Esta decisión tiene otra lectura: la exclusividad. Estamos acostumbrados a que plataformas de vídeo en streaming como Netflix o HBO estén en constantes batallas por conseguir la mejor cantidad de series exclusivas. ¿Ha ocurrido lo mismo con Ninja?

Es posible que Mixer haya presionado para tener a Ninja en su plataforma. No solo es publicidad muy importante para la web; muchas personas que no conocían la página se registrarán únicamente para ver a Ninja y dado que el streamer es famoso por realizar actos de publicidad para Fortnite, podría levantar todavía más la plataforma.

Este cambio podría incentivar un "mercado" de streamers; caras muy conocidas del mundo de los videojuegos podrían tener más contratos de exclusividad, ya sea con Twitch o con Mixer. Esto es pura especulación, pero quizás no estemos demasiado lejos de un futuro en el que haya "fichajes" de streamers.