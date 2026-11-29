Entrevista María Adánez, cinco décadas como actriz, seis estrenos esta temporada: “¿La fama? En ninguna otra profesión te cuestionan continuamente” Comenzó en la actuación con cinco años. A sus cincuenta, la popular actriz hace ‘pleno’ en la lotería que, a veces, supone su profesión, estrenando esta temporada en cine, televisión, series, teatro e incluso como directora. Un desafío a los estereotipos y la consolidación como una de las mujeres clave de la escena nacional. Entrevista María Adánez, cinco décadas como actriz, seis estrenos esta temporada: “¿La fama? En ninguna otra profesión te cuestionan continuamente” Comenzó en la actuación con cinco años. A sus cincuenta, la popular actriz hace ‘pleno’ en la lotería que, a veces, supone su profesión, estrenando esta temporada en cine, televisión, series, teatro e incluso como directora. Un desafío a los estereotipos y la consolidación como una de las mujeres clave de la escena nacional.

María Adánez sale de uno de los camerinos del Teatro Pavón con un vestido dorado, coloca las manos en la cadera y dice en alto “¡pues así voy, de buena mañana”. Las dos o tres personas que estamos en la sala nos reímos. Una actriz de verdad va acompañada siempre de su audiencia potencial, siempre tiene una tripulación alrededor dispuesta a mirar qué dice y hace. Por eso, cuando Adánez se sienta y responde a las preguntas, el resto del equipo y parte del personal del teatro se coloca detrás, observándola. Mientras, ella se dirige a mí, pero también a ellos y, más aún, a las miles de personas que van a escucharla. “¡Buenos días. Estoy bien, gracias! ¡Esta temporada se presenta intensa!”, hace su propia introducción, proyectando su energía en todas esas direcciones.

Vestido de punto de Roberto Verino y zapatos de Lodi

María Adánez (Madrid, 1976) comenzó en la actuación con cinco años. Ahora, cuando cumple cincuenta, después de cientos de personajes diferentes, la popular actriz puede presumir de temporada. Más que eso, hace ‘pleno’ en la lotería que a veces supone la interpretación: estrena en televisión, series, cine, teatro e incluso como directora, consolidándose como una de las mujeres clave de la escena nacional. Y, hay que subrayarlo quizás, lo hace rompiendo estereotipos como hicieron otras actrices pioneras, al mezclar sin ningún complejo teatro clásico con series de humor familiar y dirección con interpretación.

María Adánez estará en gira de teatro nacional con Panorama desde el Puente hasta el mes de abril, cuando enganchará con otra función, Play Strindberg en el Matadero de Madrid; en las plataformas la veremos con las nuevas temporadas de los best-sellers Machos Alfa y La que se avecina ; en el cine con la película Vaya Tropa —“una producción de Morena films para Disney, creo que mi hijo va a alucinar”—, y como directora estará al frente de El caso de la mujer asesinadita . “El año que viene además es el 27”, exclama con ilusión, “como sabéis es la generación de Lorca o Salinas, pero luego hubo otra generación del 27, que fueron todos estos primeros humoristas y dibujantes que tuvo España, que sacaron revistas como La codorniz, entre los que están Mihura, Jardiel Poncela, Gómez de la Serna. Vamos a hacerles también un homenaje a través de una obra de Miguel Mihura, El caso de la mujer asesinadita , que dirigiré”.

¿De qué te sientes más orgullosa tras todos estos años de carrera? Algo por lo que pienses ‘esto ya no me lo quita nadie’… Pues siento el orgullo de seguir trabajando después de 45 años, ¡es que es una proeza! Qué difícil mantenerse, qué difícil profesión, cómo hay que reinventarse continuamente con las decisiones que tomas. Algunas acertadas, otras erróneas, eso seguro. Porque en mi caso, estando en unos picos de popularidad inmensos, de repente me fui a hacer teatro, pero no popular ni comercial, sino de prestigio. Ahora la gente joven lo tiene mucho más fácil, pero para los que hacíamos televisión entonces, el cine o el teatro no eran lo mismo. La primera función de teatro clásico que hice fue con Miguel Narros, que afortunadamente no tenía prejuicios. Fue Salomé, de Oscar Wilde, con Millán Salcedo, que estaba también eternamente agradecido. Noche de Magas en Granada: así fue la gran Alfombra del Liderazgo y la Cultura en La Alhambra con las mujeres LVMH ¿El teatro ha sido el centro de tu carrera, la espina dorsal? Yo no he estudiado interpretación y para mí el teatro ha sido y sigue siendo un ejercicio continuo. Mira, por mucho que sepas interpretar, cuando sales a un escenario puedes hacer la peor función de tu vida. Es como ir al gimnasio. Un actor muy preparado y entrenado en las tablas, con mucho oficio y muchos años, yo misma, puedo salir mañana y decir, ‘joder, se me está yendo esta función’ y eso que la he hecho mil veces…

Comenzaste a trabajar con cinco años. Ahora, después de casi cinco décadas de interpretación, ¿qué actriz dirías que te ha inspirado especialmente? La primera que me viene a la cabeza siempre es Verónica Forqué [entristece la mirada, en recuerdo de su pérdida]. La conocí muy joven, cuando yo tenía solo dieciocho años y Silvia [Abascal] dieciséis, y trabajábamos en la serie Pepa y Pepe . Con el tiempo, me doy cuenta de que fuimos esa primera familia estilo Roseanne a la española, un éxito apabullante ahora impensable, ¿no? ¡Treinta y tantos de share! Claro, porque entonces la audiencia se dividía solo en cuatro canales, y además íbamos justo antes del programa de Paco Lobatón [se refiere a “Desaparecidos”], nos veía España entera. Verónica para mí fue un referente. Luego seguimos en las tablas con Miguel Narros, y ahí hablamos de teatro, de por qué elegir unos textos y otros no. De hecho, a día de hoy muchos de sus contactos, mi otorrino y otros médicos fueron recomendaciones suyas. Aprendí de ella no solo de interpretación, sino de cómo debes tener una personalidad para diferenciarte del resto. Y Verónica era una grandísima personalidad. Su manera de hacer, su manera de hablar, de vestirse, sus colores castaños y pelirrojos de pelo la hicieron única. Y al final, con el paso del tiempo, te das cuenta de que no solo se busca un buen actor, sino alguien con un punto de vista, con una diferencia respecto a los demás. ¿Alguna otra actriz que recuerdes especialmente y es para ti una mujer que debemos recordar? Hace poco falleció otra grandísima actriz que decidió dejar la interpretación, era genial, pero no tan conocida, Paca Ojea. Yo tuve la gran suerte de trabajar con ella en El príncipe y la corista, mi primer papel protagonista junto a Emilio Gutiérrez Cava, basada en una película de Marilyn Monroe y Laurence Olivier. Imagínate, cuando nos dijeron a Emilio y a mí de hacerlo, pensamos ‘esto va a ser un fracaso’… pero no. La gente se lo pasaba pipa. Y ahí conocí a Paca. Una grande, una grande, y yo pensaba, qué curioso esta mujer con lo buena actriz que es, ¿por qué no habrá trabajado más? Decidió dedicarse a la docencia, estar un poco más en la sombra. Ella decía una frase que recuerdo mucho: “Hay que ver, en el teatro siempre encuentras algún compañero que te toca las narices: siempre hay un grano en el culo”.

“Se están perdiendo las series que te acompañaban durante la vida, eso yo creo que ya no se va a dar más” - María Adánez

La mochila de la actuación Tiene María Adánez la sensación, sin duda cierta, de haber sido pionera en interpretar a personajes en tramas sobre ciertos temas. Recuerda la obra Mi pequeño Pony, en la que hacía el papel de una madre poco tolerante con un niño que sufría bullying. “Esa es una de las funciones más bonitas que he realizado, con Cristina Marcos, otra actriz inmensa. Tocamos el tema muy pronto, después salió todo lo del bullying en las aulas. Ahora con las redes sociales es horroroso”, explica. “En esa función me gustaba mucho mi personaje, porque era una mujer más bien conservadora a la que no le gustaba su hijo, ¿no?”, sonríe remarcando el absurdo de esa posición. “No le gustaba que llevara una mochila rosa al colegio. Y madre mía, ¡la de gente que venía a los teatros de toda España, gracias a asociaciones contra el bullying! Esa función fue muy emocionante”.

Habla también de “La escuela de la Desobediencia, de Paco Becerra, donde hablábamos de cómo una prima instruía a otra en la sexualidad en el siglo XVIII, que era cuando la mujer solo podía casarse o ser puta, monja o viuda. Y ahí ya hablábamos de esos cuatro estados de la mujer”. Tiene un recuerdo para Concha Velasco, Rocío Dúrcal y otras actrices. “Rocío era una mujer sencilla, trabajadora, humana, madre, buena y el oficio de la interpretación lo hacía muy fácil”. Enumera a Miguel Narros, Josep María Flotats, Ernesto Caballero, Luis Luque, Paco Becerra, y los define como “grandes maestros que me han enseñado lo que es la disciplina del teatro. Es un compromiso también con la vida. con la retrospectiva, creo que para mí la columna vertebral de lo que soy ahora sí que ha sido el teatro”.

Pijama de satén de Sandro, colgantes de Susmies y sandalias de Elie Saab x H&M

Si fuera posible, que no se puede, pero si se pudieran colocar en una línea todos tus papeles, del más trágico al más cómico, ¿cuáles estarían en los extremos? Es que he hecho tantos… ¿Cuántos? ¿Más de mil? No lo sé, no los he contado. No creo, pero vamos, unos cuantos. Personajes dramáticos he hecho un montón… Quizás el recuerdo más dramático sería La Señorita Julia, fue una función dificilísima que hice muy joven. La podría hacer mucho mejor ahora. Porque la experiencia hace que seamos mejores actores, cuanto más bagaje de vida tengas o más cosas te hayan pasado, eso te nutre y te curte como actriz. Manolo Gómez Pereira, me dio un consejo: “los actores tenéis que vivir: no te metas en problemas, pero vive. Porque todo eso luego lo tienes que llevar a un escenario”.

Tú eres famosa desde pequeña. ¿Qué es eso de la fama? ¿Cómo la definirías? La interpretación es algo que si pudieses tener sin la fama, sería maravilloso. Porque la fama realmente en tu día a día te crea una dicotomía. Tiene un efecto maravilloso, porque España me ha visto crecer con los personajes de comedia, y eso hace que luego se llenen los teatros porque el público te quiere. Pero claro, todo ha cambiado. Ahora hay móviles, y se busca la foto, todo se ha convertido en un juego mucho más ególatra y narcisista. Antes era todo más puro porque la gente se te acercaba y decía, ‘oye, me ha encantado la serie’ o ‘gracias por estos ratitos tan buenos que nos habéis hecho pasar’, y como mucho te pedían un autógrafo o les dabas una foto tuya firmada, pero eso ya es como del Pleistoceno. La fama se ha hecho muchísimo más incómoda con la llegada de los móviles. Yo misma he pasado de poder vivir bien a, de repente, estar con unos amigos a las 3:00 de la mañana en un bar y que la gente me pida fotos, o que te la roben directamente sin que te des cuenta. Y si les dices, ‘oye, mira, son las tres de la mañana, no me quiero hacer una foto ahora’, pues caes fatal a la gente, ¿no? Entonces, siempre tienes que vivir entre ‘me la hago’, ‘no me la hago y ‘no, es que no quiero hacérmela’. ¿Y eso cómo os afecta? Pues muchas veces lo que nos pasa a los actores es que pasamos mucho tiempo metidos en casa, porque al final prefieres la soledad tranquila a esa eterna exposición. Claro, no me quiero imaginar otros niveles de fama, de futbolistas, de cantantes, ¿sabes? Esas ya deben de ser vidas muy aisladas para poder vivirlas tranquilos.

¿Te imaginabas una vida como la que tienes? No. No, la verdad es que no me imaginaba que iba a ser así. Lo que sí tuve muy claro desde el principio, desde que empecé a trabajar, es que quería ser actriz. ¿Con cinco años? Alucinantemente sí, con cinco años. Y eso yo ahora que soy madre y veo a mi hijo, digo, ¿cómo es posible que yo tuviera la vocación tan temprana, y no lo dudase nunca, nunca jamás? ¿La vocación qué es? Al principio es más inconsciente, imagínate cuando eres una niña. Hay algo que eres feliz haciendo y que te resulta fácil. Por ejemplo, estudiar un texto, estar en un set de rodaje, cuando es una profesión absolutamente de adultos, ¿no?

Bomber con pedrería de Antik Batik, vaqueros de Zara y botas de Guess

¿Es la vocación de actriz la de contar historias? ¿La de ser otras personas? Es algo mucho más misterioso. Yo, por ejemplo, era una niña muy tímida, la mayoría de los actores somos tímidos. Con lo cual ni te gusta ponerte disfraces, ni hacer el chorra. Quizás es más bien el placer de no ser tú, pero con la exigencia que requiere interpretar, porque no es nada cómodo. ¿Misterioso? Me acuerdo mucho de las viejitas de Aquí no hay quien viva, que las guardo en mi memoria con mucho cariño. Cuando Emma Penella llegó al centro de rodaje, no se podía ni mover, había dos chavales de producción que la tenían que ayudar y yo dije, ‘madre mía, esta señora, ¿cómo la han llamado para hacer la serie?’ A las cuatro semanas, no paraba de moverse. Entonces sí, la actuación es para nosotras una manera de estar en el mundo, de seguir ‘en forma’.

Cine, teatro, series, ¿es el mismo oficio? Es el mismo, pero digamos que la técnica cambia. Para mí son tres amores distintos. Te he hablado muy vehemente y con pasión de teatro, pero a mí la televisión me lo ha dado todo y me lo sigue dando y me ha dado muchísimo oficio. El teatro me ha puesto en contacto con los textos y con otra manera de estudiar. Pero el cine tiene su propia identidad: por ejemplo, puedes estar hablando así en el cine [cambia el volumen, lo baja]. En el teatro, susurrar no sirve para nada. ¿Por qué sigue siendo tan importante tu oficio? La ficción nos hace soñar y despegarnos de nuestra realidad. Nos ayuda mucho en los momentos malos. Mucha gente me ha dicho ‘gracias a Aquí no hay quien viva sobrevivimos la pandemia”. Hay gente que lo ha pasado muy mal o atravesado una depresión, y de repente el ratito de ese capítulo le ha salvado la vida porque le ha hecho reír. Yo creo que mi oficio es de verdad importante para el ser humano. Luego está la reflexión de cuando tú ves una buena película o una obra maestra como esa que han hecho Los Javis: la vi el otro día y salí del cine conmocionada diciendo ‘¡qué maravilla!’. Ese homenaje a Federico y al amor entre dos hombres, de esa manera tan profunda, tan poética, que es La bola negra. Cuando terminas de ver esa película, solo quieres amar, ¿no?

La fórmula del éxito ¿Cuál crees que ha sido la fórmula en tu caso? ¿Cómo lo has hecho? Recuerdo entrevistar a muchas actrices que han pasado mucho tiempo con dificultades para encadenar trabajos. Todo parte de una vocación enorme. Nunca jamás me he planteado hacer otra cosa en mi vida, ni he tenido la necesidad, lo cual es una suerte gigante. Muchas veces, la clave es solo esa fuerza que tenemos los actores, que no sabes muy bien de dónde viene, cuando no te llaman después de haber tenido éxitos enormes, cuando no cuentan contigo, incluso la misma cadena de televisión a la que le diste un gran éxito. Eso es difícil de digerir. Yo ahora cuando me dicen ‘¿quieres que tu hijo sea actor?’, digo ‘no, no, no, no, no’, es que ni me resulta gracioso el comentario. En ninguna otra profesión te están cuestionando continuamente. A los actores siempre, y da gracias si te llaman para hacer castings. Porque lo normal es que tampoco los tengas y digas ‘joder, pero ¿por qué no confían en mí?’. Es una profesión muy jorobada, es como si estuvieses continuamente haciendo exámenes de selectividad o continuamente sacándote una carrera. Además has logrado romper estereotipos… Ahora hay gente que hace una serie en Netflix y ya es una estrella, y los cogen para todo. Madre mía, nosotras hemos tenido que picar piedra. O sea, Silvia Abascal y yo, por ejemplo, íbamos a hacer pruebas para cine y nos decían: ‘Esto no es la televisión’. Y estábamos haciendo una serie mega moderna que era Pepa y Pepe. Nos miraban como diciendo ‘¡los de la tele!’ Y, en el teatro, lo mismo. Ahora es mucho más fácil navegar.

“Es mucho más fácil transformar el pensamiento con la comedia que intentar hacerlo con otra cosa más seria” - María Adánez

Tú hiciste en realidad la primera sitcom española Sí, Farmacia de guardia, la primera sit como tal en este país, tal como los americanos la tenían concebida, con su decorado y sus cámaras, fue esa. Luego vinieron un montón. Pepa y Pepe fue el primer formato más moderno a la americana en plan Roseanne. Luego ya vino Globomedia con todos sus éxitos maravillosos: Siete vidas, Aída… Tengo una anécdota, estando en Purmamarca, en el norte de Argentina, una persona en una tienda muy pequeña de la montaña estaba viendo “La que se avecina” y “Aquí no hay quien viva”… Creo que a día de hoy La que se avecina es la serie más longeva, pero porque ha caído Cuéntame y otras como Hospital Central. Eso es curioso, porque creo que se están perdiendo esas series que te acompañaban durante la vida. Tú crecías con esos personajes y eso yo creo que ya no se va a dar más. Ahora todo es una temporada, cuatro capítulos, dos temporadas… Ahora todo es inmediato, rápido, inmediato. Al hacer Aquí no hay quien viva, tuvimos un reconocimiento total. Es una serie que puso de acuerdo a todo el mundo. ¡Ahí no había ni partidos políticos, ni clases altas, ni bajas, todo el mundo disfrutaba de la serie! Ese reconocimiento y saber que estás haciendo algo que forma parte ya de la historia de la televisión, pues es muy satisfactorio, ¿no?

¿A qué achacas el súper éxito de ese formato? Porque representa muy bien lo que ocurre. Alberto y Laura hacen una cosa extraordinaria, saben muy bien cómo hacerle la radiografía a la sociedad y sacarle el humor a raudales. Y para mí también La que se avecina es como un Valle-Inclán, el esperpento, es divertidísimo, es lo que somos nosotros. ¿Y crees que estas series nos han ayudado a los españoles a llevarnos un poco mejor con los vecinos? No tengo ni idea, pero por lo menos nos reímos de nuestras miserias. Total, porque las comunidades son tela, y eso es una medicina para el alma que no veas. Al final, la comedia yo creo que es el arma más inteligente para sanar. Es mucho más fácil transformar el pensamiento con la comedia que intentar hacerlo con otra cosa más vehemente o más seria. Con el sentido del humor va implícita una relajación que hace que cualquier mensaje lo recibamos mucho mejor. Momentos duros tuyos…, ¿cuál resaltarías? Cuando estás haciendo un mal proyecto de teatro, lo pasas peor que si haces una mierda de película o de serie, porque no ves si tiene audiencia, tú estás en tu casa y te olvidas, chao, no lo ves. Pero ¡ostras!, yo he estado en un teatro con 30 personas, ¿eh? Y con 40. Y si no se ríen, te enteras.

Vestido y jersey de punto de Sandro, colgante de Susmies y botas de Guess

¿Y cómo se sobrelleva esto? Pues realmente en la vida, como en todo, se aprende de la adversidad. No se aprende de los éxitos. Cuando todo va bien, no se aprende nada, porque el ser humano se relaja, bajas la guardia, tienes el cortisol tranquilo, entonces estás como en el placer. Pero cuando uno se enfrenta a la adversidad y las cosas no funcionan, ahí hay reflexión y es donde está el aprendizaje. Se aprende más con el cortisol que con el éxito es buena frase… Y a partir de ahora, y te dejo en ese futuro próximo lleno de emoción por tantos trabajos, ¿como te imaginas? Pues haciendo los mejores trabajos. Creo mucho en la experiencia de vida y sin lugar a dudas, mis cincuenta años me lo confirman. Espero poder llevar lo mejor de mí a la ficción, al teatro, al cine y a la tele. ¡Y cantar, hacer un musical también me haría muy feliz! Ves películas como La bola negra y dices, jo, pues ojalá jefas de casting maravillosas como Eva y Yolanda digan, ‘venga, confiamos en María’ para un personaje nuevo. Eso son deseos personales, ¿no? Yo siempre he sido una mujer muy inquieta. No es que me propusiera romper los clichés que de alguna manera están en una profesión, porque los clichés no son algo que fabriquemos los actores. Los actores al final somos unos supervivientes que vamos haciendo lo que podemos y pocas veces elegimos nuestras carreras… Pero si me preguntas por un deseo, quisiera llevar toda mi experiencia al cine, a la televisión y darme el gustazo de poder saltar de la comedia al drama. Hacer muchos más proyectos ¿no?