Entrevista Cara Delevingne, el icono milenial: “Cuando descubro a una nueva mujer suelo sentirme inspirada” Una conversación a cara descubierta con la modelo, cantante y actriz británica. Es una de las grandes embajadoras de L’Oréal Paris y portada de nuestro bookazine número 4. Entrevista Cara Delevingne, el icono milenial: “Cuando descubro a una nueva mujer suelo sentirme inspirada” Una conversación a cara descubierta con la modelo, cantante y actriz británica. Es una de las grandes embajadoras de L’Oréal Paris y portada de nuestro bookazine número 4.

Hay una palabra que no entiendo. Cara Delevingne posee un acento británico muy elegante, con las vocales abiertas y la pronunciación clara, pero dice una palabra que no logro comprender. No me refiero solo a su significado sino a que ni siquiera sabría escribirla: suena a algo como reibeng. Ella arquea sus famosas cejas, se inclina hacia adelante y sonríe llena de vitalidad. Afortunadamente, la mayoría de los misterios se revelan poniendo un poco de atención. Al reproducir de nuevo una grabación, se vuelve al lugar en el que ya se estuvo con aquella persona, para desbrozar frases y rescatar palabras. Delevingne (Londres, 1992) no es solo la modelo y actriz británica más cool de su generación —con permiso de su predecesora, Kate Moss—, sino que es el símbolo milenial de la autenticidad.

UNA MILENIAL

EN PORTADA

FOTOGRAFÍA: VIVIEN KILLILEA/GETTY IMAGES PARA IMDB

Le cuento a Cara Delevingne que estamos realizando esta entrevista para la portada del Bookazine de MAGAS, y responde con un sonido entusiasta, como “uuuuh”. Y me confiesa que tiene un ligero jet lag. Lo que yo veo son, sin embargo, dos ojos enormes, tan abiertos como si fueran dos faros iluminados bajo dos líneas y enmarcados por una melena leonina. Añade entonces que “¡dónde mejor que en París para superar el jet lag! ¡Y más rodeada de estas mujeres!”. Menciona primero a Jane Fonda. Luego, a Viola Davis, a Helen Mirren y a Gillian Anderson. Pero entonces decide detener la lista y aclarar que en realidad todas ellas le encantan. Unas horas después de nuestra conversación, Delevingne participará en Le Défilé de L’Oréal Paris con la Torre Eiffel de fondo. Junto a ella, un grupo de mujeres icónicas desfilará también como emblema de la diversidad. “Es algo muy divertido”, asegura la modelo británica. Siempre nos quedará París. La ciudad más visitada de la Unión Europea lo es 76 sin duda porque contiene una promesa. “Estoy muy emocionada. Me hace mucha ilusión ver a las demás mujeres y qué va a pasar”. “O sea, ¡vamos!”, exclama, con teatralidad; “¡estar aquí!”. Y añade más. “Obviamente, no son solo ellas. Todas las embajadoras de L’Oréal son muy inspiradoras. Es un grupo de mujeres increíbles. Lo siento cada vez que participo en el evento y tengo la oportunidad de verlas; las admiro muchísimo”.

“Creo que mi mayor desafío fui yo misma. He superado todo aquello y siento que ya estoy al otro lado” - Cara Delevingne

¿Cuáles son las mujeres que más aprecia? “Admiro también mucho a las de mi familia”, añade, aludiendo seguramente a su madre Pandora, conocida estilista, y a sus hermanas Chloe o Poppy. “En general, siempre que conozco a una mujer y descubro su historia, suelo sentirme inspirada. Las mujeres son criaturas inspiradoras, ¿no crees?”, me pregunta de vuelta. Claro que lo pienso, y vaya si lo creo; borré la letra “a” de mi último ordenador portátil escribiendo entrevistas realizadas a mujeres de todo el planeta. Nacida a principios de los noventa en una familia de la alta sociedad británica, Cara Delevingne se crió en el privilegio hasta que comenzó su carrera como modelo, logrando su primer éxito mundial cuando Christopher Bailey la eligió como imagen de Burberry en 2011. Después, otras firmas como Chanel la reclamaron enseguida. De Karl Lagerfeld se cuenta que cayó ren- dido al segundo de conocerla. Y que una vez, cuando ella estaba nerviosa entre bambalinas, la ayudó a recuperar la seguridad en sí misma. “Todas quieren ser libres como ella”, afirmó el recordado diseñador, apodado el Káiser de la moda.

Cara Delevingne durante el ensayo para Le Défilé que L’Oréal Paris organizó a los pies de la Torre Eiffel el pasado mes de septiembre

Según leo, su familia la llamaba desde pequeña con el apodo monster. Está claro que ha vivido bajo sus propios códigos. Desde hace años, es considerada una role model por su manera de interpretar y desafiar al mismo tiempo las líneas rojas de lo esnob. El fin de semana de nuestra entrevista, según puedo ver, Delevingne estaba paseando con Los Javis por la Ciudad de la Luz. Activista, defensora de los derechos LGTB —se define como de género fluido y se la relaciona con la cantante Minke—, a medida que la década de 2010 la consagró en el universo de la moda, decidió encaminarse hacia la interdisciplinariedad. Otra forma de rebeldía. En la interpretación, debutó con un pequeño papel en la adaptación de Anna Karenina (2012), y poco a poco fue encadenando éxitos como protagonista de la adaptación de Ciudades de papel (2015). También fue superheroína del Escuadrón Suicida (2016) de DC Comics, estuvo en la adaptación dirigida por Luc Besson Valerian y la ciudad de los mil planetas (2017), o en la serie de fantasía Carnival Row junto a Orlando Bloom durante varios años. Desde luego, hay algo muy misterioso en Cara Delevingne. No es solo su energía personal. Algunas de sus frases, al volver a escucharlas, pueden tener distintos significados. Por ejemplo, cuando después dice “I am a lyric person”, puedo entender que se fija sobre todo en las letras de las canciones o que es una persona con tendencia a lo poético. En la música, ha colaborado con Fiona Apple, BJ Burton o Amelia Meath, y este pasado mes de septiembre publicó su álbum de estudio debut Not Normal (Warner Music).

CADA FAMILIA ES

FELIZ A SU MANERA En el último capítulo de The Book of Snobs [“El libro de los esnobs”] del novelista, periodista e ilustrador británico de la época victoriana W. M. Thackeray, el final sirve de resumen: en sociedad, hay muchas cosas desagradables que hay que tragarse, y con una sonrisa. La vida de Delevingne ha transitado, como la de cualquier otro ser humano, no exenta de complicaciones por el hecho de descender de una saga relacionada con la familia real. Lo bueno al respecto es su conocida propensión a hablar de cualquier tema profundo sin tapujos, y con deseos de 78 aportar una visión sobre la procrastinación, las adicciones y la salud mental. Todos ellos temas por los que se ha sentido atravesada en algún momento de su existencia.

Con el look rojo de Georges Chakra que lució en el gran desfile final parisino

¿Cómo mantienes hoy el equilibrio mientras alternas entre momentos intensos, proyectos artísticos y tu vida personal? ¿De qué manera logras ese balance? Transicionando. Es complicado, pero me encanta ser capaz de hacerlo. Se trata de adaptarse y cambiar rápidamente; casi como cambiar de rol. Pero creo que lo más importante, como dijiste en tu pregunta, es mantener el equilibrio. Intentar estar siempre en tu centro. Trato de cuidarme de verdad: dormir, hacer el trabajo de preparación para cada cosa nueva. Antes solía procrastinar, pero ahora me esfuerzo por preparar lo siguiente mientras trabajo en los proyectos actuales. Es una habilidad que no tenía, pero creo que me estoy volviendo muy buena en ello. ¿Muy buena? Bueno, ¡sin duda estoy mejorando! [se corrige] ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu carrera y cómo lo superaste? Creo que mi mayor desafío fui yo misma. Me interponía en mi propio camino y me autosaboteaba. Todo eso surgía de no quererme a mí misma; pero decidí estar sobria, conocerme de verdad y entender que soy una persona digna de ser amada. Eso cambió las cosas. He superado todo aquello y siento que ya estoy al otro lado. No siempre ha resultado fácil, pero esa ha sido, sin duda, la etapa de mayor evolución y crecimiento de toda mi vida; lo percibo como algo realmente especial y me hace sentir muy orgullosa de mí misma. ¿Te gustan mucho los animales? Sí, me encantan. He leído que tu animal favorito es el león, que casualmente es también el símbolo de nuestra publicación. ¿Por qué te gustan tanto los leones? [Sonríe] Me fascinan, al 100%. Creo que todo empieza porque soy Leo; por eso me encantan. Son valientes, son jodidamente cool, me maravilla su aspecto. Me gusta cómo se muestran: imponen respeto, incluso son atemorizantes, y eso es genial. Me encantan los gatos, los felinos, su lugar en la cadena alimentaria, lo que representan, su fuerza, su valentía y su forma de moverse: resulta casi hipnótica.

“Me encantan los leones, valientes y jodidamente ‘cool’. Me maravilla su aspecto. Me gusta cómo son: imponen respeto” - Cara Delevingne

DE LA MODA A LA

INTERPRETACIÓN

En el desfile P/V 2018 de Burberry, el último de Christopher Bailey para la firma británica en la London Fashion Week (2018)

Comenzamos entonces una breve disquisición sobre cuál sería una buena definición de elegancia, y si ella misma encuentra esta definición en relación al concepto de autenticidad. Responde dudando, con naturalidad. “Buena pregunta. ¿La elegancia? ¡La elegancia es algo a lo que yo aspiro! No me siento una persona súper elegante. No sé, hay quien sí lo es, y de un modo muy auténtico. ¿Es algo que tienes?”, me devuelve la pregunta. En dos segundos, la mujer que, afortunadamente, Bailey y Lagerfeld eligieron entre miles para representar una época, continúa con su propia reflexión. “Si pienso en la elegancia, me imagino a las bailarinas. Y la danza es una disciplina muy dura. Pero, al mismo tiempo, estoy segura de que hay personas que pueden ser naturalmente elegantes. Ni siquiera sé si son cosas similares [duda]”. Se detiene otro segundo más. Y resuelve el asunto con una expresión de alegría. “Sí. Creo que la elegancia es algo a lo que yo aspiro, especialmente en este desfile. Pero pienso que todo el mundo tiene su propia forma de ser auténticamente elegante. Eso tiene sentido [expresa con el rostro que ha llegado a su posición final]”.

En el desfile de Chanel O/I 2019-20 en la Paris Fashion Week (2019)

La moda ha evolucionado drásticamente desde que pisaste la pasarela por primera vez. ¿Qué cambio en la industria celebras y cuál crees que aún requiere trabajo? Diría que los aspectos de inclusión y diversidad han mejorado. Pero creo que todavía queda trabajo por hacer. Lo que realmente llama la atención de tu trayectoria es que realizas un trabajo interdisciplinar que abarca diversas formas de arte. ¿Qué aspecto único encuentras en cada una, distinto de las demás? ¿Cómo combinas esas energías? Bueno, son experiencias totalmente distintas; aunque soy la misma persona, sin duda requieren habilidades diferentes. Hay aspectos específicos que aportas a cada campo. En la música, tienes que saber qué quieres realmente, qué deseas expresar, qué sonido buscas y cuál es tu visión. En la actuación, en general tienes que ceder el control para construir el personaje; realmente debes dejarte guiar por el director, el editor y el estudio, tienes que soltar las riendas y convertirte en lo que te piden que seas. Aquí, en este desfile con L’Oréal, la sensación es muy diferente, porque ellos realmente celebran tu individualidad; así que, en cierto modo, puedes ser más tú misma.

“¿La elegancia? ¡Es algo a lo que aspiro! No me siento una persona superelegante” - Cara Delevingne

En cuanto a la actuación, ¿qué tipo de personajes te atraen más? No creo que exista una regla fija sobre qué papeles me atraen. Supongo que todo depende de los guiones. Se trata del personaje: ya sea una mujer muy fuerte y poderosa, o alguien que está algo rota. Al fin y al cabo, todos los seres humanos tenemos defectos y estamos rotos de alguna manera; así que se trata de explorar esa lucha interna en cada personaje. También influye mucho con quién actúas, o a quién te enfrentas. Hay papeles brillantes con guiones terribles, o viceversa. Creo que sí, que tiene que ser una melange de factores [usa la palabra en francés para hablar de mezcla]. ¿Tienes una película favorita, tu preferida absoluta de todos los tiempos? Esa es la pregunta más difícil. En realidad, no; creo que es complicado elegir películas porque la elección cambia según el estado de ánimo. Pero mi banda sonora favorita —para mí, recalca— es la de Romeo y Julieta; me evoca totalmente a Londres. Es preciosa. No sé si ayuda como respuesta.

En la gala de los premios GQ en Londres vestida de Burberry Prorsum (2014)

Claro que sí. Porque nos conecta con otra de tus pasiones. Para ti, ¿existe algún elemento específico que eleve la música? Explícate [sonríe]. ¿Hay algo que realmente te conecte con una canción, o algún elemento que te haga fijarte en ella? ¿En general? Ah, yo soy muy de la letra; me encantan las letras, pero también me importa cómo encajan dentro de la canción. Me fascina la emoción que hay detrás, a veces es algo muy concreto lo que me llama la atención, a lo mejor solo la cadencia, el ritmo o la sonoridad… Siempre es la combinación de elementos lo que cobra sentido para mí. Pero, sin duda, me impresionan las letras y la narrativa [pronuncia despacio en inglés, subrayando las vocales de la palabra storytelling]. ¿Crees que hay alguna faceta creativa que aún no hayas explorado del todo —como la dirección de proyectos—, y en la que quieras profundizar próximamente? Sí, me encantaría escribir algo y dirigirlo. Ya he actuado como directora de videoclips, y me gustaría poder hacerlo con mis propios guiones en algún momento. Pero siento que ya tengo bastante entre manos por ahora. Aunque, sin duda, algún día lo haré.

Cara Delevingne en una de las actuaciones de su primera gira como cantante el pasado mes de junio en Londres

MOTIVAR

O INSPIRAR Hoy está muy contenta de volver a desfilar en París con todas las mujeres que la inspiran. Sobre el tema de la belleza –explica–, le gusta ser cauta. Sostiene que “es difícil” aconsejar rituales o rutinas de forma generalizada porque dependen de “los tipos de piel” y “de los hábitos”, y está realmente convencida de que “cada cual debe encontrar qué es lo que le funciona, no copiar una rutina de otra persona”. Pero sí rescata un tip. “A mí, personalmente, me encanta la mascarilla facial Revitalift Glass Skin, me la puse la noche pasada”, explica. Y comparte algo más sobre su día a día. “Me levanto por la mañana, hago estiramientos y ejercicios de respiración, 80 y no miro el teléfono. Eso calma mi mente. Porque si tu mente no está bien, nada lo está. Eso es lo que hago”. París arde en preparaciones, y debemos terminar la entrevista de MAGAS con Cara Delevingne. Me agradece el tiempo que le hemos dedicado. Sigo pensando durante unos segundos en su energía personal, en su deseo de conectar a través de temas humanos, cuando me quedo helado y caigo en la cuenta. No necesitaré volver a la grabación días después para averiguar la palabra que Cara Delevingne estaba diciendo. Reuben. Esa palabra tan misteriosa era yo mismo. Me estaba llamando por mi nombre, lo que es síntoma de su interés por la cercanía y la conexión auténtica con los demás.

En la boda de la princesa Eugenia de York en Windsor (2018)