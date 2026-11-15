Entrevista La ascensión a "reinas" de Silvia Abascal, Adriana Torreberajano y Javiera Sky: 240 países celebran su éxito y complicidad Las tres estrellas, que suman miles de seguidores, protagonizan la última temporada de la serie "Reina Roja", que se estrena a nivel mundial. Quienes ya la han disfrutado recomiendan verla en un día. Entrevista La ascensión a "reinas" de Silvia Abascal, Adriana Torreberajano y Javiera Sky: 240 países celebran su éxito y complicidad Las tres estrellas, que suman miles de seguidores, protagonizan la última temporada de la serie "Reina Roja", que se estrena a nivel mundial. Quienes ya la han disfrutado recomiendan verla en un día.

En la cafetería del hotel Emperador, las cristaleras que van del suelo al techo parecen pantallas de cine por las que pasa gente caminando. Desde el exterior, ocurre exactamente al revés, y por eso algunas personas se detienen y se quedan mirando la que seguramente sea la escena más cinematográfica de la Gran Vía. De izquierda a derecha, en el mismo sofá, están sentadas Silvia Abascal, Adriana Torreberajano y Javiera Sky. Juntas, con evidente complicidad, suman miles de fans.

En realidad, nos encontramos ante de tres actrices cuyas carreras tienen una trayectoria in crescendo: Javiera está comenzando una fulgurante ascenso; Adriana ya es conocida por series como Muertos S.L. o Amar es para siempre, pero ahora se consolida; y Silvia nos ha acompañado, durante cuatro décadas, con decenas de personajes en las ficciones de más éxito. Paula Ortiz Couder, el sueño de una madrileña en la NASA: "Lo que hacemos es arriesgado, pero por eso trabajamos duro" Salta a la vista que durante el rodaje de Reina Roja. Loba Negra [Prime Video], el proyecto que ahora presentan juntas, han conectado. Hace una broma Adriana, que dice “yo estoy aquí en la mitad del sofá, parezco la hija de Javiera, ¡sí, mami!, ¡pídeme una manzana por favor!”. Silvia y Javiera se ríen. Hay una manzana roja de hecho que reluce apoyada en un platito, junto a unas botellas de agua. Es evidente que se cuidan mucho a nivel personal pero también entre ellas, lo cual, como luego entenderé, ha sido una de las claves de esta nueva entrega.

Silvia lleva un jersey de Arket y pantalón de H&M. Adriana una chaqueta de Zimmerman con pantalón de HERNO y mocasín de Tolds. Javiera vestido de H&M Studio, mocasines con tachuelas de Tods y joyas de Uno de 50.

La serie se estrena simultáneamente en medio planeta y, al igual que ocurrió con los libros en los que se basa, se ha convertido en un fenómeno global. Hay un poco de revuelo en el zaguán. Los representantes de las tres actrices suben y bajan los escalones que separan la cafetería de la recepción, atendiendo a llamadas. Se nota que están en un momento “prime”.

Además de esta serie, Adriana Torreberajano (Barcelona, 1991), estrenará pronto la película Burundanga en cines de la Gran Vía: comenzó muy joven en la interpretación, y se hizo conocida con series como Hospital Central, Tierra de Lobos o Machos Alfa además de con películas como La Sombra de la Ley. Silvia Abascal (Madrid, 1979) estará con las próximas películas Todo Arte y Entretierras: la conocemos por series pioneras como Pepa y Pepe, amén de sus nominaciones a los Goya por clásicos como La fuente amarilla o La dama boba. Javiera Sky (Moscú, 1994) ha trabajado ya en algunos cortos y videoclips, y la volveremos a ver muy pronto en cine con un nuevo proyecto.

“A mí me pone mucho más un actor enfrente y un buen texto que un helicóptero, una azotea, o un gran salto mortal” - Silvia Abascal

Silvia se recoloca en el extremo izquierdo del sofá, comentando cómo ha ido la sesión de fotos con Magas y todas se disponen a conversar. Les digo que me parece una suerte poder estar en este lugar. Abren los seis ojos de par en par, todos claros, a la luz del ventanal. “¿Por qué?”, pregunta Adriana Torrebejarano. Mariam, la afgana que huyó de los talibanes y ayuda a su familia desde España: "Mi hermana quiso suicidarse" Les explico que he terminado de ver la serie justo la noche anterior y ahora las tengo delante. “¡Ojalá pudiera yo! ¡Es verdad!, dice Adriana, “imaginaos, ver una serie y al día siguiente conocer a todas las actrices”. Comienza la entrevista con las tres actrices del momento.

Chaqueta de cos y vaquero de uniqlo

La ficción está ahí siempre para acompañarnos ¿no? Da igual la edad o el momento extravagante que la realidad nos esté imponiendo, siempre tendremos ese refugio… Silvia: Yo, hace poco, estaba haciéndome las uñas, ¿no? En un salón de uñas [sonríe], y al lado estaba una chica con los cascos, viendo una serie en el móvil. En concreto, una escena en la que salía un compañero con un trabajo descomunal. Y yo pensaba ‘¿tú sabes eso, lo que ha costado?’. Echo de menos otras maneras de consumir ficción, ¡parar un poco para ver al menos un capítulo entero sin distracción!

¿Se consume ya demasiado rápido la ficción? ¿Por qué la necesitamos tanto? Silvia: Ahora la ficción la consumimos de una forma descomunal. La realidad está muy dura, ¿no? Hay tanto, tanto, que ni siquiera se memorizan los títulos. Uno ve una cosa y al día siguiente otra. Y se pregunta ‘¿qué vi ayer?’ o ‘¿cómo se titulaba?’. Adriana: Hay mucha necesidad de evadirse, yo creo. Yo lo hago igualmente, eso de verme una temporada en un día o dos, pero cuando me lo dicen de algo mío, ¡me duele más! [se ríe]. Es alucinante que estemos hablando de una serie que ha costado seis meses solo de rodaje y años de preproducción y nos lleguen comentarios de gente que se ha visto la temporada 1 de Reina Roja en un día y la temporada 2 en otro. Javiera: Es una manera de viajar instantánea, de salir de nuestra rutina. Es salir de nuestra vida, meternos en otras, ver cómo vive otra gente. La ficción puede servirnos para visualizar algo que queremos y, al contrario, también ayudarnos a ver lo que no queremos ser. Yo me hago amiga de los personajes cuando me gusta mucho una serie, son mi compañía, me acompañan, ¿verdad?

[Asentimos] Loba Negra es el título de la nueva temporada de la serie Reina Roja, basada en la famosa trilogía best-seller… ¿cómo es, si me permitís preguntarlo primero, la sensación de rodar una escena que se va a estrenar simultáneamente en doscientos cuarenta países? Silvia: No lo tienes en la cabeza. No puedes pensar en eso. Adriana: Yo tampoco. Javiera: Desde que estás rodando hasta que se presenta la serie, a lo mejor faltan dos años para que salga. No lo piensas.

“Los tres personajes son mujeres muy inteligentes con objetivos muy claros” - Adriana Torreberajano

Vaquero de Zara con blazer y jersey de GANT

¿Cuál creéis que es la razón adictiva de esta serie? Javiera: Que está muy bien adaptada del libro. Cada cosa lleva la siguiente, tiene un ritmo súper fluido, todo encaja y se va conectando. Adriana: Yo creo que es porque, como dice un personaje, nada es lo que parece. Es trepidante, sin ser una roadmovie. Todos los personajes como viajando, estamos en constante movimiento. Silvia: Y todos los personajes femeninos son muy inteligentes, estrategas, supervivientes. Yo creo que es fundamental también que la columna vertebral de esta serie, y de los libros, es que la pareja protagonista no sea una relación: son un hombre y una mujer, y no hay ninguna tensión sexual [se refiere a la pareja que interpretan Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian]. Es otro tipo de intimidad. Se trata de una producción muy ambiciosa… Silvia: Sí que tiene despliegue de producción enorme, está fenomenal hecha, ¿no crees?

Es evidente ese presupuesto desde la primera escena, que comienza con un cuerpo flotando en Madrid Río… ¿Cómo preparasteis esos personajes tan oscuros? ¿Os basasteis en los libros? Adriana: Sí, yo empecé a preparar mi personaje desgranando mucho el libro. Quería encontrar detalles que me ayudaran a complementar los guiones, porque después de tantas versiones, hay muchas cosas que se quedan perdidas. Koldo [Serra de la Torre, el conocido director y guionista] me aprobó la idea de complementar a esa Lola de los guiones, buscando detalles que me ayudaran a no juzgarla, a entender su viaje, sus objetivos y a comprender su huida. Es un personaje que está en modo supervivencia, que se busca la vida para darle un sustento a su hijo y está en pleno duelo por su marido. Javiera y Silvia, ¿empezasteis también por los libros? Javiera: Yo empecé por el guion porque mi personaje tenía una preparación física bastante contundente, aunque ya venía formándome de años para este tipo de papeles, lo que hice fue construir a Loba Negra primero y luego contrastarla con la lectura. Ver cómo la intuía y cómo era realmente. Fue súper interesante el proceso. Silvia: Yo, en mi caso, no conocía los libros de Juan. Empecé por el guion, pero luego sí que leí el libro y busqué entender algo importante: por qué mi personaje, la comisaria Romero, cruza una línea muy importante. Ella es una comisaria impecable, con una gran carrera, pero está agotada, después de muchos años luchando contra un monstruo enorme de mil cabezas. Una vez que cruza esa línea, va cuesta abajo y sin frenos. A través del libro entendí más, en los libros se aportan más detalles que en los guiones, porque los guiones tienen que resumir.

Lorca decía que el teatro es la literatura puesta en pie. Vosotras tenéis que coger un texto y ‘ponerlo de pie’, hacer que esos personajes que ya son muy conocidos en el imaginario de millones de lectoras y lectores ‘vivan’, ¿tiene eso algo de mágico? Adriana: Es verdad que es un poco más difícil cuando adaptas un libro, porque hay cosas que se sostienen en las páginas, entre frases, pero luego en pie hay que darles una vuelta. ¿Cómo desarrollas un capítulo entero con una acción brutal, que luego corresponde solo a dos páginas? Es muy complicado, y ahí Koldo y los guionistas de la serie han hecho un gran trabajo. Silvia: Un trabajazo. Yo quiero resaltar al equipo técnico, capitaneado por el director, porque ha sido un rodaje difícil. Es una pedazo de producción. Yo cuando estaba estudiando el guion, en muchas secuencias me preguntaba ‘guau, ¿cómo se podrá hacer esto?’. ¿Y cómo fue el rodaje? Silvia: Rodamos desde octubre a febrero de 2024. Cinco o seis meses mucho en exterior, ida y vuelta, con mucho frío.

¿Cuál fue la escena más difícil? Adriana: Lo tengo claro. Coincidí con Silvia yendo a Málaga en el AVE y le confesé mi mayor miedo. ‘Yo tengo un capítulo muy complicado, que es el 4’. Silvia: Es verdad. Toda la escena. No puedo desvelar mucho. De hecho, siempre le digo a Koldo que en realidad rodamos un “corto”: hay escenas rodadas en noviembre, otras en febrero, con muchos meses de diferencia. Hay mucho racord emocional, imagínate, más de veinte secuencias y ninguna estaba en orden, ¡no pensaba ni siquiera que algo así se podría hacer! Javiera: En mi caso, la escena que más trabajo requirió fue la de la pelea en el garaje. Construimos una coreografía desde cero, paso a paso con el coordinador de acción. Probamos muchas cosas, lo cambiamos varias veces y se rodó en jornada nocturna, a las cuatro de la mañana, fue mucho más difícil de lo que se ve. Silvia: Mi personaje es un personaje muy contenido, las emociones por las que transita no las muestra. Es muy fría, controladora y, para mí eran importantes por ejemplo los interrogatorios. Como actriz es lo que más me gusta: a mí me pone mucho más un actor enfrente y un buen texto que un helicóptero, una azotea, o un gran salto mortal.

“Tuve una educación rusa fuerte, de ‘te aguantas y ni pío ni mu ni nada’” - Javiera Sky

Compartidnos algo que sí que vincule vuestra forma de ser, aunque sea una pincelada, con vuestros personajes. Adriana: Creo que afortunadamente nos quedan lejos a las tres [sonríe]. Javiera: Sí, la parte violenta claramente me queda muy lejos, pero me identifiqué con la disciplina y la educación de Loba Negra. Yo tuve una educación fuerte, de ‘te aguantas y ni pío ni mu ni nada’. Cuando terminé este rodaje fui a visitar a mi tía, que también es mi madrina, porque a mí me me bautizaron cuando tenía seis años. Y me recordó que yo sostenía ese día una vela que empezó a gotear y me aguanté. Ella me miraba así de ‘te quiero quitar la vela’, pero yo me quería aguantar. Me vino ese recuerdo, casi como en la película Ratatouille. Algo en común, además de eso es el deporte, la disciplina. Silvia: Yo me podría parecer en que mi personaje es muy observadora, yo también tengo eso. Y a veces prefiero escuchar a hablar. Pero ella es muy rígida con el cuerpo, muy contenida y yo amo la danza. Estoy formada y además soy flamenca. Yo bailo, es mi manera de desahogar en la intimidad. Adriana: Si tuviera que rescatar algo en lo que me parezco a ella, sería la parte en la que he intentado humanizarla. Creo que en la naturalidad, así que en eso se parece a mí: me da igual estar comiendo en un restaurante de lujo que un menú del día a pie de calle. Soy agua, soy Escorpio y me amoldo a todo. El otro día hicimos promo Juan y yo y él me dio gracias por eso mismo, por humanizarla, porque era una…’ [suena un ruido de fondo y ella dice ‘me han quitado el insulto’]. Javiera: Adriana, mientras no esté descalza…

Total look de H&M Studio, mocasín de Tods y joyas de Uno de 50

[Las tres se ríen. En el futurible, quisieran volver a coincidir y lo piden al destino. Hablan incluso de un spin-off (o serie derivada). Adriana enseña unas fotos en su móvil de una prótesis de sus pies, unos sofisticados zapatos de goma que usó para no caminar descalza] Adriana: Como tenía que estar los dos primeros capítulos descalza por Marbella, el departamento de efectos me diseñó unas botitas que son réplicas de mis pies, porque tenía que andar por asfalto, cemento y piedras. El diseño de producción está muy desarrollado. Salta a la vista que os lleváis bien. Hagamos una descripción cruzada de qué es lo que resaltaríais de vuestras compañeras… Adriana: A mí me gusta mucho de mis compañeras cómo han llevado a cabo sus personajes, porque son mujeres muy inteligentes con objetivos muy claros. Tengo que resaltar el trabajo de ambas: de Javiera, que está descomunal a nivel de acción. Me gustan mucho los detalles que aporta el personaje, simplemente con una respiración, una mirada, creo que ha llevado a Loba Negra a otro nivel. De Comisaría Romero me encanta su contención, lo que aguanta: hay momentos en los que se corta el aire. Adoro una escena cuando Silvia coge un chicle y empieza a masticarlo como si fuera toda la rabia que tiene contenida, como si fuera una vaca rumiando. Los tres personajes tienen muchas capas que no dejan ver absolutamente nada, pero a la vez tienen sus motivos. Silvia: Resaltaría todo lo físico que tiene la loba y al mismo tiempo compartimos contención porque ella es fría. No es excesiva para nada. A Lola creo que le has dado mucha humanidad. Eso está bellísimo. Y cómo incluso con su ambición, su estrategia, se entiende. Y me parece que el casting es perfecto. Javiera: He tenido momentos muy increíbles, viéndolas trabajar. Por ejemplo, en la parte de la nieve, ¡qué fuerza tiene esta mujer! Me cayeron las lágrimas [señala a Silvia]. Con Adri me pasó igual, me encanta la energía que ella trae al set, lo bien que hace sentir a las personas, lo maja y graciosa que es. Adriana [ríe]: Me gusta disfrutar en un set, ya que lo pasa mal mi personaje, me gusta disfrutar y pasármelo bien. Porque estamos para pasarlo bien. Y yo creo que somos tres que nos hubiera encantado tener más metraje las tres juntas, entre nosotras. Javiera: Queremos un spin-off juntas.

Parece que todo esté muy planificado. ¿Alguna anécdota que no conozcamos y podáis compartir? Adriana: Teníamos una coreografía con una pistola en la que yo caía redonda al suelo. Todo estaba coreografiado al milímetro, el golpe pasaba estratégicamente con la cámara para que yo no fuera golpeada y cayera. Pero… Javiera: Por dos milímetros. Ay, qué rabia. Adriana [con risa, continúa]: Me dio en la cabeza, caí redonda al suelo, noqueada. Y perdí la curvatura cervical. Me tuvieron que llevar a urgencias. No pude rodar más ese día. Tuve mucha rehabilitación para recuperar la curvatura. Javiera: Como nosotras no podíamos cortar, seguimos. Adriana: Yo veía a Javiera siguiendo con la escena, le caían dos lágrimas de ‘cómo lo siento’. Javiera: ¿Dirías que esa fue la buena toma, porque fue la real? Pues no, quedó too much, ¡demasiado real! Pero todo vuelve. Secuencias más adelante, yo me di a mí misma con la misma pistola, en una de esas escenas en las que estoy disparando.. Silvia: ¡Yo no me di con nada! [sonríe].

¿Y en el futurible? Adriana: Yo le pediría al universo un proyecto tan bonito y especial como este con vosotras. Cuando sea, cuando me toque, pero ojalá venga algo tan potente y, sobre todo, con un equipo tan familiar y bonito. Silvia: Yo me sumo, de cabeza. Javiera: Otro proyecto con Koldo Serra. Y que Loba Negra se vea ahora por todas partes. Por el momento, estas tres mujeres extraordinarias compartirán pantalla en 240 países y territorios: un momento histórico el actual en el que, en pocos días, una actriz puede convertirse en un icono con visibilidad global, y pasar a tener miles de fans, incluso millones. Tan solo con abrir la sesión en nuestro dispositivo, nos invitan a sumergirnos en un mundo fantástico creado para el papel pero adaptado a la pantalla con muchos medios. Larga vida a las reinas.