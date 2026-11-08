Entrevista Marta Hazas, actriz: “Prefiero ser una naranja entera y tener un medio limón que me dé vidilla” Protagoniza junto a Amaia Salamanca Hechos probados, un drama judicial que inaugura el género true legal en España. Entrevista Marta Hazas, actriz: “Prefiero ser una naranja entera y tener un medio limón que me dé vidilla” Protagoniza junto a Amaia Salamanca Hechos probados, un drama judicial que inaugura el género true legal en España.

2026 ha sido un año pleno para Marta Hazas (Santander, 1971). El 20 de noviembre estrena Hechos probados, película que protagoniza junto a Amaia Salamanca y dirige Luis Arranz. Es un drama judicial que inaugura el género true legal en España. Con un trasfondo de thriller, la película trata la difícil relación entre dos hermanas, ambas abogadas, que tienen una manera diferente de entender la vida y la profesión. Marta ha disfrutado mucho interpretando a Inés. Con Amaia Salamanca ya había coincidido y tiene muy buena sintonía. A veces, cuenta, cuando rodaban en exteriores “nos escapábamos a comer o a cenar a un restaurante cercano que nos encantaba. Te mantiene la vidilla en el rodaje”.

Se supone que las actrices, a partir de una cierta edad, tienen menos oportunidades, pero Marta Hazas no para de trabajar. Además de Hechos probados, en 2026 ha protagonizado una serie, una obra de teatro junto a su marido, Javier Veiga, y otras dos películas: Una de Gracia Querejeta con Diego Martín y Natalia Verbeke y otra, por estrenar, de Álex de la Iglesia, con Carmen Maura y Blanca Suárez. Marta Hazas: “Hay paro y poca gente afortunada que pueda vivir de la profesión” La obra de teatro, Un matrimonio sin filtros, está teniendo muy buena acogida y anda de gira. En ella Javier Veiga y Marta Hazas son marido y mujer, como en la vida misma. Señalo que la gira coincide con el periodo electoral: “Calla, calla. No mezclemos cosas bonitas como el teatro con la política”, contesta Marta riéndose.

Chaqueta de COOSY, pantalón de cuero de TWINSET, botas de BOBBIES, anillo de SWAROVSKI, gorro y pendiente a modo de broche de H&M STUDIO

La entrevista se realiza aprovechando un viaje esporádico de la actriz a Madrid. De Canarias, la obra irá a Baleares. Siendo una fatalista optimista, reza por que pase la dana, porque teme que la escenografía que viaja en barco no llegue. Hay una algarabía en el cuarto donde está el equipo de producción de este reportaje: estilistas, maquillador, equipo de Magas. Se oye la voz rasgada de Marta, “la Hazas”, como la llaman en el mundillo. Tiene fama de divertida. Simpática, pronta a la carcajada, se ríe también con los ojos. Está en un momento dulce. Marta Hazas (48): "Tener hijos no es para mí. Tuve muy claro que de los 30 a los 40 no me apetecía pasarlos criando" En una entrevista cuando era muy jovencita decía: “Hola, soy actriz y me gustaría poder seguir diciendo esto cuando pasen los años”. Porque se ha entregado a su vocación, asegura que el síndrome de impostora no va con ella.

Es ágil y tiene complexión atlética. En Bandolera aprendió a montar a caballo y a disparar, afición, la primera, que mantiene. Dice que es más complicado interpretar a una persona normal como la Sara de Días Mejores, que a una extraordinaria. De la Clara de Velvet señala que era “pizpireta, pero avanzada a su tiempo”. Marta de Pequeñas coincidencias es “una mujer que se enfanga mucho en la vida, como nos pasa a todas”. Entre muchos otros papeles, ha interpretado a Marimar en Machos Alfa, Laura en Gran Hotel… Y, ahora, Inés, en Hechos probados.

“La vida se complica y estas dos hermanas recorren el camino inverso” - Marta Hazas

Cuando se estrena una película o una serie en la que ha trabajado, ¿va corriendo a verla? Sí. No me castigo. Me gusta verme para aprender y mejorar. Además, construir el papel es un trabajo de equipo. Se la ve en su salsa dirigiendo una empresa de asesoramiento legal en Hechos probados. ¿No le ha picado el gusanillo? ¡Qué va! Solo me divierte interpretar el personaje de abogada. Y en un juicio me encantaría decir eso de “¡Protesto!” (se ríe). Pero en la vida real no. Creo que, además, me costaría defender ciertas causas. La película está basada en hechos legales. Yo no sabía que se podía contratar un seguro de asesoramiento legal. Ha sido muy interesante descubrir cómo se trabaja en las Legaltech. Tratamos casos como un acoso escolar en redes y una negligencia médica.

Americana cruzada con pompón de plumas de avestruz, pantalón, camisa de popelín y cinta de terciopelo de PEDRO DEL HIERRO y botines de MASCARÓ

Esta película trata de la relación entre dos hermanas y sus carreras profesionales, mientras las relaciones de pareja son más que secundarias. Exacto. Además, me parece interesante ver dos modelos de mujeres tan distintos. Igual en otros tiempos la historia hubiera tratado de una pareja y su tensión sexual no resuelta. Ahora no. Las protagonistas son dos hermanas -que es una relación muy chula para trabajar- con personalidades distintas. Vemos cómo chocan y cuáles son sus conflictos. En resumen, dos mujeres con las que te puedes identificar.

¿Cómo prepara un papel? En este caso el de Inés. Depende, cada trabajo es un mundo. Me gusta mucho ir siempre con la letra sabida, saberme bien el guión. En Hechos probados interpreto a una persona normal, que es una profesional. He disfrutado mucho con el personaje de Inés. Los ensayos con los compañeros han sido geniales. Con Amaia Salamanca tengo muy buena sintonía. En la película es mi hermana. El hecho de llevarte tan bien en la vida real te hace poder llegar más lejos, llevándote mal en la ficción. ¿Es más fácil? Claro, porque te permites ciertos lujos. Con alguien con quien no tienes feeling hay cosas que no puedes improvisar o con las que no puedes jugar tanto. Con la confianza que tengo con Amaya, con el equipo y con Elena Furiase, con quien había coincidido en El Internado, ha sido muy fácil.

En Hechos probados, Delia -Amaia Salamanca- es fría, brillante y tiene el cabello oscuro, mientras Inés -usted- lo tiene más claro y es más sensual… Que sepas que llevo peluca en esta película. Nos apetecía hacer un cambio. Inés es una mujer que no se arregla tanto, que no tiene tiempo para ir a hacerse unas mechitas a la peluquería… Peluquería y Maquillaje han hecho un trabajo chulísimo. También el director de fotografía para que no cante la peluca. Es que me la podría poner ahora. El personaje que interpreta Amaia Salamanca tiene, al principio, muy poca empatía. Es una mujer más apretada, más fría que yo. Yo soy más cercana y empática con mis compañeros de trabajo. Ella es más panther, más tiburón de los negocios, y yo valoro más tener una vida personal. Lo que pasa es que la vida se complica y creo que estas dos mujeres recorren el camino inverso.

“Llevo años en la profesión y, aunque tuviera una cara de 15 años, no me apetecería seguir haciendo de colegiala” - Marta Hazas

Su marido en Hechos probados es su marido real. En la película, cuando os vais a separar, uno de los principales escollos es el reparto de la casa. ¿Eso aparece también en vuestra obra de teatro Un matrimonio sin filtros? Hay casualidades infinitas, pero son muy diferentes y el tono es bien distinto. De hecho, al principio de la película ya nos vamos a separar. Incluso te puedo decir que hay una infidelidad, pero nada más. Un matrimonio sin filtros continúa de gira. ¿Ha ido evolucionando la obra según la habéis ido representando? Se trata de un guión muy cerrado y la comedia tiene un timing muy matemático, casi de partitura musical, pero sí hemos afinado cositas, cambiado algún trocito de texto, porque también la actualidad manda. Lo maravilloso del teatro es que es algo vivo.

Camisa vaquera y jeans de TOMMY HILFIGER, mocasines de BOBBIES, pañuelo de MARGUI BRAND, pulsera de CXC y anillos de SWAROVSKI

¿Hay diferencia entre el público de distintas provincias? Sí, hay diferencia. Hay sitios que tienen mucha tradición de teatro, otros menos. También se nota el tipo de teatro, porque no es lo mismo una sala que en un auditorio de esos en los que estás lejos. Pero lo que funciona, funciona en todas partes. Nosotros por suerte, además de mayor, tenemos público joven, que, generalmente, solo asiste a monólogos. Luego tienes a las señoras que comentan y hablan en voz alta durante la función: “pues mira qué bonito el vestido” o “¿sabéis que es su marido de verdad?” ¿Usted conoció a su marido en el rodaje de una película que se titula Muertos de amor? (Se ríe). Cuando me ofrecieron el guión y vi el reparto pensé: primero trabajo con Javier Veiga que no le conozco, y, luego, será divertido cuando trabaje con Iván Masaguer y Ramón Esquinas, a los que sí conozco. Y, al final, divertido fue con todos (se ríe). Pero la confianza que cogí con Javier Veiga...

Entre los dos habéis montado la productora Medio Limón. La mayoría de vuestras producciones tratan de la relación de pareja. Me gusta mucho la comedia romántica y Javi la escribe muy bien. A los personajes femeninos les da comedia. No eres solo la señora seria comparsa del gracioso de turno, sino que compensa muy bien las gilipolleces que cometemos en la vida hombres y mujeres (se ríe). Todo empezó con la serie Pequeñas coincidencias, pero luego hemos hecho dos películas, Playa de Lobos y Amigos hasta la muerte. Ahora, seguimos de gira con Un matrimonio sin filtros. Y tenemos en perspectiva alguna cosa más. ¿Cuál es la diferencia entre el medio limón y la media naranja? Creo que el medio limón tiene que ver más con la vida que las medias naranjas. Como la canción de Sabina: “fui su medio limón, su cherí, su peor latin lover”. Prefiero ser una naranja entera y tener un medio limón que me dé vidilla.

Decía usted que la vida está llena de “y sin embargos”, de contradicciones. ¿Cuáles serían las suyas? Me encantaría vivir en Santander para estar cerca de mi familia y, sin embargo, sé que no podría porque lo que me da Madrid no lo tendría allí. Hay algo que me encanta de ser de Santander y vivir en Madrid. Soy una persona pesimista. Cuando todo va muy bien, me da miedo perderlo, y, sin embargo, intento mantener una actitud optimista ante la vida. Así con todo. ¿Cuál ha sido su último pensamiento fatalista? Como llegue una pandemia y cierren los teatros y no podamos hacer temporada en Madrid el año que viene (se ríe) … Hemos estado en el Maravillas hasta junio y el 11 de febrero volvemos al Teatro Alcázar.

“Si te gusta lo que haces, quieres enseñarlo” - Marta Hazas

Gabardina de piel de ROBERTO VERINO, pantalón de cuero de PEDRO DEL HIERRO, blusa de TOMMY HILFIGER, zapatos de KARL LAGERFELD y collar de SWAROVSKI

¿Qué es el éxito? Porque dice que el síndrome de impostora no va con usted. Me sentiría impostora si estuviera cantando en la Scala de Milán con lo mal que canto. Creo que cuando estás trabajando, tanto si eres joyero o lo que sea, querrás dar lo mejor de ti. Y entonces es normal tener un rendimiento. Para mí el éxito es hacer lo que me da la gana. No rendir cuentas ni trabajar para los demás. O sea, hacer las cosas que me hacen feliz. Creo que ese es el gran éxito de mi vida: me rodeo de la gente con la que quiero estar, tengo la suerte de poder trabajar en lo que me gusta y no me siento coartada por nada. Si todos tenemos una faceta exhibicionista, ¿la de los actores es mayor? Pienso que sí. Aunque yo tengo una cierta timidez, soy más reservada de carácter y cero notas en mi vida privada. No me verás bailando en una discoteca o en una fiesta. Pero sin ninguna duda, hay un punto exhibicionista, sin ninguna duda. Aunque siempre amparada detrás de un personaje, no yo como Marta. El teatro se nota: si te gusta lo que haces, quieres enseñarlo.

¿Cómo lleva el paso del tiempo? Lo llevo bien, porque lo contrario es estar muerta. Llevo años en la profesión y no me apetecería, aunque tuviera una cara de 15 años, seguir haciendo de colegiala. Llevo muy bien el paso del tiempo, porque me gusta mi vida, cada vez he ido a más en la profesión e interpreto mujeres más interesantes y potentes. Usted ha defendido con cierto humor su decisión de no ser madre, ¿qué piensa cuando se lo vuelven a preguntar? Pues que son libres para preguntar como yo de contestar... Lo veo anticuado. También me parece arriesgado y delicado hacer esa pregunta, porque no saben lo que está viviendo la otra persona. Es como si te preguntan: ¿Te has operado de apendicitis? O, ¿tienes la regla? Son cosas privadas.

Algo que valore y algo que deteste. Valoro mucho la excelencia, la gente que, tanto en sus relaciones personales como en su trabajo, quiere hacerlo lo mejor que puede. Y detesto, aunque suene a tópico, el maltrato animal. ¿Santander o Galicia (de donde es su marido)? Santander (se ríe). Amando Galicia, ¿eh? Pero... ¿Una canción? Vis a Vis de Leiva o Sin embargo de Joaquín Sabina.

¿Una película? ¿Qué fue de Baby Jane? ¿Un papel que le hubiera gustado o le gustaría interpretar? Por ejemplo, el papel de Kate Winslet en The Reader. Es una mujer que ha hecho cosas terribles desde la ignorancia, aunque eso no le exima de la culpa. Me encanta desde donde lo interpreta Winslet. ¿Un sueño por cumplir? Es que estoy cumpliendo muchos. Hacer una película que tenga la repercusión que está teniendo La bola negra.