Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo inauguran nueva temporada del pódcast Arréglate que nos vamos de la mano de Julia Navarro
La lucidez de la periodista y escritora toma el testigo de las mujeres que ya han protagonizado un espacio para la pausa y la reflexión entre amigas que se inauguró en junio de 2023.
HAGA SCROLL
PARA CONTINUAR
Cuando todo el mundo alza la voz sin un mensaje claro, se necesitan perfiles que den paso a la pausa y a la reflexión. Perfiles de mujeres líderes que enarbolen la bandera de la conversación y abran debate sobre lo que de verdad importa.
El pódcast Arréglate que nos vamos, que estrena temporada el próximo domingo 13 de septiembre, es el espacio idóneo para ello. Un lugar seguro y diverso que abraza a sus invitadas en una charla que sirve de néctar para las mentes ávidas de conocimiento y que, al otro lado de las ondas, esperan este punto de encuentro.
Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, junto a Charo Izquierdo, directora de Magas, son las que, como artesanas, entretejen estas conversaciones de la mano de mujeres con la mira puesta en el horizonte.
Historia de Arréglate que nos vamos
Los sofás y sillones de este pódcast, que sintoniza charlas a fuego lento, invitan a conversaciones cercanas, espontáneas y aderezadas con sentido del humor, arma infalible en la actualidad para lidiar con el día a día. Ese vaivén cotidiano entre amigas que, sin pretensiones de cambiar el mundo, consigue mejorarlo, al menos un poco.
Inherente a su nombre, Arréglate que nos vamos, su definición: una carta de presentación que habla de complicidad, planes, personalidad, aprendizaje y ganas. Ganas de hacer equipo en hermandad para romper esquemas y abrir nuevos espacios en clave femenina. Para todas. Para todos.
Las anfitrionas
Cruz Sánchez de Lara es una de las conductoras del espacio. La voz de la abogada y escritora, cálida, elegante y reconocible, crea un ambiente propicio para que quienes se animan a compartir conversación se abran de forma natural. En el pódcast, como en sus libros, desgrana a sus protagonistas de manera medida, con cuidado y tacto, creando el contexto perfecto para que todo fluya.
Charo Izquierdo hace lo propio desde un registro luminoso y ágil, sin perder ese toque de cercanía. Es la réplica que llega cuando el toma y daca sobre cada cuestión encara su fin: la mirada que devuelve el movimiento a la conversación. El contraste necesario para que los engranajes del pódcast encajen y la charla avance.
“Tres mujeres que se olvidan de las cámaras y de los micros, y acaban hablando de la vida como hablan las hermanas.”
- Cruz Sánchez de Lara
Vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle
“Una conversación entre amigas. Con muchas risas… y a veces hasta lágrimas!”
- Charo Izquierdo
Directora de Magas
El punto de partida
Cómo nació
el podcast
Magas quería un formato en el que las protagonistas hablaran en primera persona. La respuesta fue lo más sencillo: una mesa y dos anfitrionas.
Una charla
entre amigas
Pero con el micrófono abierto. Profundidad y conversaciones propias de la intimidad que se desnudan en las ondas.
A día
de hoy
133 episodios y una única regla que no ha cambiado: la invitada siempre es una mujer dispuesta a romper moldes y abrir camino para las demás.
A lo largo de las emisiones, el espacio ha ido transformándose de forma progresiva, adaptándose al tono de Arréglate que nos vamos, bailando al compás de las charlas. Llegó por ello un rediseño, ya en la primera temporada, del logo y de la paleta cromática, para crear un único concepto.
Nuestras protagonistas
Era 4 de junio de 2023 cuando el primer episodio de este pódcast vio la luz. Ese día, las voces de dos buscadoras de historias —y quien dice historias dice tesoros— dieron paso a uno de esos perfiles que rompen el molde, la finalidad inicial del espacio.
Entonces, la cantante y activista Cristina del Valle se asomó a una nueva ventana que fue abriendo muchas más. En el camino, una serie de paradas protagonizadas por nombres como Sandra Barneda, Begoña Villacís, Theresa Zabell, Lydia Cacho, Julia Gómez Cora, Cristina Higueras, Irene Cano, Natalia Chueca, María Portro, Alicia García o Cristina Oria.
Todas ellas se han ido pasando un testigo de hermandad y generosidad que recogió el pasado mes de agosto la última invitada de la primera temporada, Alicia Hernández, la dueña de Valyty, fundadora y exdirectora creativa de Dolores Promesas.
Las voces
de nuestras
invitadas
Dónde escucharlo
Arréglate que nos vamos se graba en las instalaciones de EL ESPAÑOL, pero su relevancia no tardó en traspasar los muros del edificio del madrileño barrio de Chamartín.
El formato está presente en YouTube, Spotify y, además, logró abrirse paso en Prime Video, la plataforma de Amazon a la que llegó en agosto de 2025 tras firmar unas cifras que ya entonces apuntaban a las 2,5 millones de descargas. Un paso más para las mujeres que rompen el molde y que sirven de inspiración a las que están y llegarán.
“Arréglate que nos vamos” es el videopodcast semanal de Magas en EL ESPAÑOL. Presentado por Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo.
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Disponibles los episodios de la primera temporada
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Disponibles los episodios de la primera temporada
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Disponibles los episodios de la primera temporada
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Los cinco episodios más descargados
Volvemos con una nueva temporada
Ahora, después del clásico respiro veraniego, el pódcast regresa con la fuerza habitual de sus conductoras, que han encontrado en la periodista y escritora Julia Navarro, ganadora del Premio Maga de Magas en la categoría de Trayectoria Profesional en 2026, su primera invitada para arrancar la segunda temporada.
Las razones tras la decisión son obvias: una mujer admirable por su rigor, independencia y 40 intachables años de carrera abriendo camino a las demás. La conversación se abre de nuevo el domingo 13 de septiembre.
Una nueva temporada se abre paso. Un abanico de posibilidades por explorar, dando voz y espacio a esas mujeres que logran hacer de este mundo, pocas veces contado en femenino, un lugar mejor desde la igualdad y la inclusión.
Un espacio que reivindica, también, esa libertad de la que hablaba Virginia Woolf cuando decía que “no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”. Porque, cuando estos perfiles encuentran su lugar, también se abren nuevos caminos. Y este no ha hecho más que comenzar.
Arréglate que nos vamos
Tomás Berrio