Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo inauguran nueva temporada del pódcast Arréglate que nos vamos de la mano de Julia Navarro La lucidez de la periodista y escritora toma el testigo de las mujeres que ya han protagonizado un espacio para la pausa y la reflexión entre amigas que se inauguró en junio de 2023. HAGA SCROLL

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Charo Izquierdo y Cruz Sánchez de Lara

Cuando todo el mundo alza la voz sin un mensaje claro, se necesitan perfiles que den paso a la pausa y a la reflexión. Perfiles de mujeres líderes que enarbolen la bandera de la conversación y abran debate sobre lo que de verdad importa. El pódcast Arréglate que nos vamos, que estrena temporada el próximo domingo 13 de septiembre, es el espacio idóneo para ello. Un lugar seguro y diverso que abraza a sus invitadas en una charla que sirve de néctar para las mentes ávidas de conocimiento y que, al otro lado de las ondas, esperan este punto de encuentro. Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, junto a Charo Izquierdo, directora de Magas, son las que, como artesanas, entretejen estas conversaciones de la mano de mujeres con la mira puesta en el horizonte.

Nativel Preciado Remedios Cervantes Carmen Lomana

Historia de Arréglate que nos vamos

Soraya Arnelas, Pino Montesdeoca y María Adánez

Los sofás y sillones de este pódcast, que sintoniza charlas a fuego lento, invitan a conversaciones cercanas, espontáneas y aderezadas con sentido del humor, arma infalible en la actualidad para lidiar con el día a día. Ese vaivén cotidiano entre amigas que, sin pretensiones de cambiar el mundo, consigue mejorarlo, al menos un poco.

Cristina Higueras Marta Rivera Irene Cano Sandra Barneda Sonsoles Ónega Marina Rivers

Leonor Lavado Marta Robles Sol Aguirre

Charo Izquierdo, Rocío Mora y Cruz Sánchez de Lara Charo Izquierdo, Esther Esteban y Cruz Sánchez de Lara

Inherente a su nombre, Arréglate que nos vamos, su definición: una carta de presentación que habla de complicidad, planes, personalidad, aprendizaje y ganas. Ganas de hacer equipo en hermandad para romper esquemas y abrir nuevos espacios en clave femenina. Para todas. Para todos.

Laura García Lorca Cristina Oria Marifrán Carazo Vanessa Montfort

Begoña Pérez ‘La Ordenatriz’ Marián García ‘Boticaria’

Cruz Sánchez de Lara, Lucía Llano y Charo Izquierdo

Las anfitrionas

Cruz Sánchez de Lara es una de las conductoras del espacio. La voz de la abogada y escritora, cálida, elegante y reconocible, crea un ambiente propicio para que quienes se animan a compartir conversación se abran de forma natural. En el pódcast, como en sus libros, desgrana a sus protagonistas de manera medida, con cuidado y tacto, creando el contexto perfecto para que todo fluya. Charo Izquierdo hace lo propio desde un registro luminoso y ágil, sin perder ese toque de cercanía. Es la réplica que llega cuando el toma y daca sobre cada cuestión encara su fin: la mirada que devuelve el movimiento a la conversación. El contraste necesario para que los engranajes del pódcast encajen y la charla avance.

“Tres mujeres que se olvidan de las cámaras y de los micros, y acaban hablando de la vida como hablan las hermanas.” - Cruz Sánchez de Lara

Vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle

“Una conversación entre amigas. Con muchas risas… y a veces hasta lágrimas!” - Charo Izquierdo

Directora de Magas

Ainhara Viñarás, Mercedes Wullich y Carmen Amoraga Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo

El punto de partida

01 Cómo nació

el podcast Magas quería un formato en el que las protagonistas hablaran en primera persona. La respuesta fue lo más sencillo: una mesa y dos anfitrionas. 02 Una charla

entre amigas Pero con el micrófono abierto. Profundidad y conversaciones propias de la intimidad que se desnudan en las ondas. 03 A día

de hoy 133 episodios y una única regla que no ha cambiado: la invitada siempre es una mujer dispuesta a romper moldes y abrir camino para las demás.

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133 Episodios 2 Temporadas 2,9M Descargas

Pilar Moreno y Alicia García

A lo largo de las emisiones, el espacio ha ido transformándose de forma progresiva, adaptándose al tono de Arréglate que nos vamos, bailando al compás de las charlas. Llegó por ello un rediseño, ya en la primera temporada, del logo y de la paleta cromática, para crear un único concepto.

Nuestras protagonistas

Era 4 de junio de 2023 cuando el primer episodio de este pódcast vio la luz. Ese día, las voces de dos buscadoras de historias —y quien dice historias dice tesoros— dieron paso a uno de esos perfiles que rompen el molde, la finalidad inicial del espacio. Entonces, la cantante y activista Cristina del Valle se asomó a una nueva ventana que fue abriendo muchas más. En el camino, una serie de paradas protagonizadas por nombres como Sandra Barneda, Begoña Villacís, Theresa Zabell, Lydia Cacho, Julia Gómez Cora, Cristina Higueras, Irene Cano, Natalia Chueca, María Portro, Alicia García o Cristina Oria.

Fiona Ferrer Pilar Dalbat María Porto

Cruz Sánchez de Lara, Nuria March y Charo Izquierdo Charo Izquierdo, Sandra Ibarra y Cruz Sánchez de Lara

Ana Terradillos Irene Villa

Isabelle Junot Ana Rosa Quintana Pilar Jurado

Todas ellas se han ido pasando un testigo de hermandad y generosidad que recogió el pasado mes de agosto la última invitada de la primera temporada, Alicia Hernández, la dueña de Valyty, fundadora y exdirectora creativa de Dolores Promesas.

Las voces

de nuestras

invitadas “Empecé a sufrir pronto los síntomas de la perimenopausia y me di cuenta de que somos el 50% de la población, las que vivimos con ello y nadie nos está atendiendo” Julia Gómez Cora “Lo peor que me pasó fue que me sacaran del armario. Y eso sí que fue una desnudez total y una traición, no era ni el momento, ni había salido ninguna mujer en España” Sandra Barneda “Comparto parte de «la política es una forma de maldad» de Vargas Llosa, pero yo he ejercido y no me considero una mala persona. En política veo grandes personas, pero puede sacar lo peor de cada una” Begoña Villacís “Cumplí la promesa de una niña y por eso hoy estoy exiliada en España; me han tratado de matar por haber contado esa historia, pero no me arrepiento” Lydia Cacho “Yo no veo ningún error si tú te sientes bien. Si tú consideras que vas apropiada y eso a ti te da seguridad, no tengo nada que decir” Alicia Hernández

Julia Gómez Cora Natalia Chueca Begoña Villacís

Lydia Cacho Alicia Hernández

Dónde escucharlo

Arréglate que nos vamos se graba en las instalaciones de EL ESPAÑOL, pero su relevancia no tardó en traspasar los muros del edificio del madrileño barrio de Chamartín. El formato está presente en YouTube, Spotify y, además, logró abrirse paso en Prime Video, la plataforma de Amazon a la que llegó en agosto de 2025 tras firmar unas cifras que ya entonces apuntaban a las 2,5 millones de descargas. Un paso más para las mujeres que rompen el molde y que sirven de inspiración a las que están y llegarán.

Los cinco episodios más descargados

01 Pepa Muñoz Cocinera La dueña del restaurante El Qüenco de Pepa habla de su trabajo en la organización de José Andrés y revela detalles de su vida familiar y personal. 87.355 descargas 02 Mabel Lozano Escritora, directora y actriz Reflexiona sobre cómo reinventó su carrera pasados los 50 años. Habla abiertamente sobre el envejecimiento, la belleza sin filtros y cómo romper los estereotipos. 55.722 descargas 03 Carmen Posadas Escritora Autora de más de 15 libros infantiles, doce novelas, dos biografías y varios guiones de cine y televisión. Sin ningún tapujo, la escritora repasa su vida y su carrera. 47.374 descargas 04 Pilar Mateo Científica Una científica reconocida internacionalmente e inventora de la tecnología Inesfly para su uso en la salud pública y en la animal. 41.032 descargas 05 Marta Mercé Nutricionista y divulgadora La nutricionista y divulgadora tuvo menopausia ultraprecoz a los 26 años, nos habla del viaje hacia el autocuidado y la vivencia plena del climaterio. 40.707 descargas

Cruz Sánchez de Lara, Pepa Muñoz y Charo Izquierdo Cruz Sánchez de Lara, Mabel Lozano y Charo Izquierdo

Carmen Posadas

Pilar Mateo Marta Mercé

Volvemos con una nueva temporada

Ahora, después del clásico respiro veraniego, el pódcast regresa con la fuerza habitual de sus conductoras, que han encontrado en la periodista y escritora Julia Navarro, ganadora del Premio Maga de Magas en la categoría de Trayectoria Profesional en 2026, su primera invitada para arrancar la segunda temporada. Las razones tras la decisión son obvias: una mujer admirable por su rigor, independencia y 40 intachables años de carrera abriendo camino a las demás. La conversación se abre de nuevo el domingo 13 de septiembre.

Julia Navarro

julia navarro

Cruz Sánchez de Lara, Charo Izquierdo y Julia Navarro

Una nueva temporada se abre paso. Un abanico de posibilidades por explorar, dando voz y espacio a esas mujeres que logran hacer de este mundo, pocas veces contado en femenino, un lugar mejor desde la igualdad y la inclusión. Un espacio que reivindica, también, esa libertad de la que hablaba Virginia Woolf cuando decía que “no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”. Porque, cuando estos perfiles encuentran su lugar, también se abren nuevos caminos. Y este no ha hecho más que comenzar.

Ivana Baquero, Laura Baena y Joana Bonet Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo

Arréglate que nos vamos

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