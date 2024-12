Temperaturas extremas y aguas peligrosas: cinco supervivientes de cáncer atraviesan el punto más arriesgado de la tierra

La dureza del Drake no tardó en manifestarse. Mareos, vómitos y fatiga se apoderaron de la mayoría de los tripulantes, un recordatorio constante de que la naturaleza no cede ante la voluntad humana. Macarena Bohórquez estuvo dos días mareada, vomitando e intentando cumplir con su guardia pese al malestar: “Luchar contra la idea de que aún quedaban dos días más de esto me costó mucho”. Almudena explica: “Ha sido difícil, sobre todo porque veíamos que poco a poco íbamos siendo menos, que cada vez se iban encerrando más en los camarotes, y me daba un poco de miedo quedarnos solos”.

Conexión y superación en medio de la adversidad

El mar no solo desafía el cuerpo, también pone a prueba la mente. Macarena encontró refugio en sus pensamientos mientras soportaba el vaivén del barco. “Todo pasa y todo llega”, repetía en los momentos más duros. Marta, en las situaciones críticas, recuerda una imagen concreta. “El 11 de febrero de 2020, cuando terminé la quimio, me hice una foto. Cuando me siento un poco floja, la miro y pienso: eso sí que era estar floja, ahora estoy fuerte como un roble”.

Para Patricia del Solar, la clave estaba en centrarse en el presente y recordar que cada ola superada era un paso más hacia su destino. Tenía en la cabeza la canción Mares igual que tú, de Amaral, que dice: “Igual que van y vienen las mareas / Y las olas van comiéndose la arena / Todos los mares de la Tierra / Son igual que tú”. Esa canción también ha ayudado a Almudena, que busca la fuerza en pensar que “hemos pasado momentos muy difíciles en nuestra vida y estamos aquí, y podemos con ellos”.

La travesía no fue solo resistencia. Cada guardia, cada comida compartida y cada pequeña victoria fortalecieron los lazos entre la tripulación. “El salón del barco lleno de gente, con el jolgorio de las conversaciones y la cocina en marcha, me recordaba a los campamentos. Es un sentimiento que hacía tiempo no vivía, y me di cuenta de cuánto lo echaba de menos”, reflexiona Macarena.